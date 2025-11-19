冬季美食推薦大集合！炒湘湘、點點心 11 月新品必吃榜單一次看。圖片來源：緯豆集團提供

氣溫轉涼後，最想來一份熱騰騰的料理替身體暖開。緯豆集團旗下兩大人氣品牌：炒湘湘 與 點點心在 11 月同步推出多款新品，從開胃的湘式熱炒到創意港點通通有。這波菜色不只各具特色，還帶來跨界驚喜，是冬季外食最值得關注的亮點，跟著女子漾一起看有哪些新品吧！

點點心 11 月推出五道創意港點，從可頌燒賣到萌系甜點一次滿足

點點心本月以「港式經典新演譯」為方向推出五款新品，希望在熟悉的港點裡加入一些不同的口感與小巧思，讓常客也能吃出新鮮感。

點點心。圖片來源：緯豆集團提供

討論度最高的是 XO 醬燒賣可頌。這道新品把燒賣外層換成可頌酥皮，經過烤烘後更香、更脆，裡層仍是多汁的蟹子燒賣。最後加上一點微辣 XO 醬美乃滋，味道比傳統燒賣來得更濃郁，也更有層次，是少見的混搭組合。

XO醬燒賣可頌。圖片來源：緯豆集團提供

甜點部分，豬仔麻糬綠豆糕用綠豆餡包覆麻糬，吃起來比一般綠豆糕更柔軟，也帶點 Q 感。做成豬仔造型後視覺效果很強，不難想像會成為客人拍照打卡的熱門選擇。

豬仔麻糬綠豆糕_2個。圖片來源：緯豆集團提供

主食類新品 和牛牛肉丸 維持點點心偏向傳統的風味，以澳洲和牛製作，口感較細緻。搭配腐竹與喼汁，整體味道偏濃香，比較接近大家熟悉的港點。

和牛牛肉丸。圖片來源：緯豆集團提供

飲品 茉莉金桔綠茶 則走清爽路線，以茉莉綠茶為基底，加入金桔的酸香與西洋梨的淡甜，當作油炸類或重口味食物的搭配飲品會比較平衡。另外點點心這次還有與炒湘湘合作的 湘辣鳳爪煲。料理以湖南香辣為主軸，加入港式煲煮方式，味道比一般港式鳳爪更濃與更辣，只在部分門市販售。

茉莉金桔綠茶。圖片來源：緯豆集團提供

點點心X炒湘湘 湘辣鳳爪煲。圖片來源：緯豆集團提供

炒湘湘新莊宏匯店 11/7 開幕，三日限定會員禮最超值

炒湘湘於11月進駐新莊宏匯廣場，店內空間寬敞，從卡座到包廂都適合不同形式的聚餐。為慶祝開幕，品牌在 11 月 7 日至 9 日推出三日限定會員活動，全日單筆滿額可獲得現金券，下午時段還有 GooDonut 甜甜圈限量贈送，內用與外帶皆可參加。

圖片來源：緯豆集團提供

此次同步推出的六道新品延續湘菜的香辣特色，也加入更適合家庭共享的口味。虎皮鳳爪以軟糯入味的口感成為新亮點；打拋和牛結合泰式香氣與湘辣風味，十分下飯。粉蒸肉以五花肉與地瓜蒸製，滋味濃郁；蒜香排骨鹹香柔軟，是大眾口味的安全牌。自製刈包選用北海道鮮乳製作，質地柔軟，無論直接品嚐或升級成蜜汁雙方，風味都更加豐富。

炒湘湘本次新品。圖片來源：緯豆集團提供

湘辣辣虎皮鳳爪。圖片來源：緯豆集團提供

湘辣打拋和牛。圖片來源：緯豆集團提供

湘香地瓜粉蒸肉。圖片來源：緯豆集團提供

湘蒜好吃排骨。圖片來源：緯豆集團提供