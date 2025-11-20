「里山生活市集」百攤友善農友齊聚 打造人與自然共好農業模式

慈心有機農業發展基金會推廣友善農業，市集當日有集點兌獎活動。 圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】林業及自然保育署台中分署將於11/23（日）在台中市文心森林公園舉辦「2025里山生活市集—田裡有腳印」綠色保育15週年慶暨社區林業成果展，本次市集包含七大展區共100個單位參與，現場有多樣友善農特產品及加工品、友善食材製作的熟食蔬食點心、手工藝、綠色保育標章及社區林業等成果推廣，並推出100元現金換110元里山券加值優惠、DIY手作、摸彩及闖關集章活動等，邀請民眾用實際的消費行動來支持農友友善生產。

「里山生活市集」從2019起已邁向第七年，這次迎來歷年規模最大，除了琳瑯滿目的農產品、豐富多元活動外，荒野保護協會、台灣石虎保育協會、台中區農業改良場、生物多樣性研究所等NGO團體及機關也共襄盛舉宣導保育教育理念，邀請一起體驗「共學與共好」，另外還有里山券滿額手作活動，購物滿1,500元可免費體驗熊鈴DIY、木質立體蟬拼圖或林下經濟金線連栽培（擇一，限額），喜歡手作的朋友千萬不要錯過！

▲市集有販售友善食材製作的熟食蔬食點心。 圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供

林業保育署台中分署表示，該分署自2017年起推動里山倡議、友善石虎農作標章、食蛇龜生態服務給付等，輔導轄區農友友善耕作，營造農業與生態共存共榮的棲地，也集結合作夥伴網絡，並從2019年起每年舉辦里山生活市集，一同認識農友夥伴友善經營的故事，在購買友善農產品的同時，也支持了農友繼續友善耕作，來守護農田中的石虎、穿山甲……等生物及棲地環境，逐步擴大串聯國土綠網。

▲「2025里山生活市集」活動流程與內容。 圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供

今年適逢「綠色保育標章」十五週年，該分署特別與慈心有機農業發展基金會攜手合作，以「田裡有腳印」為主題擴大舉辦，並以「蔬食、減塑」為宗旨，共同推廣健康、永續的理念。該基金會與林業及自然保育署於2010年所推動的綠色保育標章，是全臺灣涵蓋農田面積最大、保育動物最多元的生態農業標章，推動15年來已累積逾700位農友申請，保育物種高達46種，棲地保育面積逐漸擴大中。綠色保育標章強調農業生產與生態保育並行，與台中分署歷年里山市集的理念都是打造人與自然共好的農業模式，今年邀請了40攤綠保農友共慶。

林業保育署台中分署誠摯邀請在11/23來到文心森林公園，共同感受「生活、生產、生態」三生共榮的里山價值，一同用善意守護這片土地的美好果實，並請記得攜帶購物袋、環保杯及餐具，共同響應這次健康永續的綠色饗宴，活動詳情請關注「林業及自然保育署台中分署」粉絲專頁！

