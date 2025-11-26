新北四大茶區坪林、三峽、石碇、石門 共寫新世代茶香故事

坪林茶青透過新世代思維，希望包種茶的獨特風味成為年輕人的生活態度。 圖：新北市政府農業局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】在新北的茶鄉，一場關於「傳承與創新」的對話正熱烈展開。從坪林、三峽到石碇、石門，這群回鄉的年輕茶青們，正以熱情與新思維接棒家族事業，讓傳統與創新碰撞出台灣茶鄉最生動的日常 ，他們用在地風土、歷史底蘊，結合青年創意，為每一片茶葉注入嶄新的力量 。

坪林 有一種精神叫回家種茶！

對坪林的茶青來說，茶香不只是味道，更是一種記憶—父親的叮嚀、祖輩的手藝、童年在茶園奔跑的足跡，這些記憶，讓傳承與創新之間多了一份溫度，也為茶鄉注入了青春的力量。 在新北市坪林區，四面環山、氣候寒涼濕潤、土壤肥沃、山明水秀，是茶樹最理想的生長環境，這片得天獨厚的土地孕育出細緻柔香的包種茶，也讓坪林自古享有「茶的故鄉」美名。

「有種精神叫回家種茶—不，是跟爸吵架。」—坪林茶青茶青們從吵架開始學習，從學習長輩的製茶經驗中，找出屬於新茶世代做茶方式。透過年輕青農彼此互相的交流與父執輩的溝通，找到自己回家做茶的目標；並於2018 年正式成立「新北市坪林青年茶業發展協會」，透過技術交流、產業創新，致力延續包種茶茶山故事。

▲『有種茶｜複合茶空間』。 圖：新北市政府農業局／提供

當家人變成師傅與工作夥伴，傳統與新思維的碰撞無可避免，老一輩憑經驗與手感做茶，新一代則相信市場分析與品牌經營，從一次次辯論中，他們學會用自己的語言，重新詮釋「做茶」這件事。

「有種茶」從合作變合夥，我們開了一間超有種合作社。為了拉近產地與消費者的距離，2023 年茶青們成立『有限責任新北市有種茶產業運銷合作社』，嘗試以共同品牌與資源共享茶產業的創新模式，而於2025年於坪林老街開了一間『有種茶｜複合茶空間』成為茶青協會與有種茶產業運銷合作社的據點。

這裡不只是品茶的地方，更是一座能看見產地風貌的平台，遊客可以喝到坪林直送的新鮮包種茶，聽茶青講述茶山故事，甚至參加茶相關的體驗活動，與多樣化跨界合作的創意茶飲與茶食，讓來到這個空間的人都像是一場關於土地與青年的對話。

對坪林茶青來說，回家不只是返鄉，更是重新理解家族與產業的開始。從衝突中誕生共識，再傳統中尋找創新，以謙遜的心與別出心裁的行動，訴說並實踐著與眾不同的茶人精神與新茶文化。有「種」臺茶浪潮，必由我們而起。

三峽：百年傳承的天芳茶園

天芳茶園堅持「從茶園到茶杯」的理念，茶葉在茶師巧手下化為香氣清亮、滋味回甘的極致好茶，無論日常飲用或饋贈親友，每一口都承載歷史、匠心與自 然的味道。

▲三峽天芳茶園自創園至今已傳承六代。 圖：新北市政府農業局／提供

三峽天芳茶園自創園至今已傳承六代，擁有逾百年的製茶歷史與自有茶廠，承載著世代累積的製茶智慧，茶園十餘年來通過有機認證，製茶廠也取得五星級安全衛生認證，從源頭到製程皆嚴格把關，確保每一片茶葉都純淨安全。

天芳茶園以精湛工藝著稱，曾十七度榮獲碧螺春特等獎，從茶園管理、採摘到製茶，每一步皆遵循傳統手法與嚴格標準，茶青嫩葉在茶師巧手下，化為杯中香氣清亮、滋味回甘的極致好茶。

多年來，天芳茶園不僅守護品質，也秉持「從茶園到茶杯」的理念，將百年傳承的茶文化帶給每一位品茶者，無論是日常飲用或特別饋贈，天芳茶園的每一口茶，都承載著歷史、匠心與自然的味道。

石碇：青年冠軍茶師葉承軒

葉承軒注入青年視角與創新思維，延續百年茶鄉傳統，每一口茶都散發石碇土地韻味，讓傳統與創新交融，品茶不再只是飲用，更是感受茶青熱情與土地故事的過程。

▲第四代茶青葉承軒與父親共同管理石碇區兩公頃茶園。 圖：新北市政府農業局／提供

第四代茶青葉承軒，以全國製茶技術競賽冠軍的精湛手藝 ，為石碇百年茶鄉注入青年視角與創新 ，品飲他的文山包種、蜜香紅茶或東方美人 ，都是感受茶青熱情與石碇土地韻味的過程。葉承軒與父親共同管理石碇區兩公頃茶園，主產文山包種茶、蜜香紅茶與東方美人茶。從茶樹栽培、採摘到炒製，每一步皆細膩講究，保留茶葉的自然香氣與獨特風味。

▲第四代茶青葉承軒，榮獲全國製茶技術競賽冠軍。 圖：新北市政府農業局／提供

在他的努力下，石碇茶不僅延續百年家族傳統，更注入青年視角與創新思維。無論是傳統茶款或新式品飲，每一口茶都承載著石碇土地的韻味與茶青的熱情，讓更多人品味到這片茶鄉的獨特魅力。

石門：一良茶屋的炭火茶香

「從茶園到茶杯，每一步都保留最純粹的風味。」一良茶屋作為石門在地最具代表性的焙火茶品牌，一良茶屋以炭焙茶香呈現茶葉最豐富層次，讓品茶者在每一次啜飲中感受茶鄉的獨特魅力。

▲一良茶屋以炭焙茶香呈現茶葉最豐富層次。 圖：新北市政府農業局／提供

石門一良茶屋以龍眼木炭火烘焙茶葉，精心掌控火候，讓茶葉散發出層次豐富、回甘持久的焙香韻味，茶屋主打炭焙石門鐵觀音與阿里磅紅茶，所有茶葉皆來自自有茶園，結合傳統製茶工藝與細膩手法，保留茶葉最純粹的風味。

除了茶品，一良茶屋也提供精美伴手禮盒，將石門在地茶香化為心意之禮，適合送禮或自用品飲，多年來，茶屋堅持「從茶園到茶杯」的理念，讓每一口茶都能感受到土地、匠心與傳承的故事。

▲石門一良茶屋以龍眼木炭火烘焙茶葉，精心掌控火候。 圖：新北市政府農業局／提供

作為石門在地最具代表性的焙火茶品牌，一良茶屋堅持以龍眼木炭火烘焙茶葉 ，這種獨特工藝，讓石門鐵觀音與阿里磅紅茶 散發層次豐富、回甘持久的焙香韻味 ，展現石門茶鄉的獨特魅力 。

從坪林的組織創新、三峽的百年品質、石碇的青年冠軍，到石門的炭火工藝，我們看見了新北好茶多元的風貌，以及傳統與創新的完美交融。 這群新世代茶青正用自己的熱情與思維，讓新北茶香持續飄揚，並將這份土地故事傳遞給更多人。 誠摯邀請您，親自造訪新北四大茶鄉，感受這片土地、這群青年，以及這份「新北好茶」的獨特魅力！

