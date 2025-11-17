SEVENTEEN MINGYU及VERNON夜遊香港 K-Pop巨星親探經典帆船、海景餐廳與天臺酒吧 揭夜幕下香港獨特魅力

韓國人氣男團 SEVENTEEN 成員 MINGYU 與 VERNON 夜遊香港。 圖：PLEDIS Entertainment 及香港旅遊發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國人氣男團SEVENTEEN 成員 MINGYU 與 VERNON 夜遊香港，沉浸式體驗維多利亞港的迷人夜生活。兩人先乘坐具標誌性的紅色中式帆船飽覽維港璀璨天際線，隨後轉往尖沙咀天臺酒吧品嚐美食佳餚、暢享精緻調製的雞尾酒。他們一覽標著名的海港風光，感受豐富風味與熱鬧氛圍；這段旅程帶人一窺香港的精彩體驗，更邀請全球粉絲與遊客前來親身體驗。

▲SEVENTEEN 成員 MINGYU 與 VERNON 品嚐香港美食佳餚與精緻雞尾酒（【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】）。 圖：PLEDIS Entertainment及香港旅遊發展局／提供

沉浸維港夜色 體驗香港夜繽紛

夜幕降臨，MINGYU 與 VERNON 搭乘香港著名的中式帆船啓航。在船上欣賞維港的絕美夜景，體驗香港最具象徵性與歷史意義的景點之一。香港的魅力不僅於此：歷史悠久的天星小輪、太平山頂觀景台上的壯麗景致；沿岸風格各異的酒吧、餐廳與文化瑰寶；香港以萬千風貌展現其標誌性天際線與蓬勃活力。

▲搭乘具標誌性的紅色中式帆船飽覽維港璀璨天際線。 圖：香港旅遊發展局／提供

維港美景相伴 色味雙絕盛宴

旅程繼續，兩人繼續探索香港美食風貌。MINGYU 與 VERNON 打卡中菜食府，品嚐一系列中式佳餚，包括北京片皮鴨與傳統點心拼盤。對岸，維港摩天大廈的璀璨燈光為這美味饗宴更添風采。

兩位成員對品嚐烤鴨別有心得，分別表示：「無論什麼時候享用點心，都格外美味。」、「我真的很喜歡片皮鴨的鴨皮。」夜色漸深，兩人前往可俯瞰海港天際線壯觀景色的酒吧品味調酒，飽覽香港鬧市中心的全景視野，沉浸在不夜城的動感活力氛圍。

▲除了美景還有香港美食風貌，品嚐北京片皮鴨與傳統點心拼盤。 圖：香港旅遊發展局／提供

香港的美食探險遠不止於此。維港可謂亞洲美食精華匯聚之地。想像置身於奢華酒店與地標建築内，縱享米芝蓮星級料理與高空雞尾酒，將維港的絕美景色盡收眼底。從尖沙咀的熱鬧餐廳，到橫跨香港島的海濱景致，令人難忘的風景永遠是美食的加分項。

跟隨 SEVENTEEN MINGYU 與 VERNON 的腳步，在影片連結解鎖香港魅力—維港美景、難忘美食，醉人夜生活。在 Instagram Reels 觀看他們的完整旅程，並規劃屬於你的香港之旅，親身感受這座城市的動感活力。

適逢 SEVENTEEN 在香港最大的演唱會場館—啟德體育場舉辦的「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG」，MINGYU 和 VERNON 也抽出時間欣賞香港迷人的海港景色。這兩場演唱會的門票全數售罄，吸引了72,600名觀眾到場支持，而「CARATIA克拉境」線下應援活動更讓整個城市彌漫著熾熱的氣氛。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野