

陽明山泡湯兼賞秋冬景致秘境 賞楓・觀銀杏・看茶梅「趣」！



【旅遊經 洪書瑱報導】





北台灣民眾，在秋冬天氣寒冷之際，來個暖湯，無疑是一場舒服的溫暖放鬆享受，其中被稱為台北後花園的「陽明山」，鄰近不僅坐擁多處溫泉區，如冷水坑溫泉、馬槽溫泉、前山溫泉、後山溫泉、北投溫泉、金山溫泉等，還有美麗的大自然可欣賞，除了陽明公園外，陽明山花卉試驗中心也是一處賞花看葉的好所在，該處植物依循自然節奏，在四季中展現獨特風采，如：黃金楓與銀杏紛紛換上新裝，金黃色葉片隨風搖曳，陽光灑落時，宛如星光，為園區增添溫暖而活潑的氛圍，而且在茶梅區內，粉嫩茶梅也如期綻放，民眾不妨利用休閒，來趟大自然溫泉小旅行。









花卉試驗中心黃金楓





黃金楓已換上秋日色彩





茶梅盛開





茶梅與落花





銀杏與果實





花卉試驗中心園內栽植了黃金槭，也被通稱為黃金楓，雖然不像滿山楓林般壯闊，但位在步道旁的黃金楓，呈現靜謐而詩意的風景，深受遊客喜愛。生態池畔的銀杏同樣是園區亮點，銀杏屬落葉闊葉喬木，其扇形葉片在種子植物中相當獨特，具有一般裸子植物少見的闊葉形態，每到秋季，葉片逐漸轉為金黃色，是攝影者取景的焦點，銀杏可透過種子或扦插繁殖，但因以種子繁殖需20–30年才會結果，故被為「公孫樹」，意指祖父栽種，孫子才能收穫，是北部少數能見到銀杏群植的地點，入秋時分常吸引遊客駐足欣賞。





花卉試驗中心林育正主任表示，除楓樹與銀杏外，園區著名的茶花也陸續綻放，而最早迎來花期的是「茶梅」，走入茶梅花間，可聞到淡雅清香，其花香不濃烈、不張揚，卻帶來冬日特有的沉靜與溫暖。茶梅多為柔粉色系，姿態清新雅緻，與茶花最大的不同在於落花方式，茶花多整朵掉落，而茶梅則以片片花瓣輕落，故在花季漸深，花瓣隨著風落，樹下鋪滿落瓣，形成一種自然而柔美的景象。





提醒欲上山的民眾，陽明山區道路狹窄、停車空間有限，建議多加利用大眾運輸工具。可搭乘公車 260、303、紅5、小15、681，或皇家客運金山線（1717），於「山仔后派出所站」下車，往下山方向步行約 5 分鐘即可抵達鄰近加油站的花卉試驗中心。在休閒假日在陽明山郊遊踏青，也為生活增添一份「悠閒」與「溫度」。

以上圖片：台北市政府花卉試驗中心提供