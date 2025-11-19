2025-11-19 21:52 女子漾 /編輯周意軒
夏花餐室四手聯彈餐會登場！13 道印度 × 台灣創作料理全揭露：螞蟻醬、鮑魚粥，味覺冒險正式開場
台北的當代印度料理餐廳「夏花餐室」再度端出一場讓美食圈震撼的企劃──主廚 Joseph 與來自印度的遊牧女主廚 Gayatri 將於 11 月舉辦首場「四手聯彈餐會」，以 13 道菜打造一趟跨文化、跨地域、跨技法的味覺旅程。這不是一套只是「好吃」的菜單，而是一場從家鄉香氣、發酵智慧到台灣風土交織出的故事。以下帶你一口一口，走進兩位主廚的風味世界。
下酒菜四重奏：從蠶豆到羊肚菌，印度飲酒文化濃縮一口
四道小品組成的開場，是印度飲酒文化中的經典「Chakna」。毛豆味噌調製的蠶豆裝進酥炸蓮藕片、溫柔不辣的南印圓形煎餅 Appe 搭配花生奶油、風乾羊肚菌製成的脆片──酸、脆、香、辣的所有元素在第一口就交代了今晚的基調：奔放但精準。
櫻桃鴨胸 × 芭樂鹹酸甜：台灣水果，變身印度香料系前菜
鴨胸用丁香、肉桂、胡椒熟成七天，再炙烤出焦糖脆皮，底部是檳榔葉、上方是自製佛卡夏與芭樂果醬、金桔與香草。這道前菜帶著優雅的酸甜與香料底蘊，是台灣水果與印度香料最迷人的邂逅。
野菜沙拉 × 冷燻螞蟻醬：台灣山蔬的浪漫捧花
龍鬚菜、山蘇、川七，以越南米紙捲成「可食用花束」，淋上的不是一般油醋，而是印度風味的冷燻油漬螞蟻醬搭配自製烏梅醬，螞蟻醬帶有近似柑橘與森林的酸味──這道菜的野性與優雅，是一道十分特別料理。
煙燻漬鯖魚 × 草莓醋：果阿經典搭配台灣果酸
鯖魚需先熟成、鹽漬、煙燻兩天，再以果阿傳統 Recheado 香料醬靜漬並炙燒。上層是茗荷、嫩薑與香草沙拉，下方由草莓醋、金桔與辣椒米麴撐起酸鮮風味。像是把海風與香料塞進同一道菜裡。
炙燒干貝 × 玉米味噌 × 食茱萸：台印烤玉米記憶交會
靈感來自印度街頭的烤玉米「Bhutta」，玉米味噌由玉米、米麴、百香果、辣椒發酵而成，搭配炙燒干貝、炭烤玉米與台灣食茱萸，酸、甜、辣、煙燻一次到位，卻不過火。
鮑魚粥 × 小米味噌泡泡：兩位主廚的共同 comfort food
印度的粥多用豆類、香料與米煮成；台灣的鮮味則來自米香與海產。鮑魚以椰油與香料舒肥後切片，搭配七星米粥、漬茭白筍與小米味噌泡泡，溫柔、富層次，是主廚精神最完整的呈現。
澳洲有機菲力牛排 × 樹蕃茄刺芫荽醬：深邃鮮味的最後主菜
牛排先用味噌醃兩天，讓肉質帶出天然甜度與層次，搭配樹番茄與刺芫荽製成的印度酸辣醬，一旁鹽漬迷你胡蘿蔔增添輕盈。收尾卻毫不沉重，反而更襯托牛肉的乾淨與鮮。
甜點三重奏：巧克力紫米蒸糕 × 檳榔葉雪糕 × 波斯堅果糕
甜點直接用「三道」收尾：巧克力紫米蒸糕：鬆糯、米香、可可香並存，玫瑰檳榔葉雪糕：玫瑰釀、荖葉醬、柿乾的迷人組合。帕西堅果甜糕：開心果色澤漂亮、口感細膩不甜膩，整套甜點像把「南亞香料甜點的優雅與野性」一次端上桌。
6款印度精釀啤酒 成就獨特餐酒體驗
為讓台灣消費者體驗當代印度餐飲更豐富的樣貌，本次餐會特選6款來自印度精釀啤酒先驅酒廠「Great State Aleworks」的佳釀，體驗價僅每人200元，即可品飲以印度珍珠小米Bajra、高粱Jowar、藤黃果Kokum等釀造的特殊風味啤酒，酸香與果香成為串連 Joseph與 Gayatri廚藝創作的最佳橋梁，帶來比葡萄酒更活潑自在的餐酒搭配體驗。
【餐會資訊】
夏花餐室 Joseph Elias Vaz X Gayatri Desai 四手聯彈餐會
日期： 2025年11月21日、22日（午餐、晚餐）
售價： 每位2980元+ 10%，印度精釀啤酒 Pairing 每位 200元+ 10% (6杯)
地點： 台北市大安區忠孝東路三段282號3樓 (新光三越Diamond Towers二館3樓)