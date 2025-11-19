超豪華雙層抹茶拼盤！12月最後限定「After Rain coffee & dessert」

有各種抹茶甜點的台北愛店After Rain coffee & dessert 開業4週年啦！店家固定推出甜點盤來慶祝週年，今年的4週年拼盤雙層架子的造型呈現，集結多款抹茶粉打造的各種招牌品項，12/27-29還會有一次抹茶拼盤供應日，抹茶控千萬別錯過！

4週年的拼盤多了高質感的雙層架子，雙層拼盤總共有9款甜點、1款鹹食，加上兩款飲品，適合兩人共食～想要一人享用會有點太撐，可以像我一樣，先準備好保鮮盒，就可以店內享用後打包回家繼續回味～

抹茶四週年拼盤，1350元

每日到雨過總會陷入選擇障礙，拼盤是各種經典品項大集合，品項分別有：

檸檬抹茶千層

三層抹茶奶油蛋糕

五十鈴抹茶提拉米蘇塔

抹茶司康

布丁抹茶生乳酪

抹茶栗子大福

八女抹茶凍糕

炙燒八女抹茶奶油雞絞肉飯糰

艾許抹茶奶酥生吐司

抹茶餅乾

中村藤吉煎茶一壺

小杯手涮抹茶牛奶（冰／熱）or 抹茶蘇打





這次最特別的就是鹹食的抹茶飯糰，包著雞絞肉內餡的飯糰外裹上抹度很高的抹度生巧，用炙燒的方式把抹茶生巧熔到飯糰外，香氣更明顯，是難得抹茶和鹹食的組合！

布丁抹茶生乳酪是今年的人氣品項，抹茶生乳酪上面疊了一顆滑嫩的抹茶布丁，兩款單吃、結合各有風情，一款有三種變化的概念，放在拼盤讓豐富度又高了一階；一陣子沒吃雨過的戚風，這次拼盤是三層抹茶奶油蛋糕，完全不用擔心抹茶多會膩口，舒服的抹茶鮮奶油入口即化，很純粹就很美好～

最近去雨過都在吃新品，這次吃到勾起昔日美好回憶的還有抹上抹茶奶酥的生吐司，帶著奶香的奶酥醬好讚，邊吃邊遺憾覺得有點小塊吃不夠。

拼盤有附兩款飲品，固定品相是中村藤吉的煎茶，淡雅茶香配上口味比較重的甜點很適合～這款可以回沖！另一杯可以選擇手涮抹茶牛奶或抹茶蘇打，選了熱抹茶牛奶，竟然還有漂亮拉花，搭上漂亮雙層架子，整組質感有夠好～

除了豪華週年拼盤，雨過12月底還會有聖誕節拼盤，最近還出了之前很夯的蘋果糖抹茶版本！連抹茶生甜甜圈也有！真是佩服老闆娘薇薇的巧手～

雨過的品項實在太多，可以follow店家的IG，每天會公布當日品項，每週也會有開單，有喜歡的品項填單預購就不怕向隅了！

《After Rain coffee & dessert》

📍 地址：台北市松山區民權東路三段160巷19弄16號

🚇 捷運：中山國中站，步行約9分鐘

☎️ 電話：（02）2713-3634

🕛 營業時間：1200~1800

❌ 公休日：社群公告