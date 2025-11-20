行李箱品牌DELSEY PARIS 攜手精品級馬卡龍 PIERRE HERMÉ，開啟法式甜蜜旅程

文／克拉大

DELSEY PARIS x PIERRE HERMÉ，用 LUTECE 行李箱來場法式邂逅

當法式旅行箱的節奏遇上精緻甜點的香氣，巴黎的浪漫於是被重新定義。法國第一大經典行李箱品牌旅行品牌 DELSEY PARIS ，自 1946 年誕生於巴黎，以近80年精湛工藝，創新設計與法式優雅著稱於國際。這次DELSEY首次攜手精品界的馬卡龍PIERRE HERMÉ，推出跨界合作企劃《DELSEY PARIS x PIERRE HERMÉ 甜蜜法式旅程》，以全新LUTECE系列為主角，融合旅行的節奏與甜點的溫度，將這份法式精神化作一場美好相遇，把旅行的風景與甜點的層次融合成一幅動人的畫，邀請所有衷情浪漫的旅人一起品味！

全球首發・LUTECE系列以法式靈魂開啟全新篇章。圖片來源：DELSEY

全球首發・LUTECE系列以法式靈魂開啟全新篇章

這次亮相的 LUTECE 系列不僅象徵 DELSEY 的全新設計語彙，更是全球首發、台灣搶先登場的重量級新品，承襲 DELSEY 百年法式旅行精神，以優雅的法式線條展現都市旅人的自信風格，榮獲 2025 年紅點設計大獎。箱體採用再生聚丙烯材質，兼具輕盈與耐刮特性；搭載專利 ZST 雙層防盜拉鍊、避震萬向雙輪、可擴充收納設計與 Apple AirTag 扣環，細節設計貼心而周到。行李箱不只是工具，更是旅人風格的延伸——不論在登機口或城市街角，都能成為一道優雅的風景。

法式甜點色調，描繪巴黎旅行的溫度。圖片來源：DELSEY

法式甜點色調，描繪巴黎旅行的溫度

LUTECE 系列共推出三種顏色，蒙布朗棕—溫潤如栗子泥的柔和奶棕，堆疊出沉靜的細膩氣質；浮島米—如香草泡沫般的輕盈白霧，散發純淨柔光；馬卡龍綠—帶著薄荷奶香的清新明亮，宛如塞納河畔的微風。三種色調皆蘊含法式甜點的層次與細緻，讓每一趟旅程都像是一場可品嚐的巴黎體驗。

巴黎味覺邂逅旅行節奏 收藏專屬的甜蜜回憶。圖片來源：DELSEY

巴黎味覺邂逅旅行節奏 收藏專屬的甜蜜回憶

此次 DELSEY PARIS 與 PIERRE HERMÉ 的限定合作，將「旅行的節奏」與「甜點的香氣」完美融合。凡於DELSEY活動指定門市購買 LUTECE 系列行李箱，即可獲得 PIERRE HERMÉ 經典巴黎鐵塔造型馬卡龍鐵盒四入乙份，(無法挑選口味，贈完為止)。此款為 DELSEY PARIS 客製限定款，僅限活動贈送、門市不販售。

另外，於 PIERRE HERMÉ 活動指定門市消費不限金額可享 DELSEY 限時優惠；前往 DELSEY 指定門市靠櫃體驗加入會員，更可獲得DELSEY限量吊牌贈禮 (數量有限，贈完為止)。

官方 IG 限時贈禮，免費體驗美學與功能的旅人逸品

活動期間 DELSEY 官方 Instagram 也同步推出贈禮活動，完成任務有機會免費獲得 27吋LUTECE行李箱與DELSEY 限量行李吊牌，將全球頂尖法國旅行品牌的法式浪漫直接帶回家！

從旅行箱的結構工藝到甜點的細膩香氣，這場跨界合作用五感詮釋法式精神，讓優雅不在遠方，而是隨行的生活態度。DELSEY 與 PIERRE HERMÉ 用五感詮釋法式生活態度，邀旅人一同細細品味這場甜蜜法式旅程。

官方 IG 限時贈禮，免費體驗美學與功能的旅人逸品。圖片來源：DELSEY

《DELSEY PARIS x PIERRE HERMÉ 甜蜜法式旅程》

了解更多活動詳情： https://btu.tw/FYVSK