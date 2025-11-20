行李箱品牌DELSEY PARIS 攜手精品級馬卡龍 PIERRE HERMÉ，開啟法式甜蜜旅程

2025-11-20

文／克拉大

DELSEY PARIS x PIERRE HERMÉ，用 LUTECE 行李箱來場法式邂逅

當法式旅行箱的節奏遇上精緻甜點的香氣，巴黎的浪漫於是被重新定義。法國第一大經典行李箱品牌旅行品牌 DELSEY PARIS ，自 1946 年誕生於巴黎，以近80年精湛工藝，創新設計與法式優雅著稱於國際。這次DELSEY首次攜手精品界的馬卡龍PIERRE HERMÉ，推出跨界合作企劃《DELSEY PARIS x PIERRE HERMÉ 甜蜜法式旅程》，以全新LUTECE系列為主角，融合旅行的節奏與甜點的溫度，將這份法式精神化作一場美好相遇，把旅行的風景與甜點的層次融合成一幅動人的畫，邀請所有衷情浪漫的旅人一起品味！

全球首發・LUTECE系列以法式靈魂開啟全新篇章。圖片來源：DELSEY
全球首發・LUTECE系列以法式靈魂開啟全新篇章。圖片來源：DELSEY

全球首發・LUTECE系列以法式靈魂開啟全新篇章

這次亮相的 LUTECE 系列不僅象徵 DELSEY 的全新設計語彙，更是全球首發、台灣搶先登場的重量級新品，承襲 DELSEY 百年法式旅行精神，以優雅的法式線條展現都市旅人的自信風格，榮獲 2025 年紅點設計大獎。箱體採用再生聚丙烯材質，兼具輕盈與耐刮特性；搭載專利 ZST 雙層防盜拉鍊、避震萬向雙輪、可擴充收納設計與 Apple AirTag 扣環，細節設計貼心而周到。行李箱不只是工具，更是旅人風格的延伸——不論在登機口或城市街角，都能成為一道優雅的風景。

法式甜點色調，描繪巴黎旅行的溫度。圖片來源：DELSEY
法式甜點色調，描繪巴黎旅行的溫度。圖片來源：DELSEY

法式甜點色調，描繪巴黎旅行的溫度

LUTECE 系列共推出三種顏色，蒙布朗棕—溫潤如栗子泥的柔和奶棕，堆疊出沉靜的細膩氣質；浮島米—如香草泡沫般的輕盈白霧，散發純淨柔光；馬卡龍綠—帶著薄荷奶香的清新明亮，宛如塞納河畔的微風。三種色調皆蘊含法式甜點的層次與細緻，讓每一趟旅程都像是一場可品嚐的巴黎體驗。

巴黎味覺邂逅旅行節奏　收藏專屬的甜蜜回憶。圖片來源：DELSEY
巴黎味覺邂逅旅行節奏　收藏專屬的甜蜜回憶。圖片來源：DELSEY

巴黎味覺邂逅旅行節奏　收藏專屬的甜蜜回憶

此次 DELSEY PARIS 與 PIERRE HERMÉ 的限定合作，將「旅行的節奏」與「甜點的香氣」完美融合。凡於DELSEY活動指定門市購買 LUTECE 系列行李箱，即可獲得 PIERRE HERMÉ 經典巴黎鐵塔造型馬卡龍鐵盒四入乙份，(無法挑選口味，贈完為止)。此款為 DELSEY PARIS 客製限定款，僅限活動贈送、門市不販售。

另外，於 PIERRE HERMÉ 活動指定門市消費不限金額可享 DELSEY 限時優惠；前往 DELSEY 指定門市靠櫃體驗加入會員，更可獲得DELSEY限量吊牌贈禮 (數量有限，贈完為止)。

官方 IG 限時贈禮，免費體驗美學與功能的旅人逸品

活動期間 DELSEY 官方 Instagram 也同步推出贈禮活動，完成任務有機會免費獲得 27吋LUTECE行李箱與DELSEY 限量行李吊牌，將全球頂尖法國旅行品牌的法式浪漫直接帶回家！

從旅行箱的結構工藝到甜點的細膩香氣，這場跨界合作用五感詮釋法式精神，讓優雅不在遠方，而是隨行的生活態度。DELSEY 與 PIERRE HERMÉ 用五感詮釋法式生活態度，邀旅人一同細細品味這場甜蜜法式旅程。

官方 IG 限時贈禮，免費體驗美學與功能的旅人逸品。圖片來源：DELSEY
官方 IG 限時贈禮，免費體驗美學與功能的旅人逸品。圖片來源：DELSEY

《DELSEY PARIS x PIERRE HERMÉ 甜蜜法式旅程》

了解更多活動詳情： https://btu.tw/FYVSK

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

2025-11-01

ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。

1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）

活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。

2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）

活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。

怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。

3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃

期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）

現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。

熱門票券與價格：

1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）

2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張

3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張

4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000

5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套

6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張

7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）

8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款

怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。

4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）

聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。

餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。

怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。

5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）

王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。

餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。

怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。

6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）

專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。

怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。

7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）

整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。

必搶清單：

1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行

2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）

3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心

4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季

5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份

6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理

8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）

活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。

滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。

怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||

9 Trip.com（11/10–11/14）

Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！

Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

2025-11-02

頗具日劇感的飯店#OKINI_Hotel別館❤

矮樓層、筆直陽台及整齊的房門

放眼望去就是地方小站#萩丿茶屋站❤

電車要做((各停))才會到

且房內可清晰聽見車子進站的聲音!!

房內設施走極簡風

榻榻米地板、兩張床墊

開放式洗手台、矮櫃、小圓椅等

其餘空間就是留白~

房間寬敞，但浴室超擠

簡單到開門瞬間真的會傻眼

大概是因沒住過這麼精簡的吧~~><"

因第1天及第3~5天都住這間飯店

第二輪入住的房間浴室竟有浴缸

美中不足是洗手台及洗澡是同個水源

無法邊卸妝、邊放洗澡水

有點浪費時間就是

浴缸也有點迷你~洗個澡一直撞到!!

連續入住不會打掃

隔天自己拎垃圾出來

生活耗品、毛巾等放一樓

路過都可隨時補貨囉

有點服務倒挺貼心

飯店提供可外借的愛心透明傘

畢竟這幾天真的就大太陽、大雨輪流出現

無法理解的謎樣天氣~

就跟上班族心情差不多吧..><"

早餐提供簡易自助吧

選擇不多，但吃飽沒問題

日式為主~每日菜色會稍微變換

獨特的六分割盤

吃粥配的小菜正好一次裝滿囉!!

#大阪住宿#OKINI_Hotel別館

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

2025-11-01

經典老字號美味#新葡苑❤

用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!

新葡苑❤

上海、廣東兩大菜系

上海本幫菜港式海鮮飲茶

除了提供道地中華料理外

亦融合台灣在地飲食文化

不斷追求突破與創新

從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢

均以時尚創新手法重現

分店已拓展至日本、中國

特別的是各分店菜系不同

大葉高島屋這家是#上海菜❤

其他分店幾乎都廣東菜

下次來吃吃看廣東菜

才知道差異在哪囉~!!

不愛青菜的某娃

看到端上桌的#上海菜飯❤

滿臉疑惑的問她要吃什麼

我就說妳先吃吃看~招牌耶

心不甘情不願的吃了一小口

又接著一小口、一小口⋯無限個一小口

((恩~大概覺得不難吃吧?!))

其他菜色就依個人喜好

一人挑一道菜

喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤

蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味

我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤

果然是熟悉的美味~

蘇先生愛的#燒味雙拼❤

拚了油雞跟烤鴨

還有叉燒跟牛腱可選

也是美味的頗有水準

至於腸粉因已點蝦仁

這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤

油條炸得相當酥脆呢

以上菜色三個人吃剛剛好~

想不到隔幾天某娃突然說

下次再去吃週末吃的

一時空白的問~週末吃什麼

((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))

小妞略帶不耐的說

：就那個⋯奇怪的菜飯

：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))

#台北美食#上海菜推薦#新葡苑

盤點2025最療癒美食聖誕倒數月曆：Aunt Stella餅乾、TWG茶香、星巴克一次收齊！

盤點2025最療癒美食聖誕倒數月曆：Aunt Stella餅乾、TWG茶香、星巴克一次收齊！

2025-11-09

一年一度的聖誕倒數季悄悄展開，空氣裡瀰漫著糖粉與肉桂的香氣。從手作餅乾、茗茶到巧克力與咖啡，今年各大品牌紛紛以「味覺倒數」開啟節慶儀式感。每一扇小門後，都藏著香氣與驚喜交織的甜蜜瞬間。這次編輯精選2025最療癒的美食系聖誕倒數月曆，一次看完Aunt Stella、TWG Tea、星巴克等品牌如何用香氣陪妳倒數聖誕！

Aunt Stella詩特莉

冬日經典回歸，Aunt Stella詩特莉以「The Nutcracker Christmas」為主題，推出限量1,500盒的倒數月曆禮盒。可愛新角色「小熊Juniper」與胡桃鉗玩具兵攜手登場，陪伴大家倒數聖誕的每一天。

月曆盒共有十一扇小門，藏著手工餅乾與限量胡桃鉗吊飾、聖誕飄帶等節慶小物。餅乾款式更是滿滿冬日香氣——草莓核桃捲心餅乾、什錦水果餅乾、胡桃酥球與經典薑餅人，每一口都像被溫柔包圍。

預購價：NT1,480元（正價NT1,580元）

TWG Tea

若說聖誕節是一首香氣詩篇，那TWG Tea的「聖誕十二夜日曆禮盒」便是最優雅的開場。以書卷造型設計出十二扇門，每一格藏著不同茶款，從紅茶到節慶限定香料茶，每天都能細品一場香氣探險。

延伸推出「茶香泰迪系列精選禮盒」與「聖誕節慶茶」等節慶好禮，搭配柔亮紅罐、魚子醬錫罐包裝，宛如送上可品味的藝術品。

作為聖誕季節的經典象徵，聖誕節慶茶以無茶鹼的南非國寶茶為基底，揉合柑橘果香與溫暖香料，茶韻醇厚而柔和，如同聖誕冬夜裡靜謐卻閃耀的燈火。提供精緻魚子醬錫罐與手工純棉茶包禮盒兩種包裝選擇，無論饋贈摯友或靜賞自飲，皆能細細品味歲末最溫柔的片刻。

售價：NT3,500元
販售時間：11/6

Nespresso

Nespresso再度推出話題倒數月曆，分為Original與Vertuo兩系列，每一款都藏著24顆精選膠囊與節慶限定馬克杯一只，更驚喜附上「100%中獎耶誕驚喜卡」，最大獎可拿萬元咖啡機！節慶限定風味包括「肉桂羅望子」、「甜杏仁洛神花」與「節慶黑咖啡」，從香料、果韻到濃烈口感，都是冬夜最迷人的咖啡氣息。

Nespresso攜手肯亞新銳藝術家暨攝影師Thandiwe Muriu以「咖啡花」為靈感創作6款繽紛印花圖騰，讓咖啡成為串連設計、收藏與品味的共同語言。

售價：NT1,780元與NT1,980元

星巴克

星巴克今年的聖誕倒數主角是一整盒「爆米花歡聚倒數日曆」！共有12天驚喜，每格藏著不同口味爆米花，從焦糖、巧克力到奶油鹽味，讓人每天都有小確幸。外盒插圖描繪倒數日子的愉悅日常，邊拆邊吃也能感受滿滿節慶氛圍。

其他節令派對必備點心再推薦–「歐式雪茄捲咖啡車造型盒」。多面設計節慶裝飾風格咖啡車鐵盒，滿載歡樂氛圍，盒內盛裝香甜可口歐式雪茄捲，酥脆中散發細膩香草香氣，讓人吃一口即愛上。從外觀到滋味，皆洋溢節令時刻的溫暖與療癒，為冬日增添甜蜜記憶。

此外，星巴克受人喜愛的Bearista在今年耶誕化身薑餅造型盒，全新推出「奶油太妃軟糖」。精選法國進口奶油太妃糖，甜而不膩且風味香濃，相當適合搭配熱咖啡或熱茶享用，同為佳節溫馨送禮之選。

售價：NT390元

GODIVA

GODIVA以「比利時皇室御用」之姿推出2025聖誕限定系列。「聖誕倒數日曆巧克力禮盒」以聖誕樹造型登場，內含10顆綜合巧克力，每一口都是濃郁可可與節慶氣息的交融。外盒設計結合金色星辰與節慶紅綠配色，不僅是送禮佳品，也能成為聖誕佈置亮點。

venchi

每一款 Venchi 聖誕倒數月曆 都藏著24份義式甜蜜驚喜，打開每一扇小窗，香氣撲鼻而來，讓每天都有幸福儀式感。三款設計各有特色，卻都傳遞相同的溫暖與祝福。

其中，Venchi 經典限量版 由法國插畫家 Alice Bureau 親手繪製，以夢幻畫風描繪節慶氛圍。盒中收錄多款人氣巧克力，從滑順牛奶到濃郁75%黑巧，每一顆都像在說：「這個聖誕，就讓甜味陪妳一起倒數吧！」

售價：NT2,780元

法絨

今年聖誕，法絨以「聖誕潛行：小薑送禮計畫」為主題推出限量禮盒，以聖誕薑餅人為靈感，化身潛行小特務，展開一場溫暖又調皮的節日任務。

禮盒設計以「追蹤器螢幕」概念延伸，運用松石綠與蜜桃紅撞色包裝，跳脫傳統聖誕紅綠色調，傳遞節慶中帶點俏皮的摩登感。盒內集結兩款聖誕限定甜點與六款經典人氣甜品，每一口都藏著法式的浪漫與節日的甜蜜驚喜，成為今年聖誕最值得收藏的夢幻禮盒。

加入官方LINE抽香氛蠟燭、再抽Apple AirTag聖誕驚喜」

為了讓節慶更具互動感，法絨與四家台灣手作品牌合作推出限量聖誕活動，包括「MEE」、「Hanabi Candle」、「Hikaru Candle」與「織布織到」。即日起至2025年12月12日，加入法絨官方LINE即可參加「聖誕抽抽樂」活動，每日皆可抽一次，獎項包含聖誕香氛蠟燭、編織小物等限量禮品，總價值高達新台幣15,000元。同時呼應「小薑送禮計畫」的追蹤器主題，凡購買聖誕禮盒即可獲得「密碼信」一封。12月25日法絨將於官方Instagram公布正確密碼，幸運對中的顧客可獲得 Apple AirTag 一份，讓聖誕的甜點驚喜化作充滿期待的節日任務。

早鳥預購價：NT 599元(售價：NT 630元)

#香氣 #咖啡 #禮盒 #造型 #聖誕倒數月曆

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略

2025-11-07
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。圖片來源：品牌提供
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。圖片來源：品牌提供

聖誕季最美打卡點來了！DIOR BEAUTY今年把巴黎冬季嘉年華搬進台北BELLAVITA中庭，11月8日至11月23日限時開放的《迪奧奇幻星願限定快閃店》，以義大利藝術家Pietro Ruffo筆下的馬戲團意象為靈感，打造一場絢爛又浪漫的「奇幻星願之旅」。全台首座高達5米的巨型迪奧聖誕樹閃耀登場，夢幻光影讓人一走進就忍不住想拍爆手機記憶體。

這回編輯直接幫妳帶逛「5大夢幻站點」，一次逛完、一次拍夠、一次夢到巴黎！

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》。圖片來源：品牌提供

1. 奇幻星願聖誕樹：全台最美金色旋轉木馬登場

進入中庭第一眼，就會被高達5米的「奇幻星願聖誕樹」震撼。金色吊飾、旋轉木馬、閃爍燈光交織成一場華麗的冬季奇景。每個角度都像是法國聖誕明信片現場，完全是今年信義區最強打卡點。

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》。圖片來源：品牌提供

2. 星願贈禮與試妝區：聖誕彩妝一次體驗

走進主帳篷，就能看到女孩們最期待的限定商品，包括每日限量50支的《迪奧金緻雙頭唇釉》、售價NT$6,000的《奇幻星願香氛卡片組》、以焦糖杏仁與棉花糖香氣為靈感的《奇幻星願香氛蠟燭》、以及以蒙田大道30號為造型的《聖誕倒數月曆》等，都是今年聖誕最值得收藏的精品級禮物。

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影

3. 奇幻拍貼機：拍出專屬迪奧夢幻時刻

不自拍怎麼行？特製的「奇幻拍貼機」以璀璨星光為主題，妳可以和好友在金色光影裡合照，每張拍貼都像走入夢境。拍完直接上傳IG，保證被問「這裡是哪裡？」。

。圖片來源：品牌提供
。圖片來源：品牌提供

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影

4. 奇幻星願咖啡廳：Joël Robuchon限定甜點登場

在閃閃星光下享受米其林甜點，才是聖誕季該有的浪漫節奏。DIOR攜手法國頂級餐廳侯布雄（Joël Robuchon）打造「奇幻星願咖啡廳」，凡現場消費滿額即可品嚐限定甜點，優雅又有儀式感。

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。圖片來源：品牌提供

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。女子漾編輯張念慈/攝影
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。女子漾編輯張念慈/攝影

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。女子漾編輯張念慈/攝影
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。女子漾編輯張念慈/攝影

5. 星願塔羅牌：抽出2026幸運星色

最後一站最療癒！現場邀請專業塔羅老師駐點，占卜新年運勢，還會揭曉妳的幸運彩妝色號，並獲得象徵祝福的迪奧幸運符。誰說聖誕節不能也有點命定感？

迪奧星願塔羅牌。圖片來源：品牌提供
迪奧星願塔羅牌。圖片來源：品牌提供

【活動資訊】

地點：BELLAVITA寶麗廣場一樓中庭（台北市信義區松仁路28號）

時間：2025年11月8日至11月23日

開放時段：週日至週四11:00–21:30／週五至假日前夕11:00–22:00

活動詳情：https://bit.ly/4oqYG8s

#迪奧 #信義區 #聖誕樹 #聖誕彩妝 #Dior #主題聖誕樹 #聖誕倒數月曆

18+