聯華製粉「水手牌美味炸物派對」熱鬧開炸！藍帶主廚黃迺恆示範 一包完成金黃薄脆的幸福配方

記者/葉佳欣報導

金黃酥脆的炸物在鍋中綻放！聯華製粉旗下水手牌，宣布正式跨足料理用粉市場，推出全新「日式炸雞粉系列」，11月8日於 Yamicook美食廚藝教室舉辦「水手牌美味炸物派對」。

由藍帶主廚黃迺恆親自示範多款創意炸物：從經典唐揚雞、和風煎蝦餅到泡菜牛肉捲，更帶領學員動手實作，體驗全新「日式炸雞粉系列」魅力，現場香氣瀰漫、笑聲不斷，洋溢著家的溫度與酥脆的幸福感。

藍帶主廚黃迺恆親自示範多款創意炸物，更帶領學員動手實作，體驗全新日式炸雞粉系列的魅力。圖/聯華製粉提供

一包完成的美味魔法：是味覺到視覺的多重饗宴

水手牌美味炸物派對以香味迎賓，開場即端出多款特色炸物點心：酥香微辣杏鮑菇、超薄脆唐揚雞（油炸和氣炸版）、煎豆皮蔬菜捲、和風蒜香蝦球等，邀請學員感受產品的多元應用。

「零廚藝也能一次成功！」黃迺恆主廚笑著說，並以「水手牌日式炸雞粉」示範居家炸物的完美比例，讓調味、醃製與裹粉一步完成，省去繁瑣步驟也能炸出專業級口感，不論使用氣炸鍋或油炸鍋，都能輕鬆端出外酥內嫩、色澤金黃的炸雞。

當天主廚親手示範多道創意料理：經典唐揚雞、脆皮泡菜牛肉捲與和風煎蝦餅，更邀請參與的小小廚師們擔任得力助手，在孩子的巧手下，共創完成多道精美炸物小點。

當天主廚（左1）親手示範多道創意料理，更邀請參與的小小廚師們擔任得力助手，共創完成多道精美炸物小點。圖/聯華製粉提供

這次的炸物派對不僅是新品分享，黃迺恆主廚更親自指導學員實作，帶大家體驗一包粉也能做出滿滿成就感的幸福時刻！

不少家庭帶著孩子一起來學烹飪，不僅學到才藝，還增進家庭感情。圖/聯華製粉提供

首創氣炸鍋專用配方 炸雞粉進化成家用神器

為了呼應現代家庭「少油、便利又要好吃」的料理趨勢，聯華製粉團隊研發出全台首創氣炸鍋專用炸雞粉配方。透過精準調配粉體比例與配方設計，讓外層能在氣炸鍋的高溫循環中自然形成「薄脆結構」，不僅鎖住肉汁、不卡粉，還能炸出近乎油炸等級的金黃色澤。

這款「日式炸雞粉-和風洋蔥」專為氣炸料理開發，不必顧火、不怕油噴，只需將雞肉裹粉、靜置入味再輕噴一層油，放進氣炸鍋，十五分鐘就能輕鬆上桌，外脆、內嫩、少油又酥香。

主廚也跟學員玩起機智問答，歡笑聲滿堂。圖/聯華製粉提供

聯華製粉用超過 70 年的製粉技術，把烘焙專業帶進家庭料理市場！

「水手牌日式炸雞粉」以 「好操作 × 高成功率 × 15分鐘入味又上色」 為開發核心，推出三種口味「經典原味、絕妙微辣、和風洋蔥」，不論氣炸、油炸或煎炸皆能輕鬆駕馭，讓專業等級酥脆炸物也可成為家中的日常餐桌風景！

聯華製粉打造三大系列，包含炸雞粉、家庭預拌粉、寵物 DIY 點心粉，歡迎民眾到聯華製粉食品線上購選購。圖/聯華製粉提供

「Let’s Mix 一起拌」理念：拌出生活的幸福溫度

本次不只是推出新品「日式炸雞粉」，更是品牌理念「Let’s Mix 一起拌」的宣示，希望透過「一起拌」的精神，讓料理不再只是廚房裡的技術，而是一種能連結家人、朋友與日常幸福感的行動。

聯華製粉打造三大系列，並已可於「聯華製粉食品線上購」選購：

1.水手牌日式炸雞粉系列：專為料理場景打造，一包即可完成調味、醃漬與裹粉，無論油炸、氣炸或煎炸都能炸出金黃薄脆的成就感。

2.水手牌家庭預拌粉系列：以日常烘焙為出發點，從粉漿蛋餅粉、湯種麵包粉到吉拿棒、餅乾與蛋糕粉，讓人人都能在家做出香氣滿滿的烘焙甜點。

3.沛森 Petson 寵物 DIY 點心粉系列：專為毛孩設計，採用無添加天然原料，讓飼主能在家親手製作可口的毛孩點心。

聯華製粉表示，希望打造一個能連結幸福與香氣的「家庭料理新時代」，讓「拌」這個動作，成為家庭生活裡最溫柔的動作，每一次的翻拌，都是一次體驗幸福的開始。