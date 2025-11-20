世界盃沖繩冰啤挑戰賽開喝！貓下去×Orion歲末送機票、喝生啤再吃現烤烏魚子

歲末迎來冬季，依舊擋不住來自沖繩的熱情！今年冬天台北最歡樂的角落「貓下去敦北俱樂部」攜手Orion奧利恩生啤酒，首次推出聯名活動「貓下去Feat.Orion」第一屆世界盃沖繩冰啤大賽！活動自即日起至2026年1月3日止限時登場，貓下去把創意特調結合趣味挑戰，呼喚所有愛乾杯的靈魂歡聚，用最暢快的方式感受來自沖繩微醺氛圍。凡於活動期間至貓下去報名參加「沖繩冰啤挑戰賽」，即有機會獲得單人來回機票「Chill到沖繩」；同場加映！期間限定買七杯500ml Orion生啤即換五兩現烤烏魚子，快來收穫屬於冬夜的微醺歡樂！

「貓下去敦北俱樂部」攜手Orion奧利恩生啤酒，首次推出聯名活動「貓下去Feat.Orion」第一屆世界盃沖繩冰啤大賽。（圖／品牌提供）
「貓下去敦北俱樂部」攜手Orion奧利恩生啤酒，首次推出聯名活動「貓下去Feat.Orion」第一屆世界盃沖繩冰啤大賽。（圖／品牌提供）

當沖繩生啤酒遇上黑糖香氣 開啟冬季最熱情的微醺派對

「貓下去」以玩味台式餐飲成為台北具代表性的餐酒館之一，本次聯名選用店內人氣現拉Orion奧利恩生啤酒為基底，打造期間限定聯名酒款「Orion沖繩冰啤」！融合沖繩在地風土原料所釀造的生啤基底，能品嚐到地伊江島產大麥等天然原味，搭配「貓下去」版本的島嶼特調基底，以黑糖帶出焦糖甜韻，石榴與檸檬的清新酸香，層次豐富的酒體加上清爽順滑口感，使整體風味更加平衡，彷彿在冬夜啜飲一口沖繩陽光，既能沉浸在放鬆氛圍中，也能嚐到貓下去派對靈魂，展現雙品牌Chill風格的精神。

首屆世界盃沖繩冰啤大賽正式開戰！挑戰成功送單人沖繩來回機票

美味加碼 點Orion生啤享限量現烤烏魚子！

活動期間點Orion生啤享限量現烤烏魚子！（圖／品牌提供）
活動期間點Orion生啤享限量現烤烏魚子！（圖／品牌提供）

這場以Orion沖繩冰啤為主角的「世界盃Orion沖繩冰啤大賽」在貓下去正式開戰！即日起店內化身啤酒競技場，邀請挑戰者用最暢快的方式體驗沖繩生啤清爽魅力！活動期間凡於貓下去消費並報名挑戰，即可以380元報名費（含一杯Orion沖繩冰啤） 參賽，挑戰賽採「計時關卡」進行，每人每日限挑戰一次，酒杯最快見底者晉級決賽；排行榜隨挑戰每週更新，最終前八強選手將於2026年1月3日同場對決，優勝者即可獲得「單人沖繩來回機票」，讓Orion帶你一喝到沖繩！

凡購買七杯500ml Orion生啤，即可兌換限量五兩現烤烏魚子乙份，數量有限，送完為止。（圖／品牌提供）
凡購買七杯500ml Orion生啤，即可兌換限量五兩現烤烏魚子乙份，數量有限，送完為止。（圖／品牌提供）

除了體驗冰啤大賽贏機票之外，貓下去也同步推出期間限定活動，凡購買七杯500ml Orion生啤，即可兌換限量五兩現烤烏魚子乙份，數量有限，送完為止。無論是熱血挑戰者，或只想在冬夜裡舉杯歡聚的朋友，都能在貓下去享受暢快瞬間，讓恰到好處的微醺感成為今年最完美的收尾。

※禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒；微醺剛好，理性最美好。

#沖繩 #啤酒 #機票 #美食探店 #期間限定

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

2025-11-01 13:29

ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。

1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）

活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。

2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）

活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。

怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。

3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃

期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）

現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。

熱門票券與價格：

1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）

2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張

3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張

4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000

5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套

6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張

7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）

8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款

怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。

4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）

聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。

餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。

怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。

5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）

王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。

餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。

怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。

6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）

專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。

怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。

7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）

整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。

必搶清單：

1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行

2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）

3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心

4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季

5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份

6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理

8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）

活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。

滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。

怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||

9 Trip.com（11/10–11/14）

Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！

Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。

#礁溪 #住宿券 #線上旅展 #買一送一 #台北喜來登 #ITF旅展

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

2025-11-02 22:01

頗具日劇感的飯店#OKINI_Hotel別館❤

矮樓層、筆直陽台及整齊的房門

放眼望去就是地方小站#萩丿茶屋站❤

電車要做((各停))才會到

且房內可清晰聽見車子進站的聲音!!

房內設施走極簡風

榻榻米地板、兩張床墊

開放式洗手台、矮櫃、小圓椅等

其餘空間就是留白~

房間寬敞，但浴室超擠

簡單到開門瞬間真的會傻眼

大概是因沒住過這麼精簡的吧~~><"

因第1天及第3~5天都住這間飯店

第二輪入住的房間浴室竟有浴缸

美中不足是洗手台及洗澡是同個水源

無法邊卸妝、邊放洗澡水

有點浪費時間就是

浴缸也有點迷你~洗個澡一直撞到!!

連續入住不會打掃

隔天自己拎垃圾出來

生活耗品、毛巾等放一樓

路過都可隨時補貨囉

有點服務倒挺貼心

飯店提供可外借的愛心透明傘

畢竟這幾天真的就大太陽、大雨輪流出現

無法理解的謎樣天氣~

就跟上班族心情差不多吧..><"

早餐提供簡易自助吧

選擇不多，但吃飽沒問題

日式為主~每日菜色會稍微變換

獨特的六分割盤

吃粥配的小菜正好一次裝滿囉!!

#大阪住宿#OKINI_Hotel別館

#飯店 #極簡風 #上班族 #住宿推薦

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

2025-11-01 19:51

經典老字號美味#新葡苑❤

用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!

新葡苑❤

上海、廣東兩大菜系

上海本幫菜港式海鮮飲茶

除了提供道地中華料理外

亦融合台灣在地飲食文化

不斷追求突破與創新

從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢

均以時尚創新手法重現

分店已拓展至日本、中國

特別的是各分店菜系不同

大葉高島屋這家是#上海菜❤

其他分店幾乎都廣東菜

下次來吃吃看廣東菜

才知道差異在哪囉~!!

不愛青菜的某娃

看到端上桌的#上海菜飯❤

滿臉疑惑的問她要吃什麼

我就說妳先吃吃看~招牌耶

心不甘情不願的吃了一小口

又接著一小口、一小口⋯無限個一小口

((恩~大概覺得不難吃吧?!))

其他菜色就依個人喜好

一人挑一道菜

喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤

蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味

我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤

果然是熟悉的美味~

蘇先生愛的#燒味雙拼❤

拚了油雞跟烤鴨

還有叉燒跟牛腱可選

也是美味的頗有水準

至於腸粉因已點蝦仁

這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤

油條炸得相當酥脆呢

以上菜色三個人吃剛剛好~

想不到隔幾天某娃突然說

下次再去吃週末吃的

一時空白的問~週末吃什麼

((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))

小妞略帶不耐的說

：就那個⋯奇怪的菜飯

：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))

#台北美食#上海菜推薦#新葡苑

#上海 #時尚 #美食探店 #台北美食

盤點2025最療癒美食聖誕倒數月曆：Aunt Stella餅乾、TWG茶香、星巴克一次收齊！

盤點2025最療癒美食聖誕倒數月曆：Aunt Stella餅乾、TWG茶香、星巴克一次收齊！

2025-11-09 17:39

一年一度的聖誕倒數季悄悄展開，空氣裡瀰漫著糖粉與肉桂的香氣。從手作餅乾、茗茶到巧克力與咖啡，今年各大品牌紛紛以「味覺倒數」開啟節慶儀式感。每一扇小門後，都藏著香氣與驚喜交織的甜蜜瞬間。這次編輯精選2025最療癒的美食系聖誕倒數月曆，一次看完Aunt Stella、TWG Tea、星巴克等品牌如何用香氣陪妳倒數聖誕！

文章目錄

Aunt Stella詩特莉

冬日經典回歸，Aunt Stella詩特莉以「The Nutcracker Christmas」為主題，推出限量1,500盒的倒數月曆禮盒。可愛新角色「小熊Juniper」與胡桃鉗玩具兵攜手登場，陪伴大家倒數聖誕的每一天。

月曆盒共有十一扇小門，藏著手工餅乾與限量胡桃鉗吊飾、聖誕飄帶等節慶小物。餅乾款式更是滿滿冬日香氣——草莓核桃捲心餅乾、什錦水果餅乾、胡桃酥球與經典薑餅人，每一口都像被溫柔包圍。

預購價：NT1,480元（正價NT1,580元）

TWG Tea

若說聖誕節是一首香氣詩篇，那TWG Tea的「聖誕十二夜日曆禮盒」便是最優雅的開場。以書卷造型設計出十二扇門，每一格藏著不同茶款，從紅茶到節慶限定香料茶，每天都能細品一場香氣探險。

延伸推出「茶香泰迪系列精選禮盒」與「聖誕節慶茶」等節慶好禮，搭配柔亮紅罐、魚子醬錫罐包裝，宛如送上可品味的藝術品。

作為聖誕季節的經典象徵，聖誕節慶茶以無茶鹼的南非國寶茶為基底，揉合柑橘果香與溫暖香料，茶韻醇厚而柔和，如同聖誕冬夜裡靜謐卻閃耀的燈火。提供精緻魚子醬錫罐與手工純棉茶包禮盒兩種包裝選擇，無論饋贈摯友或靜賞自飲，皆能細細品味歲末最溫柔的片刻。

售價：NT3,500元
販售時間：11/6

Nespresso

Nespresso再度推出話題倒數月曆，分為Original與Vertuo兩系列，每一款都藏著24顆精選膠囊與節慶限定馬克杯一只，更驚喜附上「100%中獎耶誕驚喜卡」，最大獎可拿萬元咖啡機！節慶限定風味包括「肉桂羅望子」、「甜杏仁洛神花」與「節慶黑咖啡」，從香料、果韻到濃烈口感，都是冬夜最迷人的咖啡氣息。

Nespresso攜手肯亞新銳藝術家暨攝影師Thandiwe Muriu以「咖啡花」為靈感創作6款繽紛印花圖騰，讓咖啡成為串連設計、收藏與品味的共同語言。

售價：NT1,780元與NT1,980元

星巴克

星巴克今年的聖誕倒數主角是一整盒「爆米花歡聚倒數日曆」！共有12天驚喜，每格藏著不同口味爆米花，從焦糖、巧克力到奶油鹽味，讓人每天都有小確幸。外盒插圖描繪倒數日子的愉悅日常，邊拆邊吃也能感受滿滿節慶氛圍。

其他節令派對必備點心再推薦–「歐式雪茄捲咖啡車造型盒」。多面設計節慶裝飾風格咖啡車鐵盒，滿載歡樂氛圍，盒內盛裝香甜可口歐式雪茄捲，酥脆中散發細膩香草香氣，讓人吃一口即愛上。從外觀到滋味，皆洋溢節令時刻的溫暖與療癒，為冬日增添甜蜜記憶。

此外，星巴克受人喜愛的Bearista在今年耶誕化身薑餅造型盒，全新推出「奶油太妃軟糖」。精選法國進口奶油太妃糖，甜而不膩且風味香濃，相當適合搭配熱咖啡或熱茶享用，同為佳節溫馨送禮之選。

售價：NT390元

GODIVA

GODIVA以「比利時皇室御用」之姿推出2025聖誕限定系列。「聖誕倒數日曆巧克力禮盒」以聖誕樹造型登場，內含10顆綜合巧克力，每一口都是濃郁可可與節慶氣息的交融。外盒設計結合金色星辰與節慶紅綠配色，不僅是送禮佳品，也能成為聖誕佈置亮點。

venchi

每一款 Venchi 聖誕倒數月曆 都藏著24份義式甜蜜驚喜，打開每一扇小窗，香氣撲鼻而來，讓每天都有幸福儀式感。三款設計各有特色，卻都傳遞相同的溫暖與祝福。

其中，Venchi 經典限量版 由法國插畫家 Alice Bureau 親手繪製，以夢幻畫風描繪節慶氛圍。盒中收錄多款人氣巧克力，從滑順牛奶到濃郁75%黑巧，每一顆都像在說：「這個聖誕，就讓甜味陪妳一起倒數吧！」

售價：NT2,780元

法絨

今年聖誕，法絨以「聖誕潛行：小薑送禮計畫」為主題推出限量禮盒，以聖誕薑餅人為靈感，化身潛行小特務，展開一場溫暖又調皮的節日任務。

禮盒設計以「追蹤器螢幕」概念延伸，運用松石綠與蜜桃紅撞色包裝，跳脫傳統聖誕紅綠色調，傳遞節慶中帶點俏皮的摩登感。盒內集結兩款聖誕限定甜點與六款經典人氣甜品，每一口都藏著法式的浪漫與節日的甜蜜驚喜，成為今年聖誕最值得收藏的夢幻禮盒。

加入官方LINE抽香氛蠟燭、再抽Apple AirTag聖誕驚喜」

為了讓節慶更具互動感，法絨與四家台灣手作品牌合作推出限量聖誕活動，包括「MEE」、「Hanabi Candle」、「Hikaru Candle」與「織布織到」。即日起至2025年12月12日，加入法絨官方LINE即可參加「聖誕抽抽樂」活動，每日皆可抽一次，獎項包含聖誕香氛蠟燭、編織小物等限量禮品，總價值高達新台幣15,000元。同時呼應「小薑送禮計畫」的追蹤器主題，凡購買聖誕禮盒即可獲得「密碼信」一封。12月25日法絨將於官方Instagram公布正確密碼，幸運對中的顧客可獲得 Apple AirTag 一份，讓聖誕的甜點驚喜化作充滿期待的節日任務。

早鳥預購價：NT 599元(售價：NT 630元)

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略

2025-11-07 23:39
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。圖片來源：品牌提供
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。圖片來源：品牌提供

聖誕季最美打卡點來了！DIOR BEAUTY今年把巴黎冬季嘉年華搬進台北BELLAVITA中庭，11月8日至11月23日限時開放的《迪奧奇幻星願限定快閃店》，以義大利藝術家Pietro Ruffo筆下的馬戲團意象為靈感，打造一場絢爛又浪漫的「奇幻星願之旅」。全台首座高達5米的巨型迪奧聖誕樹閃耀登場，夢幻光影讓人一走進就忍不住想拍爆手機記憶體。

這回編輯直接幫妳帶逛「5大夢幻站點」，一次逛完、一次拍夠、一次夢到巴黎！

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》。圖片來源：品牌提供

1. 奇幻星願聖誕樹：全台最美金色旋轉木馬登場

進入中庭第一眼，就會被高達5米的「奇幻星願聖誕樹」震撼。金色吊飾、旋轉木馬、閃爍燈光交織成一場華麗的冬季奇景。每個角度都像是法國聖誕明信片現場，完全是今年信義區最強打卡點。

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》。圖片來源：品牌提供

2. 星願贈禮與試妝區：聖誕彩妝一次體驗

走進主帳篷，就能看到女孩們最期待的限定商品，包括每日限量50支的《迪奧金緻雙頭唇釉》、售價NT$6,000的《奇幻星願香氛卡片組》、以焦糖杏仁與棉花糖香氣為靈感的《奇幻星願香氛蠟燭》、以及以蒙田大道30號為造型的《聖誕倒數月曆》等，都是今年聖誕最值得收藏的精品級禮物。

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影

3. 奇幻拍貼機：拍出專屬迪奧夢幻時刻

不自拍怎麼行？特製的「奇幻拍貼機」以璀璨星光為主題，妳可以和好友在金色光影裡合照，每張拍貼都像走入夢境。拍完直接上傳IG，保證被問「這裡是哪裡？」。

。圖片來源：品牌提供
。圖片來源：品牌提供

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影

4. 奇幻星願咖啡廳：Joël Robuchon限定甜點登場

在閃閃星光下享受米其林甜點，才是聖誕季該有的浪漫節奏。DIOR攜手法國頂級餐廳侯布雄（Joël Robuchon）打造「奇幻星願咖啡廳」，凡現場消費滿額即可品嚐限定甜點，優雅又有儀式感。

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。圖片來源：品牌提供

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。女子漾編輯張念慈/攝影
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。女子漾編輯張念慈/攝影

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。女子漾編輯張念慈/攝影
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。女子漾編輯張念慈/攝影

5. 星願塔羅牌：抽出2026幸運星色

最後一站最療癒！現場邀請專業塔羅老師駐點，占卜新年運勢，還會揭曉妳的幸運彩妝色號，並獲得象徵祝福的迪奧幸運符。誰說聖誕節不能也有點命定感？

迪奧星願塔羅牌。圖片來源：品牌提供
迪奧星願塔羅牌。圖片來源：品牌提供

地點：BELLAVITA寶麗廣場一樓中庭（台北市信義區松仁路28號）

時間：2025年11月8日至11月23日

開放時段：週日至週四11:00–21:30／週五至假日前夕11:00–22:00

活動詳情：https://bit.ly/4oqYG8s

#迪奧 #信義區 #聖誕樹 #聖誕彩妝 #Dior #主題聖誕樹 #聖誕倒數月曆

美福晴山冬季套餐登場！日本名廚一木敏哉端出「伊勢龍蝦茶湯」限定必嚐

美福晴山冬季套餐登場！日本名廚一木敏哉端出「伊勢龍蝦茶湯」限定必嚐

#美食探店 #日本料理 #台北美福大飯店 #靜岡 #美食

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.11.20 13
行李箱品牌DELSEY PARIS 攜手精品級馬卡龍 PIERRE HERMÉ，開啟法式甜蜜旅程

行李箱品牌DELSEY PARIS 攜手精品級馬卡龍 PIERRE HERMÉ，開啟法式甜蜜旅程

#法式風 #行李箱 #巴黎 #馬卡龍 #旅行

PREMIER MEDIA 2025.11.20 13
世界盃沖繩冰啤挑戰賽開喝！貓下去×Orion歲末送機票、喝生啤再吃現烤烏魚子

世界盃沖繩冰啤挑戰賽開喝！貓下去×Orion歲末送機票、喝生啤再吃現烤烏魚子

#美食探店 #沖繩 #啤酒 #機票 #期間限定

PREMIER MEDIA 2025.11.20 12
日本宮城縣新寶可夢景點「拉普拉斯公園」開幕！《Pokémon GO》聯動活動同步登場

日本宮城縣新寶可夢景點「拉普拉斯公園」開幕！《Pokémon GO》聯動活動同步登場

#Pokémon #宮城縣

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.20 15
東京迪士尼度假區線聖誕活動11/11開跑 不只能集章還有貼紙可以拿！

東京迪士尼度假區線聖誕活動11/11開跑 不只能集章還有貼紙可以拿！

#東京迪士尼 #聖誕 #迪士尼 #期間限定 #日本

Enhsin 2025.11.20 28
壽司郎宣布史上最狂聯名！《小朋友齊打交》正式聯名，3大主題店＋限量周邊＋必食招牌一次看

壽司郎宣布史上最狂聯名！《小朋友齊打交》正式聯名，3大主題店＋限量周邊＋必食招牌一次看

#周邊 #粉絲 #童年 #格鬥 #壽司郎 #小朋友齊打交

女子漾／編輯周意軒 2025.11.20 91
候鳥季來了！嘉義「鷺境嘉義」親子賞鳥活動 串聯在地景點護生態、玩創意

候鳥季來了！嘉義「鷺境嘉義」親子賞鳥活動 串聯在地景點護生態、玩創意

#嘉義 #親子 #分享

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.20 18
普發1萬超值玩臺北！北投泡湯享優惠再抽千萬大紅包！

普發1萬超值玩臺北！北投泡湯享優惠再抽千萬大紅包！

#北投溫泉 #消費 #普發現金

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.20 26
越南河內超好玩！精選超高顏值住宿一次看～

越南河內超好玩！精選超高顏值住宿一次看～

#旅遊指南 #越南旅遊 #飯店推薦 #國外旅遊 #越南

FunTime旅遊比價 2025.11.20 26
台中雪山坑登山步道完工啟用 串聯電影《賽德克‧巴萊》取景地

台中雪山坑登山步道完工啟用 串聯電影《賽德克‧巴萊》取景地

#雪山 #景點 #周邊

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.20 34
18+