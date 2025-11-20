世界盃沖繩冰啤挑戰賽開喝！貓下去×Orion歲末送機票、喝生啤再吃現烤烏魚子

文／克拉大

歲末迎來冬季，依舊擋不住來自沖繩的熱情！今年冬天台北最歡樂的角落「貓下去敦北俱樂部」攜手Orion奧利恩生啤酒，首次推出聯名活動「貓下去Feat.Orion」第一屆世界盃沖繩冰啤大賽！活動自即日起至2026年1月3日止限時登場，貓下去把創意特調結合趣味挑戰，呼喚所有愛乾杯的靈魂歡聚，用最暢快的方式感受來自沖繩微醺氛圍。凡於活動期間至貓下去報名參加「沖繩冰啤挑戰賽」，即有機會獲得單人來回機票「Chill到沖繩」；同場加映！期間限定買七杯500ml Orion生啤即換五兩現烤烏魚子，快來收穫屬於冬夜的微醺歡樂！

「貓下去敦北俱樂部」攜手Orion奧利恩生啤酒，首次推出聯名活動「貓下去Feat.Orion」第一屆世界盃沖繩冰啤大賽。（圖／品牌提供）

當沖繩生啤酒遇上黑糖香氣 開啟冬季最熱情的微醺派對

「貓下去」以玩味台式餐飲成為台北具代表性的餐酒館之一，本次聯名選用店內人氣現拉Orion奧利恩生啤酒為基底，打造期間限定聯名酒款「Orion沖繩冰啤」！融合沖繩在地風土原料所釀造的生啤基底，能品嚐到地伊江島產大麥等天然原味，搭配「貓下去」版本的島嶼特調基底，以黑糖帶出焦糖甜韻，石榴與檸檬的清新酸香，層次豐富的酒體加上清爽順滑口感，使整體風味更加平衡，彷彿在冬夜啜飲一口沖繩陽光，既能沉浸在放鬆氛圍中，也能嚐到貓下去派對靈魂，展現雙品牌Chill風格的精神。

首屆世界盃沖繩冰啤大賽正式開戰！挑戰成功送單人沖繩來回機票

美味加碼 點Orion生啤享限量現烤烏魚子！

活動期間點Orion生啤享限量現烤烏魚子！（圖／品牌提供）

這場以Orion沖繩冰啤為主角的「世界盃Orion沖繩冰啤大賽」在貓下去正式開戰！即日起店內化身啤酒競技場，邀請挑戰者用最暢快的方式體驗沖繩生啤清爽魅力！活動期間凡於貓下去消費並報名挑戰，即可以380元報名費（含一杯Orion沖繩冰啤） 參賽，挑戰賽採「計時關卡」進行，每人每日限挑戰一次，酒杯最快見底者晉級決賽；排行榜隨挑戰每週更新，最終前八強選手將於2026年1月3日同場對決，優勝者即可獲得「單人沖繩來回機票」，讓Orion帶你一喝到沖繩！

凡購買七杯500ml Orion生啤，即可兌換限量五兩現烤烏魚子乙份，數量有限，送完為止。（圖／品牌提供）

除了體驗冰啤大賽贏機票之外，貓下去也同步推出期間限定活動，凡購買七杯500ml Orion生啤，即可兌換限量五兩現烤烏魚子乙份，數量有限，送完為止。無論是熱血挑戰者，或只想在冬夜裡舉杯歡聚的朋友，都能在貓下去享受暢快瞬間，讓恰到好處的微醺感成為今年最完美的收尾。

※禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒；微醺剛好，理性最美好。