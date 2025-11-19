不一樣的元旦體驗 觀霧新年特典「新年數鳥嘉年華」賞鳥「趣」！



外型滑稽的紅頭山雀（森之形自然教育團隊提供；陳柏璋攝影）





【旅遊經 洪書瑱報導】



有別於元旦看日出、迎曙光，在這個冬日賞鳥的季節中，在元旦還「遊」不同的活動，以新氣象來迎跨年！其中冬日的觀霧，不僅「遊」雲霧飄渺、林梢通透的美景，更是觀察冬候鳥的絕佳時節。為推動臺灣冬季鳥類長期監測、提升民眾自然觀察力與生態保育意識，農業部林業及自然保育署新竹分署在2026年元旦，讓遊客「遊」不一樣的元旦迎「新」體驗，於明(2026)年1月1日至2日，推出《觀霧新年數鳥嘉年華》，邀請民眾走入雲霧森林，化身「鳥鄉民」，來一場冬季公民科學賞鳥行動。







隨著東北季風南下，屬於冬候鳥的白眉鶇悄悄現身（森之形自然教育團隊提供；陳柏璋攝影）



「台灣新年數鳥嘉年華」（Taiwan New Year Bird Count, NYBC Taiwan）於2014年，由全臺各地鳥會與特有生物研究保育中心等單位共同推動，透過固定樣區與年度累積資料，掌握冬季鳥類族群量與變化趨勢，建立更完整的鳥類保育資料庫，對理解遷徙現象具有重要意義。







幾隻褐鷽正在享用盛開的南蛇藤果實。（森之形自然教育團隊提供；黃易凡攝影）





晨起的松鴉正在食用森氏櫟的種子（森之形自然教育團隊提供；劉謹毓攝影）





其中位處中海拔山區鞍部地形的觀霧國家森林遊樂區，是許多遷徙鳥類的重要度冬地與中繼站，每逢秋冬，山雀科成員、鶇科成員等冬候鳥紛紛現身林間，構成觀霧冬季特有的生態樂章，豐富鳥況令人期待。新年數鳥嘉年華活動將由森之形自然教育團隊共同創辦人陳柏璋擔任「鳥老大」，並由資深賞鳥人王正安協力帶隊，引領參與者透過專業方法調查鳥種及族群量，在山林中收集第一手的生態資料，親身體驗公民科學的樂趣與價值。



《觀霧新年數鳥嘉年華》將自 12 月 1 日（一）上午 8 時起開放網路報名。活動日期為115年1月1日（四）至1月2日（五），活動分為4梯次，每梯次限額15人，總量60人（未成年須家長同行），有興趣的民眾請注意一下報名時間，相關活動內容可至活動頁(https://www.accupass.com/go/2025-06-Guanwu)報名，亦可至「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁查詢，或於平日上午9點至下午5點電洽森之形自然教育團隊（電話0963-511973）。





觀霧遊客中心2026元旦特典──新年數鳥嘉年華。（森之形自然教育團隊設計）



以上圖片：農業部林業及自然保育署新竹分署提供





