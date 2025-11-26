東京人形町百年傳承──全預約制「橋山·壽喜燒」 專人桌邊服務+頂級A5和牛，引老饕朝聖



橋山專人桌邊服務，提供尊榮寵愛的獨享體驗。

【旅遊經 洪書瑱報導】

冬天來了，鍋物是天氣冷涼，最好的暖身美食，除了涮涮鍋、麻辣鍋外，壽喜燒也相當受到饕客的喜歡！壽喜燒又稱為「鋤燒」，是一道歷史悠久的日本料理，它的起源可以追溯到日本江戶時代末期，而現代壽喜燒，則是以薄切牛肉和蔬菜在淺鑄鐵鍋中，用甜鹹的醬汁（醬油、糖、味醂等）烹煮而成的日式火鍋。而源自日本東京人形町「橋山·壽喜燒」是百年壽喜燒，以細膩職人手藝，嚴選日本頂級A5和牛，將關西的濃郁與關東的雅緻，融入一抹溫潤的醬香中，也在浮華的城市角落，燃起陣陣香氣，當甘醇醬汁滲入頂級雪花紋理牛肉，每一口，都是歷史與風味的交會，同時也展開了一場關於傳承、溫度與極致滋味的舌尖旅程。







橋山外觀日式風情濃厚，有種一秒到日本的錯覺。





傳承東京百年名店的「橋山·壽喜燒」以頂級和牛擄獲饕客的心。





鑄鐵鍋小火煎製肉片，完美融合肉香與脂香。





手打蛋液包裹肉片，提升風味層次感。

「橋山·壽喜燒」隱身於台北大安區巷弄，巧妙融合關西風的醬香甜韻與關東風的柔和細膩。2024年開幕以來，採全預約制，以職人手藝與低調氛圍成為饕客口耳相傳的預約名店，專人桌邊服務貫穿全程，細緻掌握火候與節奏，讓每一次用餐都成為專屬的饗宴。而純白清水模外牆與木格柵門面勾勒出濃厚日式美學，沿著碎石小徑步入，微光灑落竹影間恍若置身東京街巷，店內以「靜與距」為設計核心，獨立包廂與柔和燈光營造溫潤氛圍，寬敞桌距讓人能專注於鍋中湯香與肉韻。從器皿選擇到空間細節，皆展現橋山對品質的細膩講究。

雙前菜之一「紀州梅愛玉干貝」清爽開胃，以水雲醋為底，層層鋪上鮭魚卵、愛玉與炙燒生食級干貝，最後淋上紀州梅與米醋的特製醬汁，並以奢華魚子醬點綴，酸香細膩、層次分明。前菜「鮭魚卵豆腐」入口能嚐到芙蓉豆腐的細滑綿嫩，搭配色澤晶亮的鮭魚卵與蘋果丁的微酸果香，交織出多層次口感。喜愛極致享受的饕客可加價880元升級「雲丹干貝柿種魚子醬」，鮮嫩干貝搭配香脆柿種米果，頂級日本雲丹與魚子醬畫龍點睛，濃郁海味在舌尖綻放，是海鮮控不可錯過的奢華之選。







熱鍋「炒糖」至焦糖化，香甜滋味能讓肉片更美味。



「橋山·壽喜燒」承襲自日本東京·人形町百年名店的精髓，在炙熱的鑄鐵鍋上，先輕抹一層牛油，撒上琥珀色三溫糖進行炒糖，隨著高溫融化，焦糖香氣氤氳於空間。肉片於小火中緩緩煎烤，細膩的梅納反應讓香氣層層堆疊，再倒入以日式小豆島醬油與壽喜燒醬汁調製的黃金比例醬汁，每一口浸潤著濃郁卻不膩的甘甜。靈魂所在的高湯，捨去單純的清水，以自製昆布水提香，使味道更加醇厚深邃，於鍋中升華成味覺盛宴。





「松銘柄牛」油花分布均勻，玫瑰色澤超誘人。





美味壽喜燒的靈魂在於牛肉，橋山頂級「松銘柄牛」，精選超過24個月熟齡的日本A5和牛，來自米澤、宮崎與近江等產地。玫粉色肉質透著細膩光澤，雪花般的大理石油花，油潤不膩，每一次切片、每一次烹煮，都像是職人與食材的對話，將牛肉的鮮美與壽喜燒的醬香融合，再沾上專人現場手打雞蛋，增添味覺豐富度，也延續傳統「慢食、享受每一口」的生活哲學。

特製「綜合菜盤」嚴選日本大蔥、蒟蒻絲與日本鱈寶，預先汆燙根莖類蔬菜，保留鮮甜與脆嫩，充滿自然原味的精粹。套餐的「京都日式滑蛋蓋飯」更是視、味覺的雙重享受，金黃滑蛋覆蓋熱騰騰的米飯，粒粒分明的米香浸潤在醬汁，柔滑而香潤，好吃到讓人停不下來。







限定版「松露香焰龍蝦」肉質厚實，濃郁松露香氣超誘惑。





單點「爆量極上雲丹丼」豪邁放上滿滿海膽、鮭魚卵，濃縮整片海洋精華。





海鮮控最愛的「松露香焰龍蝦」，鮮活波士頓龍蝦以奶油、大蔥燒烤，松露香氣滿嘴噴香，令人回味無窮，套餐加價購1499元。高人氣的「月見牛舌飯」選用牛舌根部位，鋪在台灣越光米上，佐以干貝、乾酪與整顆生食級蛋黃，色香味俱全，售價980元。迎接秋季，橋山推出單點奢華版「爆量極上雲丹丼」，大份量適合6人共享，即日起至2026年1月31日限期供應，原價5980元，特價4680元。特製醋飯鋪上海量鮭魚卵，專人桌邊海膽秀服務，直接把視覺感拉滿，豪氣放上滿滿日本海膽，搭配鹹香魚子醬點綴，加上飽滿生蛋黃色澤，誘人可餐，而且還有加碼送北海道干貝乙份活動。

餐期最後以「銅鑼燒」、「伯爵紅茶巴斯克蛋糕」畫上完美句點，濃郁巴斯克蛋糕撒上炙燒的日本上白糖，搭配馬斯卡彭起司、鮮奶油，鹹中帶甜超對味。飲品可任選「熱鐵觀音」或「熱抹茶」，醇厚茶香降低肉類油膩，回甘茶香令人難忘。

以上圖片：業者提供



