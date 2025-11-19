開箱「炬日式烤肉飯」- 辦公室午餐的最終解答？炙燒腿牛雙拼 x 蝦味魚子口感大爆炸！可微波便當盒太貼心！

烤肉控請出列🔥「炬日式烤肉飯」把現烤香氣裝進便當盒裡✨烤一份剛剛好的飽足🍱丼飯、盒餐雙拼飯套餐

是不是！又到了這個最～煎～熬～的時刻——「午餐...到底要吃什麼？」😫 每天在辦公室忙到天昏地暗，唯一能期待的，就是這短短一小時的午休。但如果這頓飯又吃得隨便、吃得不好吃，我跟你說，那整個下午的心情絕對是黑白的，看什麼都不順眼！

我一直在尋找一個完美的「午餐解方」，它必須要方便快速，但又不能失去「美食」的靈魂。我不要那種冷掉、油膩、吃完覺得空虛的便當，我要的是那種... 一打開蓋子，會讓人「哇～」一聲，能真正療癒身心的食物。

就在我尋尋覓覓，差點就要對外食便當放棄希望的時候，我遇見了它——「炬日式烤肉飯」！

開箱「炬日式烤肉飯」- 辦公室午餐的最終解答？炙燒腿牛雙拼

​光是那個「炬」字，彷彿就能聞到炭火炙燒的香氣，完全就是衝著我這種無肉不歡、熱愛烤肉香的人來的！

我這次特別來朝聖的是「炬日式烤肉飯」土城店。

我必須說，它真的不是一個「普通」的便當店，它根本是把整間日式燒肉店的精華，完美濃縮進一個便當盒裡，而且是用你負擔得起的價格，享受到「現點現烤」的職人堅持！

💖 經典中的經典：烤雞腿排飯 (精緻餐盒)

OK，我們先來聊聊這個狠角色——「烤雞腿排飯」。

雖然它在菜單上被歸在「精緻餐盒」系列，但我在土城店內用時，它是用超有質感的丼飯碗裝盛上來的，那個畫面感，先給100分！

我這次選的是「泡菜」口味。一端上來，那個配色真的太犯規！🤤

​烤到金黃焦香、油亮亮的一整塊去骨雞腿排，旁邊配上紅通通的韓式泡菜、金黃甜玉米、滷得入味的方塊豆干，最後，再放上那顆靈魂所在的半熟溏心蛋... 各位，這畫面是不是太美！

這完全符合它說的「附三配菜+半顆溏心蛋」，而且配菜一點都不馬虎。那個泡菜酸辣夠味，超級開胃；玉米粒很甜；豆干也滷得剛剛好。

但主角，絕對是那塊雞腿排！你用筷子輕輕一夾，就能感覺到它的軟嫩。外皮帶著炙燒過的焦香，刷上了特製的日式醬汁，甜甜鹹鹹的，超級下飯。

一咬下去...OMG...那個肉汁！😭 雞腿肉本人非常、非常、非常的Q彈多汁，一點都不乾柴。

配上酸辣的泡菜一起入口，那個層次感... 哇，泡菜的酸爽完美中和了烤肉的濃郁，會讓人忍不住一口接一口，扒飯的手完全停不下來！

🌟 貪心者的極致享受：炙燒腿牛雙拼飯 (超值雙拼)

好，如果你跟我一樣，常常陷入「雞肉... 牛肉... 都好想吃...」的天人交戰，拜託，這款「炙燒腿牛雙拼飯」就是你的救贖！

它屬於「超值雙拼」系列，那個份量和內容物，真的是誠意滿滿。

開箱「炬日式烤肉飯」- 辦公室午餐的最終解答？炙燒腿牛雙拼

開箱「炬日式烤肉飯」- 辦公室午餐的最終解答？炙燒腿牛雙拼

開箱「炬日式烤肉飯」- 辦公室午餐的最終解答？炙燒腿牛雙拼

開箱「炬日式烤肉飯」- 辦公室午餐的最終解答？炙燒腿牛雙拼

​這次我選的是「蝦味魚子」口味，餐點是用一個非常有質感的黑色便當盒裝的。一打開... 視覺再度受到爆擊！🔥

滿滿的炙燒牛肉片、焦香的烤雞腿肉，兩種主菜霸氣地鋪在飯上。

開箱「炬日式烤肉飯」- 辦公室午餐的最終解答？炙燒腿牛雙拼

開箱「炬日式烤肉飯」- 辦公室午餐的最終解答？炙燒腿牛雙拼

​中間是那顆完美的溏心蛋和翠綠的蔥花，旁邊還有炸得金黃香酥的蒜片（或油蔥酥？）！

我跟你說，這個組合太強了。牛肉片炙燒的香氣非常濃郁，帶著油脂的甜味；雞腿肉同樣保持著軟嫩多汁的口感。兩種願望，一次滿足！

🍱 拯救上班族的貼心神設計：外帶碗可微波！

重點來了！這款黑色的「精緻餐盒」，不只是好看而已，它居然「可以微波」！

這對我們這種常常開會開過頭，或是想先把飯買好、等忙完一段落再吃的苦命人（？）來說，根本是救世主等級的發明啊！

再也不用忍受吃冷飯的委屈，也不用狼狽地把食物倒出來換盤子。光是這個貼心到骨子裡的小細節，我就決定把它列入我的午餐愛店名單。

忙碌，但絕不委屈自己的胃！

🥣 溫暖的配角：無限續的熱湯

吃烤肉飯，怎麼能沒有一碗熱湯？「炬日式」土城店內用區，很貼心地提供了熱湯無限自取。

而且它不是那種只有鹹味的清湯喔！

開箱「炬日式烤肉飯」- 辦公室午餐的最終解答？炙燒腿牛雙拼

開箱「炬日式烤肉飯」- 辦公室午餐的最終解答？炙燒腿牛雙拼

開箱「炬日式烤肉飯」- 辦公室午餐的最終解答？炙燒腿牛雙拼

​我去盛的時候，是大鍋熬煮的蔬菜湯，裡面滿滿的紅蘿蔔、白蘿蔔塊，湯頭喝起來非常清甜，剛好可以暖暖胃，也平衡了烤肉飯的濃郁口感。

在微涼的天氣裡，一口烤肉飯、一口熱湯，真的... 沒什麼比這更幸福的了。🥰

「炬日式烤肉飯」真的完全命中我的好球帶

它不是那種SOP制式化的連鎖快餐，而是真的能吃到「現烤」的溫度和香氣。

無論是「烤雞腿排飯」的經典美味，還是「炙燒腿牛雙拼飯」的豪華享受，都表現得可圈可點。

開箱「炬日式烤肉飯」- 辦公室午餐的最終解答？炙燒腿牛雙拼

​特別是那個「可微波」的外帶盒，和「蝦味魚子」、「泡菜」這種畫龍點睛的口味選擇，能感覺到店家在「便當」這件小事上的用心和創意。

如果你也在土城附近，或是厭倦了每天一成不住的午餐，真心推薦你來試試「炬日式烤肉飯」，它絕對會重新點燃你對「吃便當」的熱情！🔥

