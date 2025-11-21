這個冬季就到新宿的東京迪士尼旗艦店 感受濃厚聖誕氛圍！

東京迪士尼旗艦店位在新宿三丁目，從JR新宿站東口徒步約3分鐘可抵達。

人行道的路燈柱上也能看到一身聖誕打扮的米奇和好朋友們。

還沒踏進店裡，就能看到在正門旁迎接大家的米奇&米妮。而右上方有小巧可愛的奇奇&蒂蒂。

出入口旁的空地現在有應景的聖誕立體佈置。聖誕樹旁的禮物堆實在是相當壯觀！

最前方擺放聖誕商品的陳列架，現在也被佈置成聖誕市集的模樣。

現場實際拍攝照片

現場實際拍攝照片

不管是天花板或是一般陳列架，到處都充滿了聖誕元素。

通往二樓及地下一樓的樓梯旁空地，現在也被用來當作猜拳拿小卡的活動位置。而這邊的牆面從不同角度會看到不同圖案。

往正門方向的角度能看到米奇和好朋友們。

一樓深處靠近側門的地方也有一棵聖誕樹。

接著來到二樓！同樣在店內深處的正中間有一棵聖誕樹。

背景牆上的圖案，和聖誕樹上的吊飾小卡是一樣的！

一旁也有聖誕商品的陳列架

除了照片中的這些之外，每個陳列架的最上層也會有用該區的商品做成的小型聖誕佈置。

如果有計畫要在聖誕節前到東京旅遊，有興趣的話不妨就到東京迪士尼旗艦店，感受迪士尼獨特的聖誕氛圍吧！