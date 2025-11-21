與鳥兒相約在冬季 台南賞鳥6大目的地推薦！



台南賞鳥趣(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

每年深秋過後，都有數以萬計的候鳥飛過萬里天涯，在臺南濱海濕地棲息，準備過冬，總會吸引喜歡大自然或賞鳥人的目光，在這個冬天，不妨安排一場低碳的生態小旅行，來迎接這群遠道而來的貴客，親眼見證跨越山海「賞鳥」的自然奇蹟！冬季的臺南濱海，是候鳥們旅途中的驛站，其中來的大人物，當然也包括鳥明星的「黑面琵鷺」！

臺南濱海地區因潮間帶濕地富含的有機物質，孕育出大量魚蝦貝類等生物，每年深秋，數以萬計的候鳥飛過萬里天涯來此棲息、覓食、渡冬與繁衍，成為東亞區南北半球候鳥遷徒的中繼站，也是國際認定的重要野鳥棲息地。由於這般的大自然生態盛事，讓臺南每年冬季擁有季節限定的賞鳥行程，除了大小白鷺與各類水鳥可觀賞外，黑面琵鷺、黑腹燕鷗及鸕鶿等稀客更是愛鳥人士及攝影好手的最愛。



台南為了邀請朋友到台南賞鳥，推薦6大賞鳥景點，包括──

※.「黑面琵鷺生態保護區」：毫無疑問是備受國際注目的觀察重旗！

※.「四草野生動物保護區」：内保有珍稀的原生種紅樹林生態系。

※.「海尾寮漁塭區」：融合人文與温地,展現流村與自然共生的智慧。

※.「曾文溪口海埔地」與「鹽水溪濕地」：是水烏成群群覓食的天堂。

※.「學甲濕地生態園區」：從人為耕地轉為自然保育場域，不僅描繪出季節性的生態表情，也充分展現了休耕農地轉型的可能性。







黑面琵鷺生態保護區__黑面琵鷺生態展示館





曾文溪口濕地





第一賞鳥亭





台南市長黃偉哲表示，國際保育候鳥「黑面琵鷺」於今年九月陸續飛抵臺南棲息渡冬，所主辦的2025黑面琵鷺保育季系列活動已於10月26日在七股區揭開序幕，邀請各地民眾前來臺南觀賞黑琵和各種冬候鳥，一同透過賞鳥，響應聯合國永續發展目標第 15 項「保育陸域生態」與第 13 項「氣候行動」，共同守護水鳥家園，也守護我們的未來。



台南市觀旅局林國華局長表示，11月號的《魚頭君帶路》推出「冬季有約·跟著鳥兒去旅行」主題，介紹六處臺南濱海受黑面琵鷺青睞、作為渡冬棲息、可近距離觀賞黑面琵鷺的熱門地點，並提供六個大臺南濱海賞鳥亭給想要前往的旅人作行程規畫參考。



台南冬季旅遊也相當繽紛，除了賞鳥外，「2025臺南聖誕燈節」將於11月28日登場，今年以「光之旅程」為主題，除有特色聖誕燈樹、教會點燈晚會及報佳音等，整個十二月臺南各商圈、百貨及街區更規劃了豐富熱鬧的聖誕跨年系列活動。

台南市觀旅局表示，《魚頭君帶路》電子報每月於「台南旅遊」官方粉絲團不定期推出，以電子方式發行，節省印刷、運輸、倉儲等成本，在提供旅客旅遊資訊的服務同時，也符合節能減碳的潮流，民眾可於「台南旅遊網」（https://reurl.cc/zYda4e）下載各期高解析度版本，作為每次出遊計劃的參考，讓您暢遊臺南更輕鬆便利。









