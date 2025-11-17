走進屬於大人的歲末盛宴 充滿儀式感的英倫風聖誕新年假期

聖誕節煙燻鮭魚與琵琶蝦。 圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每到年末，倫敦市區的燈光總比往常更溫柔、璀璨。位於海德公園與騎士橋之間的蘭斯伯瑞飯店（The Lanesborough），以經典攝政時期建築與古典細緻服務著稱，每每接近年末，就已經規劃好一系列住宿、餐飲等節慶專屬的過節體驗，從容、細膩且充滿儀式感。

整幢建築已由倫敦頂尖的花藝工作坊「Wildabout Flowers」首席設計師 Leanne Roberts-Hewitt 擔綱設計，從門廳花飾、聖誕樹佈置到壁上柔和光影，將以「魔法莊園（The Enchanted Residence）」為主題布置。接續，將藉由系列活動，包括各式節慶餐飲與住宿專案，並將與「百富50年臻藏系列 The Balvenie 50 Collection」合作，端上限量極品佳釀，邀請旅人們一起度過一段充滿英倫風格且富成熟大人味的歲末佳節。

▲蘭斯伯瑞飯店推出多項聖誕節相關住宿方案。 圖：Heavens Portfolio／提供

年度限定｜聖誕季住宿體驗

聖誕樹、節慶禮品採購、彌撒等傳統過節儀式，每年都可在蘭斯伯瑞飯店完整體驗！即日起至12/22期間，飯店與倫敦哈洛斯百貨合作，提供旅客「Festive Shop & Stay」的住宿專案，內容包括專屬個人購物體驗與迎賓禮，同時提供禮賓車接送與貼身管家協助提袋，讓旅客可優雅漫步騎士橋，欣賞聖誕燈飾與街景。

若選擇在聖誕節期間那三天內入住，將享有套房內專屬聖誕樹、平安夜小酌、專車接送至騎士橋的聖保羅教堂（St. Paul’s Church）望彌撒、隨行管家協助包裝禮物、聖誕早晨床邊早餐與五道式聖誕午餐、聆聽國王聖誕致詞等，最後再以哈洛斯百貨的Boxing Day購物體驗作為結尾，感受滿滿儀式感的英式過節方式。

此外，飯店內獲獎無數的 Spa 中心「Lanesborough Club & Spa」，和與德國皮膚保養品牌「Royal Fern」合作，規劃了聖誕之光（The Yuletide Glow）的節慶專屬保養，包括60分鐘的招牌保養療程、75分鐘的手部或腳部保養，以及50英鎊的產品折抵優惠，要讓旅客帶著煥然一新的身心迎接新年。

▲多樣化的節慶料理。 圖：Heavens Portfolio／提供

歲末餐桌盛宴｜節慶料理與美劇聯名英式下午茶

對於節慶的記憶，往往先來自餐桌。2025/11/19-2026/01/06期間，飯店行政主廚 Shay Cooper 將在 The Lanesborough Grill 餐廳，推出節慶菜單，精選在地食材，端出諾福克火雞威靈頓、松露蘑菇義大利麵、英式聖誕布丁等傳統風味，招待來自全球各地的旅客。

近兩年，蘭斯伯瑞飯店與 Neflix 美劇《柏捷頓家族：名門韻事》聯名的英式下午茶，不僅按劇中角色設計一個個如珠寶盒般的甜點，也會在節慶期間推出限定版本。加上蔓越莓火雞手指三明治、松露蛋沙拉與醃漬蘇格蘭鮭魚等傳統點心，在美麗的玻璃穹頂與四周 Wedgwood 瓷器環繞的用餐環境中，像是攝政時代的冬日社交場景，來到21世紀的現代。

針對平安夜晚宴、聖誕日午宴與 Boxing Day 爵士晚餐，Shay Cooper 主廚分別設計了4、5道菜式菜單，從龍蝦義大利麵、海福特牛威靈頓、新鮮捕撈的海鱸魚等，以及各式英國生產的乳酪搭配。且整個12月，餐廳晚餐都有爵士樂團現場演出，更添節氣慶氣息。跨年晚餐則準備了6道菜式，現場樂團與午夜香檳共同迎接2026。

▲以威士忌在製程中因蒸發而損失的部分為靈感，打造「The Nook」角落包廂【※ 提醒您：禁止酒駕；飲酒過量有害健康】。 圖：Heavens Portfolio／提供

和匠心與時光舉杯｜以珍稀佳釀迎接新年度

提供包括威士忌、調酒等豐富酒款的飯店酒吧「The Library Bar」，向來以「酒的圖書館」自居。今年年末，將與 The Balvenie 百富單一純麥威士忌品牌合作，將在酒吧推出全球每年僅發售125瓶的「百富50年臻藏系列 The Balvenie 50 Collection - First Edition」，這將是在全英格蘭和威爾斯唯一一家供應此酒款的酒吧。

為此，酒吧特別以威士忌在製程中因蒸發而損失的那一部分為靈感，設計了一個「The Nook」角落包廂。包廂上懸掛著胡桃木、橡木和金箔手工打造、宛如蒸餾製程中的裊裊蒸氣和酒體入杯樣態的雕塑，都是為創造並襯托此稀有佳釀的品飲氛圍。酒吧同時也推出品飲專案「The Angel’s Share Experience」，即日起至12/31，預約角落包廂，可享有盛於訂製酒杯中的「百富50年臻藏系列」威士忌，以及與此佳釀相關的背景故事《Interwoven Stories: Fifty Years in the Making》限量版著作。

除了品飲限量佳釀，在12/31前的每週二、三，還會舉辦「百富之夜」，現場將有鋼琴與民謠演出，以及以百富十二年雙桶威士忌製作的調酒酒款。

▲全新酒吧「The Negroni Salon」向經典的尼格羅尼義大利調酒致敬【※ 提醒您：禁止酒駕；飲酒過量有害健康】。 圖：Heavens Portfolio／提供

此外，今年秋季起，蘭斯伯瑞飯店規劃了一處全新的酒吧「The Negroni Salon」，向這款經典的尼格羅尼（Negroni）義大利調酒致敬。不同於「The Library Bar」濃厚沈穩的英式風情，「The Negroni Salon」偏向愉悅享樂的義式都會風，提供旅客一處晚餐餐前酒或與旅伴交談的小酌空間。

「The Negroni Salon」除了供應經典的尼格羅尼調酒，也大膽設計了以咖啡風味的 Breakfast Negroni、帶有特殊辛辣感的Spiced Negroni、以泥煤味威士忌調和的 Smoked Negroni，以及清爽口感的 Long Negroni 等酒款。可選擇三杯品飲組合，搭配橄欖、松露洋芋片等義式點心享用。

【※禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

