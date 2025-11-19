「東京六本木」聖誕點燈超美！周邊景點、美食攻略一次看

六本木櫸樹坂。圖／adobe stock

六本木位於東京23區中的港區，扮演著市政、商業及文化的關鍵角色，藝術設施遍布於高聳的大樓與大廈之間，整個區域都瀰漫著高檔、奢華的風格。這次FunTime小編就要帶大家快速融入六本木，告訴你去六本木有甚麼必吃、必玩、必逛，一個都不要錯過！光是知道六本木還不夠，你還想知道更多東京具有特色的必逛街區嗎？小編超貼心的都整理在東京旅遊攻略，接著下去看看吧～

六本木逛街地圖

從東京各區前往六本木交通

六本木景點推薦

國立新美術館

國立新美術館。圖／adobe stock

新美術館是日本第五座國立美術館，並與森美術館及三得利美術館合稱「六本木藝術三角」，是日本最大的美術館喔！如果有看過動畫「你的名字」的朋友，想必也對這棟流線型的玻璃帷幕建築不陌生～廣闊的館內由清水模與淺色原木交疊打造，除了擁有12個展區外，還有特設的藝術圖書館、演講廳、咖啡廳和文創商店等設施，很適合和朋友來度過悠閒的午後！

地址：106-8558 Tokyo, Minato City, Roppongi, 7 Chome-22-2

交通：

1.搭乘地鐵千代田線至「乃木坂站」，6號出口直達

2.搭乘地鐵日比谷線至「六本木站」，4a出口步行約5分鐘

3.搭乘地鐵都營大江戶線至「六本木站」，7號出口步行約4分鐘

開放時間：10:00-18:00（週二公休，週五週六營業至20:00）

票價：入館免費，展區需各別購票入場

21_21 Design Sight美術館

21_21 Design Sight美術館。圖／adobe stock

21_21 Design Sight美術館由設計師三宅一生創立，並由知名建築師安藤忠雄設計，主打「以設計博覽世界」，有別於一般坐擁館藏的美術館，將「喚起人們重新審視日常生活」作為策展理念，設計出許多貼近生活的展覽，雖然是較為小眾的美術館，但最近也被越來越多觀光客排入六本木必訪，而且光是建築本身就很值得大家來一趟了呢！

地址：107-0052 Tokyo, Minato City, Akasaka, 9 Chome-7-6

交通：

1.搭乘地鐵千代田線至「乃木坂站」，3號出口步行約5分鐘

2.搭乘地鐵日比谷線或都營大江戶線至「六本木站」，8號出口步行約5分鐘

開放時間：10:00-19:00（週二公休）

票價：成人1,600日圓、大學生800日圓、高中生500日圓、中學生以下免费

六本木櫸樹坂

六本木櫸樹坂。圖／adobe stock

六本木櫸樹坂是全長約400公尺的櫸樹林道，就在朝日電視台附近，因為可以從天橋上眺望地標東京鐵塔而聞名。每逢年末的11月中旬至12月、聖誕節期間會舉辦冬季點燈與聖誕市集，以銀白色燈飾照亮整個城市，光看照片就知道有多夢幻，都來到六本木了，推薦一定要來這裡走走看風景，尤其是到六本木櫸樹坂的2樓天橋，這裡可是六本木的必拍首選！

地址：6-15-1, Roppongi, Minato City, Tokyo 106-0032

交通：

1.搭乘地鐵日比谷線至「六本木站」1C出口

2.搭乘地鐵大江戶線3號出口

點燈時間：11/4-12/25，詳細資訊請至官網查詢

聖誕市集時間：11/22-12/25 11:00-21:00

麻布台之丘

麻布台之丘。圖／IG,xxericalimxx

耗時超過30年才完工的麻布台之丘，除了刷新日本最高摩天大樓的紀錄，還集結精品旗艦店、奢華住宿、米其林餐廳和話題連鎖品牌於一身，更有超高人氣的「Teamlab」常駐展覽喔！最棒的是這裡的展望台可以將東京鐵塔一覽無遺，聽FunTime小編一句，絕對要把麻布台之丘放進行程中！

地址：1 Chome Azabudai, Minato City, Tokyo 106-0041

交通：

1.搭乘地鐵日比谷線至「神谷町站」，5號出口出站即達

2.搭乘地鐵南北線至「六本木一丁目站」，2號出口步行4分鐘

3.搭乘地鐵都營大江戶線至「六本木站」，5號出口步行10分鐘

開放時間：11:00-20:00／展望台Café&Bar 10:45-21:00

展望台票價：進場需500日圓且設有一杯飲料之低消

六本木美食推薦

入鹿 TOKYO

入鹿TOKYO。圖／IG, m.ling___

入鹿TOKYO可謂是拉麵界不容小覷的戰神，曾榮獲米其林必比登推薦，湯頭選擇只有二種，分別是「牛肝菌醬油拉麵」和「柚子鹽拉麵」。老闆堅持使用日本在地精選食材，讓湯頭具豐富的層次感，是只要吃過一次，就會常常回想起來的絕佳美味～是FunTime小編心目中的六本木必吃拉麵！

地址：4 Chome-12-12 Roppongi, Minato City, Tokyo 106-0032

交通：搭乘地鐵日比谷線或都營大江戶線至「六本木站」，7號出口步行約1分鐘

營業時間：11:00-19:40（週一公休）

MEATMAN 肉男

MEATMAN肉男。圖／IG, foodneareileen

MEATMAN肉男是在Google上擁有超高評分的居酒屋，供應多樣的複合餐點，種類涵蓋現烤的串燒，擺滿餐盤的牛舌、沾醬法棍和義大利麵等等，不只拍照好看，也真的超級好吃！MEATMAN肉男的鎮店之寶是必點的水果香檳，親眼看著倒入酒杯的氣泡大量溢出杯身，店員真的超級大方毫不手軟啊！餐點好吃、服務親切、氣氛好，超推薦可以跟朋友一起來聚餐聊天、小酌一杯！

地址：106-0032 Tokyo, Minato City, Roppongi, 4 Chome-8-8

交通：搭乘地鐵日比谷線或都營大江戶線至「六本木站」，6號出口步行約1分鐘

營業時間：17:30-23:30（週五、週六營業至凌晨4:00）

権八 西麻布

権八 西麻布。圖／IG,_moco713

想體驗一番熱熱鬧鬧的日本居酒屋嗎？那麼「権八 西麻布」你一定會愛！電影《殺死比爾》的導演也曾經參考這間餐廳來設計場景呢～店內裝潢走的是復古江戶風，可以看到開放式廚房、木製座席和昏黃燈光，整個超有氛圍感，許多外國人都喜歡從二樓俯拍，隨便拍都是大片！料理的部分也不馬虎，串燒、蕎麥麵、壽司和天婦羅都是人氣美食，時不時還會推出季節限定餐點。晚餐時段非常熱門，建議前往之前要先預約唷！

地址：東京都港區西麻布1-13-11

交通：搭地鐵至「六本木站」、「乃木坂站」、「廣尾站」，步行約10分鐘

開放時間：11:30-3:30

