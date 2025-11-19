新北北海溫泉洲際酒店新開幕 七大特色報你知──



新北北海溫泉洲際酒店開幕 七大特色報你知





【旅遊經 洪書瑱報導】





在秋冬泡湯之際，旅人又有一間新的溫泉飯店可選擇，而且還是國際飯店品牌的溫泉酒店。「新北北海溫泉洲際酒店（InterContinental New Taipei Hot Spring）」是洲際酒店集團（IHG）在台的第三間，坐落於風光明媚的金山溫泉區，也是北海岸首間國際頂級品牌酒店，由洲際酒店集團（IHG）與「興富發建設」攜手合作。為迎慶開幕，推出優惠專案，凡預訂「際遇金山」連續入住兩晚以上，即享每日免費早餐兩客、獎勵積分5000點，以及單臥套房保證升級券等禮遇。



「新北北海溫泉洲際」除了住房，飯店中餐飲也是備受旅人矚目，包含：融入北海岸在地食材的全日餐廳、粵菜中餐包廂、鐵板燒包廂與酒吧等。另外，別館則有泉曦教堂、宴會廳、無邊際恆溫泳池與大眾湯等設施。針對新飯店，為旅人蒐羅7大特色！







新北洲際酒店外觀





新北洲際_外觀





一、酒店以金山為題，大展當地山海與藝術──





中庭_朱銘太極系列





新北洲際_大廳



酒店因應金山地理，故將金山坐擁山、海的獨特地理條件，造就了從城市彎進山林，走進漁港與觀海的個性風景，由藝術大師與新銳藝術家移植金山的山脈線條、海岸節奏，與當地人文風情，並由燈光詩人賴雨農將光線化作霧氣流動於建築，點綴沈穩、活潑並重的金山印象。 而入口處由台灣雕塑大師 朱銘—太極系列「單鞭下勢」的2米高作品為起始，另外也連結了北海岸在地蹦火仔捕魚、老梅石槽意象的景觀。步入大廳，新銳藝術家藉以複合媒材詮釋陽金公路、八煙望洋等不同視角，展現於雕塑、金工等各個藝術作品，全日餐廳「嶼」的垂吊燈飾，描繪進地域裡捕小卷船的集魚燈意象，在光的時間韻律裡，展現飯店離塵般靜謐愜意的休閒感受。





二、套房竟能享鐵板燒，享有絕對私密──







新北洲際_總統套房_客廳



酒店由主館與別館組成，共計211間客房，房內均備有私人獨立的氯化物硫酸鹽泉泡湯池，值得一提的是──其中有三間套房，甚至可享鐵板燒私廚，其中二間為映岫套房，牌價66萬，其中最大間為總統套房，坪數更達115坪，也是新北市最大坪數的房型，其牌價則是88萬，也是首間房內配備鐵板燒私廚的總統套房外，還有私人泳池、冷熱湯池等。







新北洲際_映岫套房





新北洲際_單臥套房





新北洲際_豪華房 兩張中床

三、客房均能泡湯，感受百年歷史特色的氯化物硫酸鹽泉的「洗禮」──

由於金山坐擁百年歷史特色的氯化物硫酸鹽泉，故全館共計211間客房皆備有獨立泡湯池、陽台、新型冷熱飲水系統、雙洗手台，其中最大亮點的私人溫泉池，以可提升皮膚彈性、滋潤保濕特色的氯化物硫酸鹽泉，為旅人帶來最舒適溫暖享受。無論入住豪華房、單臥套房、映岫套房、總統套房，皆能直接於房內獨享屬於金山的自然療癒。





四、滙集北台灣在地食材，享旅人享受豐沛美食資源──







館內餐廳之一──全日餐廳「嶼」，藉以北台灣在地食材體現餐桌上的季節，「鐵板燒包廂」以火的炙、燄、燿狀態起名，由主廚演繹行雲流水般的日式鐵板饗宴；取用金山地方中角、跳石等地命名的四間「中式包廂」，則由操刀多間國際酒店的資深粵菜主廚盧偉強坐鎮，推薦美食包括：以金山在地芋頭賦予經典「金山芋蓉香酥鴨」的濃郁綿密；另道總經理林欣怡特別推薦必嚐的「萬里花蟹蒸肉餅（附明火廣東粥）」，以當地進港的花蟹為家常蒸肉餅帶出海陸的凝縮旨味；粵菜的頂級食材、繁複工序亦在桌前令人嘆讚，片下魚菲力再捲起蔬菜的「玉樹芙蓉龍虎斑」；掌握細微時間點烹調處理的鮑魚、花膠，增添了「羊肚菌廣肚燉活鮑湯」，就連迎賓小點的「紅油抄手」也隱藏進傳統風味。







新北洲際_鐵板燒包廂

五、夢幻潔白泉曦教堂，備受新人們期待──

值得一提的是──「新北北海溫泉洲際」，有一座挑高10米的潔白泉曦教堂，相當受到新人關注，是可容納180位賓客，讓新人與家屬、朋友為新人祝福的幸福殿堂；教堂外融入景緻的露台還可以成為戶外派對等空間。一樓宴會廳設計有三間不同大小，大宴會廳挑高7公尺、近220坪的無柱式空間宏偉大器，而新娘VIP室備有完整梳化、訪客空間，三面全身立鏡前，也為新人提供美儀全面關「照」。

六、高樓層「無邊際恆溫泳池」展現一種廣濶與絕美──





新北洲際_泳池



遠眺山景的高樓層「無邊際恆溫泳池」，在綠意與湛藍池水的呼應裡找到新的舒適平衡點。另還有引進天然泉水，單層140坪空間大的「望雲」、「望谷」雙樓層男女大眾湯、水療設施。





七、飯店不單只是大人享受的度假空間，也能成為孩子們的快樂天堂──



飯店空間不單提供大人享受設施，別館還有特別為親子規劃了以探索為核心的「北海小行家」，攀岩、手作遊戲、兒童電動車，或頂樓兒童划水道等。

