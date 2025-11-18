大巨蛋追星住宿怎麼選？住宿、交通資訊懶人包推薦

國聯大飯店。圖／agoda

去台北大巨蛋看球賽or演唱會夜歸，住宿怎麼辦？不用擔心～小編整理了幾間鄰近台北大巨蛋的住宿，從平價到精緻都有，不論是小資、追星、出差或者是家族旅行，這篇文章都能幫你找到最理想的住宿，一起來看看吧！

大巨蛋附近住宿｜快速道覽+分類

以下先幫大家將這幾間住宿進行分類，快跟著小編看看哪一種類型最適合你吧！

➢ 大巨蛋附近平價住宿：高CP值選擇，地點、價格都超優！適合小資族和學生們

➢ 大巨蛋附近奢華飯店：頂級服務與設施，推薦給想要在演唱會前後好好放鬆休息的你們

➢ 台北小巨蛋附近住宿：台北熱門演唱會場館之一，平價、奢華、設計旅店通通有

台北大巨蛋住宿

大巨蛋附近平價住宿

小資族或是學生們就這樣住！以下幾間大巨蛋附近住宿，多位於藍線的捷運站旁，只要搭一至兩站即可到達，有的甚至只需要走約5分鐘就可以了！想要住的近又能省荷包，這幾間超適合～

怡品商旅

怡品商旅。圖／agoda

怡品商旅。圖／agoda

怡品商旅位於忠孝敦化與忠孝復興站之間，距台北大巨蛋僅1站的捷運，且地點鄰近東區商圈，在購物和美食上有相當豐富的選擇。這間飯店最特別的是，提供在台北少見的單人房，讓獨旅的人也能安心入住，與親友同行的話，也可以選擇視野極佳的101景觀房！另外，怡品商旅的景觀雙人房一晚只要$3,200起，這樣的美景，再加上划算價格，絕對是物超所值！

到台北大巨蛋的時間：

1.捷運：步行5分鐘至忠孝敦化站，搭乘1站捷運，總路程約9分鐘

2.步行：約17分鐘

訂房網評價：8.8/10(agoda)

地址：台北市大安區忠孝東路四段87號14樓

合星青年旅館

合星青年旅館。圖／agoda

合星青年旅館。圖／agoda

合星青年旅館是一間超有質感的台北青年旅館，整體的空間以深藍色調為主，讓人從一見到住宿大廳，就能感受到沉穩又靜謐的氛圍。合星青年旅館就位於捷運忠孝敦化站7號出口，走路1分鐘的地方，不僅能輕鬆到台北大巨蛋，要去其他景點旅遊也很方便。在服務設施的部分，這裡有提供免費早餐，如果是要自己料理的話，也有微波爐、烤箱、吐司機等廚房用品可以使用喔！

到台北大巨蛋的時間：

1. 捷運：步行1分鐘至忠孝敦化站，搭乘1站捷運，總路程約8分鐘

2. 步行：約15分鐘

訂房網評價：9.4/10(agoda)

地址：台北市大安區忠孝東路四段147巷5號3樓

洛碁大飯店-忠孝館

洛碁大飯店。圖／agoda

洛碁大飯店。圖／agoda

洛碁大飯店是連鎖商務旅店，其中的忠孝館鄰近東區商圈，可以搭捷運1站或選擇步行前往台北大巨蛋。洛碁大飯店的特色在於不論是哪一種房型空間都非常寬敞，和親朋好友共同出遊也不用擔心房間太小！在如此熱鬧壅擠的地段卻能享有大空間的住宿，是不是很吸引人呢？

到台北大巨蛋的時間：

1.捷運：步行5分鐘至忠孝敦化站，搭乘1站捷運，總路程約9分鐘

2.步行：約13分鐘

訂房網評價：8.7/10(agoda)

地址：台北市大安區忠孝東路四段180號

大巨蛋附近奢華飯店

若想要擁有高品質的住宿體驗，也可以選擇附近的五星級飯店！這幾間飯店提供頂級的服務與設施，房型的部分也都相當寬敞和舒適～

瀚寓酒店

瀚寓酒店。圖／agoda

瀚寓酒店。圖／agoda

瀚寓酒店位於捷運市政府站附近，離台北大巨蛋步行約9分鐘的路程，地理位置相當優越。飯店的各種房型皆寬敞舒適，景觀房更是欣賞 101 煙火的絕佳選擇！除此之外，飯店還提供住客專屬的 Happy Hour(19:00-21:00)，讓旅客能在夜晚一邊品嚐精緻酒飲一邊欣賞台北美景，如此舒適的享受，一定要和親友體驗一次！

到台北大巨蛋的時間：步行約9分鐘

訂房網評價：9.0/10(agoda)

地址：台北市信義區基隆路一段206號2樓

誠品行旅

誠品行旅。圖／agoda

誠品行旅。圖／agoda

誠品行旅位於松山文創園區內，步行就能抵達台北大巨蛋與信義區商圈，無論是欣賞藝文展覽，還是逛街購物都相當方便。回到飯店後，旅客能夠享受誠品行旅獨特的靜謐時光，部分房型還能從陽台欣賞到台北101的美景，還有最特別的是大廳一整面的書牆，是能讓旅客細細品味的空間，推薦給想放慢步調，好好休息的你～

到台北大巨蛋的時間：步行約14分鐘

訂房網評價：9.1/10(agoda)

地址：台北市信義區菸廠路98號

延伸閱讀－台北小巨蛋附近住宿

除了大巨蛋之外，台北小巨蛋也是熱門的演唱會場館之一，這附近也有多間超推的住宿選擇，不論是平價、奢華或是設計旅店通通有，並且以下幾間要前往台北大巨蛋也都很方便喔！

小公館人文旅舍

小公館人文旅舍。圖／agoda

小公館人文旅舍。圖／agoda

小公館人文旅舍位於捷運南京三民站附近，如果是要去台北小巨蛋看演唱會的人，這間平價住宿真的超級推！小公館人文旅舍提供多種房型，有適合獨旅的宿舍床位，也有可以和好朋友一起住的2-6人套房，並且每一間房型的費用都有包含早餐。而在公共空間的部分，小公館人文旅舍設有溫馨的娛樂交誼廳、共用廚房、免費桌上型電腦區，以及NK BAR（付費現泡咖啡、啤酒和冷飲），不論是想要聊天、下廚或是辦公，小公館人文旅舍都能滿足你～

到台北小巨蛋的時間：

1. 捷運：步行10分鐘至捷運南京三民站，搭乘1站至台北小巨蛋

到台北大巨蛋的時間：

1. 204號公車：步行1分鐘至南松山（南京），搭乘5站至捷運國父紀念館站（光復）

訂房網評價：9.0/10(agoda)

地址：台北市松山區南京東路五段399號5樓

台北東旅

台北東旅。圖／agoda

台北東旅。圖／agoda

台北東旅位於捷運南京三民站走約4分鐘的地方，如果是要去台北小巨蛋的話，走路也只需約10分鐘就好！在房型的部分，他們提供2-3人房，並且房內皆以木質調的色系及石片牆面作為主要的裝潢設計；在服務設施方面，則是提供空中花園、24小時自助洗衣、接送／叫車等，高質感又溫馨舒適的台北東旅，推薦給你～

到台北小巨蛋的時間：

1. 捷運：步行7分鐘至捷運南京三民站，搭乘1站至台北小巨蛋

到台北大巨蛋的時間：

1. 204號公車：步行1分鐘至南京三民路口，搭乘3站至捷運國父紀念館站（光復）

訂房網評價：8.6/10(agoda)

地址：台北市松山區南京東路五段97號

