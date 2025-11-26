日本民宿大賞《Staychelin 2025》出爐 僅兩家獲頒「三星級」殊榮 

獲得三星的玉城 Terrace 就位在海岸邊。 圖：CF Consulting／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本在10月公布了「民宿大賞」《Staychelin 2025》，這個獎被視為「日本民宿版米其林」，由觀光產業專家、飯店業者與地方創生相關人士共同評審，以景觀、空間設計、住宿舒適度、在地體驗、設施完善度等多面向審查，全國共有50間民宿進入名單內，且最終僅有兩間獲得最高等級「三星認定」。

三顆星代表「為了住這間民宿特地前往也值得」，今年的兩家得獎民宿分別是沖繩南城市的〈玉城 Terrace〉與北海道札幌的〈Siton Garden Iaohmu〉。

◎ 玉城 Terrace

▲〈玉城 Terrace〉占地500平方公尺非常寬闊。 圖：CF Consulting／提供

位於沖繩本島南部、距離那霸機場約30分鐘車程，〈玉城 Terrace〉是一棟占地500平方公尺的包棟民宿，最多可入住6人。以純白外觀與大片落地窗為設計亮點，從客廳與露台皆能望見南城市的海景，是寧靜度假的理想選擇。

室內空間約100平方公尺，配置兩間雙人床臥室、完備的廚房（含烤箱、咖啡機、洗碗機、冰箱等）、寬敞客廳與書桌工作區，適合家庭、三五好友一同入住。庭院還設有休憩椅、野餐空間與 BBQ 區域還有戶外三溫暖設備，晚間能在滿天星光下享受慢節奏的沖繩夜晚。

▲戶外空間可以放鬆休息，還有三溫暖設施可以使用。 圖：CF Consulting／提供

這裡也非常適合作為「南城市散步旅」的基地。民宿周邊擁有知名景點如 知念岬公園、斎場御嶽、奧武島天婦羅街，行程可安排為：早上在戶外享用早餐 → 白天到岬角散步拍照 → 傍晚買海鮮回民宿 BBQ → 晚上洗三溫暖看星空。

◎ Siton Garden Iaohmu

▲Siton Garden 在國際旅客間非常熱門。 圖：CF Consulting／提供

〈Siton Garden Iaohmu〉位於札幌市豐平區，是 Siton Garden 系列中的第五棟，於2023年底開幕。不同於一般市區住宿，擁有大面窗採光、日式木質風格，即使身處札幌市區，依然能感受到宛如郊外的靜謐氛圍。

交通便利，步行即可抵達兩座地鐵站：學園前站約650公尺、菊水站約500公尺，往返札幌市中心或薄野都十分輕鬆。若從新千歲機場前往，也能搭乘機場連絡巴士，在 「S19 Premier Hotel TSUBAKI」站下車後步行約 10 分鐘即可抵達，對拖行李的旅客也相當方便。

內部空間寬敞，動線設計以家庭與團體旅客為主，總共四間臥室，最多可以12人入住。周邊生活機能完善，超市、餐廳與公園皆在步行可達範圍，也能輕鬆搭地鐵前往薄野、中島公園、狸小路等札幌主要景點

▲客廳和餐廳空間也非常大。 圖：CF Consulting／提供

入住這裡的旅人可安排「輕量城市散步」：

・早上至中島公園散步喝咖啡

・下午逛狸小路或札幌啤酒博物館

・晚上回住宿享受安靜庭院、溫暖燈光與自煮料理

DATA／民宿大賞《Staychelin 2025》星級獲獎名單

★★★ 三星認定

01. 玉城 Terrace（沖繩縣南城市）

02. Siton Garden Iaohmu（北海道札幌市豐平區）

★★ 二星認定

01. Fuji Kurasu 響（山梨縣南都留郡・富士河口湖町）

02. AT Akihabara No.5（東京都千代田區）

03. Fu-fú House Tokyo EBISU（東京都澀谷區）

04. shirokma（北海道函館市）

05. 東向島藝術家駐村住宿（東京都墨田區）

06. Saravah 澀谷道玄坂（東京都澀谷區）

07. MAKO HOTEL TOKYO（東京都新宿區）

08. まほろば（山梨縣南都留郡・富士河口湖町）

09. SAUNA FOREST CABIN 輕井澤御代田 C 棟別邸（長野縣北佐久郡御代田町）

★ 一星認定

01. Sukumo 10F（東京都千代田區）

02. Sukumo 8F（東京都千代田區）

03. 富士 Garden View「空と庭と」（山梨縣南都留郡・富士河口湖町）

04. Coral Sea Villa（沖繩縣宮古島市）

05. Shibuya Sakura room II（東京都澀谷區）

06. 和氣会々 新大久保（東京都新宿區）

07. Siton Garden Dimaryp（北海道札幌市）

08. Hibiki 北輕井澤（群馬縣吾妻郡・嬬戀村）

09. 修善寺 Terrace Villa（靜岡縣伊豆市）

10. Dome in Fujiyoshida（山梨縣富士吉田市）

11. 慶村刀（山梨縣南都留郡・富士河口湖町）

12. SAUNA FOREST CABIN 輕井澤 御代田 A 棟 zen-asobi（長野縣御代田町）

13. Premier Kinshicho（東京都墨田區）

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野