走進武雄的溫泉與山林

距離福岡約一小時車程的「武雄（Takeo）」，是佐賀縣最具代表性的溫泉與文化小鎮。這裡以擁有 1300年歷史的武雄溫泉 聞名，被稱為「美肌之湯」，泉質清澈柔滑，是許多旅人從福岡出發進行半日～一日遊的首選地。

建議行程可從 武雄溫泉車站 開始。站體設計新穎，站內有觀光資訊中心與紀念品店，走出車站即可前往各大景點。接著散步至 武雄溫泉樓門與新館，這棟百年木造建築被列為 國家重要文化財，以紅白外觀與和風屋頂成為地標，極適合拍照。

沿途步行約10分鐘可抵達 武雄神社，其中最著名的是超過 3000年樹齡的「武雄大楠」，被列為天然紀念物。整座神社靜謐莊嚴，參道被綠意包圍，是旅人靜心散步的好去處。

再往前則是話題地標 武雄市圖書館。由市府與蔦屋書店合作營運，內部以木質書架構成挑高弧形空間，猶如森林書屋。館內設有 咖啡廳與文具小店，可邊喝咖啡邊翻書放鬆。開放至晚間21點，是旅人補充能量與休息的好地方。

下午可前往 御船山樂園。這座江戶時代建成的百年庭園佔地超過50萬平方公尺，春櫻秋楓皆美。園區近年與 teamLab 合作推出「神居住之森」光影展，夜晚點燈後整座森林宛如發光藝術世界。建議穿好走的鞋，慢慢感受自然與科技融合的奇幻氛圍。

若時間允許，也可搭車至 有田陶瓷公園，參觀日本傳統工藝「有田燒」的展館與販售區，體驗當地工藝文化。

整體來說，武雄融合了歷史建築、溫泉文化與藝術體驗。不論是想泡湯、拍照、賞景或放空，這裡都能滿足。行程安排彈性，當天來回福岡不趕時間，也能輕鬆感受佐賀的靜謐魅力。若時間充裕，更推薦留宿一晚，在御船山樂園欣賞夜間燈光秀，體驗屬於武雄的溫柔節奏。

