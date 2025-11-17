夢幻冬日暢遊美麗中華　赴一場冰雪奇境盛宴

2025-11-17
中國大陸東北地區冬季限定，雪鄉夢幻仙境。　圖：shutterstock／來源
中國大陸東北地區冬季限定，雪鄉夢幻仙境。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒／編輯部報導】當南方仍在等待冬意降臨，中國大陸多地早已迎來瑞雪，尤其東北地區，早一步鋪展出一幅壯麗的銀白畫卷，並掀起熱力十足的冰雪旅遊熱潮。

▲中國大陸冬季旅遊，東北地區處處都是夢幻美景。　圖：海旅會／提供
▲中國大陸冬季旅遊，東北地區處處都是夢幻美景。　圖：海旅會／提供

每年冬季，哈爾濱以冰雪為筆，繪出世界級的夢幻場景－從壯麗冰雕王國到歡樂雪地嘉年華，從雪鄉的童村落到霧凇的晶瑩樹海，東北冰雪旅遊早已成為「美麗中華」冬季最受矚目的焦點。

▲哈爾濱冰雪大世界2025年園區面積再擴大，遊玩項目更多更精彩。　圖：海旅會／提供
▲哈爾濱冰雪大世界2025年園區面積再擴大，遊玩項目更多更精彩。　圖：海旅會／提供

哈爾濱冰雪三大盛事，點亮冬日旅程

哈爾濱冬季三大盛事輪番登場，讓旅人沉浸在如夢似幻的冰雪世界中。從冰雕藝術到雪地娛樂，從自然景觀到創意場景，這裡不只是賞雪，更是玩雪、愛雪的最佳舞台。

•哈爾濱冰雪大世界：作為全球最大冰雪主題樂園之一，2025年園區面積將由100萬平方公尺擴大至120萬平方公尺，總用冰雪量達40萬立方公尺。園區融入更多科技元素、童話IP、多國建築、城市地標與娛樂項目，打造一座童話科技冰城。當夜幕降臨，燈光點亮冰雕，彷彿走進一場冰晶童話。

•太陽島雪博會：規劃面積達150萬平方公尺，總用雪量12萬立方公尺，將展出超過260處藝術雪雕，並結合熊貓戲雪、企鵝巡遊、虎嘯雪原等互動場景，呈現人與自然和諧共生的冰雪奇觀。

•松花江冰雪嘉年華：總面積達145萬平方公尺，設有雪地漂移、雪地卡丁車、氣墊船、冰上滑梯、雪地摩托等60餘項冰雪娛樂設施，打造萬人共歡的冬季江上冰雪樂園。

▲雪鄉夜景，造型奇特的積雪與星空軌跡相映。　圖：海旅會／提供
▲雪鄉夜景，造型奇特的積雪與星空軌跡相映。　圖：海旅會／提供

雪鄉與霧凇，最夢幻的冬季童話

除了城市中的冰雪盛事，東北的自然景觀更是冬季旅人心中的詩與遠方。雪鄉的童話雪屋、霧凇的晶瑩樹海、漠河的極寒奇境，共同構築出一幅幅令人難忘的冬日畫卷。

•雪鄉：位於黑龍江省牡丹江市海林市大海林林業局，積雪期長達7個月，年平均積雪厚度可達2公尺，雪質細膩、黏度高，形成「雪蘑菇」、「啤酒泡泡」等獨特雪景。2025年冬季，雪鄉森林公園管理公司與各林場攜手推出「雪蘑菇奇觀＋夜間燈籠雪景」主題，紅燈籠高掛雪韻大街、觀光棧道與雪景房，紅紅火火迎接八方來客。想打卡最美雪蘑菇，推薦造訪雪韻大街旁的夢幻家園景區，設有觀景台可俯瞰整片雪景。

▲黑龍江伊春市遜克大平台庫爾濱霧凇，雪白凝集猶如仙境。　圖：海旅會／提供
▲黑龍江伊春市遜克大平台庫爾濱霧凇，雪白凝集猶如仙境。　圖：海旅會／提供

•霧凇景觀：吉林霧凇島與松花江沿岸，每日清晨10:00至11:30為霧凇最盛時段，樹木披上銀裝，如詩如畫，是攝影愛好者的天堂。建議入住韓屯民宿，清晨可步行至霧凇長廊拍攝壯麗景致。

•漠河極寒之旅：作為中國大陸最北城市，漠河冬季氣溫常達零下30℃以下，是體驗極寒、觀賞北極村雪景與極光奇觀的絕佳地點。在這片銀白世界中，別忘了前往最北郵局，為自己寄出一張來自極寒之地的冬日明信片。

▲東北地區冬季限定的滑雪、戲雪活動，深受大小朋友喜愛。　圖：海旅會／提供
▲東北地區冬季限定的滑雪、戲雪活動，深受大小朋友喜愛。　圖：海旅會／提供

東北冰雪旅遊，不只看雪更是玩雪

在東北，冰雪不只是風景，更是一場場熱力四射的體驗。從專業滑雪場到地道民俗活動，從雪地冒險到溫泉療癒，這裡的冬天有看頭，更有玩興。 東北三省擁有中國大陸最密集、最具規模的滑雪資源，黑龍江、吉林、遼寧遍布各式滑雪場，無論是初學者還是進階玩家，都能找到適合自己的雪道。近年來，亞布力、北大湖、長白山等知名雪場持續升級，2025年冬季更全面導入智慧導覽系統與即時雪況 APP，讓滑雪體驗更便捷、更智慧。

•亞布力滑雪旅遊度假區（黑龍江）：中國大陸最大滑雪場之一，新增夜滑燈光秀與親子雪地樂園，讓滑雪不再只是運動，更是全家共享的冬日樂趣。

•北大湖滑雪場（吉林）：亞洲最大滑雪場之一，擁有64條雪道、總長72公里，雪質優良、坡度多元，是專業滑雪愛好者的天堂。

•長白山滑雪＋溫泉組合：北坡天池冰封奇景令人驚嘆，滑雪之餘還可在聚龍溫泉中泡湯賞雪，打造身心放鬆的雪地度假體驗。

▲冬季限定的除了冰雪活動，不可錯過大啖地道的東北火鍋。　圖：shutterstock／來源
▲冬季限定的除了冰雪活動，不可錯過大啖地道的東北火鍋。　圖：shutterstock／來源

除了滑雪，東北的冬季民俗體驗也別具魅力。坐上熱呼呼的東北大炕，品嚐地道的殺豬菜與冰屋火鍋，感受雪地裡的煙火人情。旅程還可串聯城市與自然景點，規劃5～7日的深度冰雪之旅，從哈爾濱的冰雕奇觀，到雪鄉的童話雪屋，再到霧凇島的晶瑩樹海，讓每一站都充滿驚喜與溫度。

這個冬天，不妨向北出發，解鎖「美麗中華」的冰雪奇境。不論是哈爾濱的冰雕藝術、雪鄉的童話場景，還是霧凇的晶瑩奇景，都在等你打卡、感受，並創造一段屬於自己的冬日記憶。更多大陸景點資訊，歡迎查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站，或追蹤「美麗中華」FB、IG、YouTube，開拓精彩獨到的旅遊視野。

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

2025-11-01

ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。

1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）

活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。

2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）

活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。

怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。

3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃

期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）

現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。

熱門票券與價格：

1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）

2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張

3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張

4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000

5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套

6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張

7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）

8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款

怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。

4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）

聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。

餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。

怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。

5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）

王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。

餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。

怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。

6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）

專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。

怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。

7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）

整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。

必搶清單：

1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行

2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）

3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心

4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季

5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份

6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理

8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）

活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。

滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。

怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||

9 Trip.com（11/10–11/14）

Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！

Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

2025-11-02

頗具日劇感的飯店#OKINI_Hotel別館❤

矮樓層、筆直陽台及整齊的房門

放眼望去就是地方小站#萩丿茶屋站❤

電車要做((各停))才會到

且房內可清晰聽見車子進站的聲音!!

房內設施走極簡風

榻榻米地板、兩張床墊

開放式洗手台、矮櫃、小圓椅等

其餘空間就是留白~

房間寬敞，但浴室超擠

簡單到開門瞬間真的會傻眼

大概是因沒住過這麼精簡的吧~~><"

因第1天及第3~5天都住這間飯店

第二輪入住的房間浴室竟有浴缸

美中不足是洗手台及洗澡是同個水源

無法邊卸妝、邊放洗澡水

有點浪費時間就是

浴缸也有點迷你~洗個澡一直撞到!!

連續入住不會打掃

隔天自己拎垃圾出來

生活耗品、毛巾等放一樓

路過都可隨時補貨囉

有點服務倒挺貼心

飯店提供可外借的愛心透明傘

畢竟這幾天真的就大太陽、大雨輪流出現

無法理解的謎樣天氣~

就跟上班族心情差不多吧..><"

早餐提供簡易自助吧

選擇不多，但吃飽沒問題

日式為主~每日菜色會稍微變換

獨特的六分割盤

吃粥配的小菜正好一次裝滿囉!!

#大阪住宿#OKINI_Hotel別館

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

2025-11-01

經典老字號美味#新葡苑❤

用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!

新葡苑❤

上海、廣東兩大菜系

上海本幫菜港式海鮮飲茶

除了提供道地中華料理外

亦融合台灣在地飲食文化

不斷追求突破與創新

從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢

均以時尚創新手法重現

分店已拓展至日本、中國

特別的是各分店菜系不同

大葉高島屋這家是#上海菜❤

其他分店幾乎都廣東菜

下次來吃吃看廣東菜

才知道差異在哪囉~!!

不愛青菜的某娃

看到端上桌的#上海菜飯❤

滿臉疑惑的問她要吃什麼

我就說妳先吃吃看~招牌耶

心不甘情不願的吃了一小口

又接著一小口、一小口⋯無限個一小口

((恩~大概覺得不難吃吧?!))

其他菜色就依個人喜好

一人挑一道菜

喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤

蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味

我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤

果然是熟悉的美味~

蘇先生愛的#燒味雙拼❤

拚了油雞跟烤鴨

還有叉燒跟牛腱可選

也是美味的頗有水準

至於腸粉因已點蝦仁

這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤

油條炸得相當酥脆呢

以上菜色三個人吃剛剛好~

想不到隔幾天某娃突然說

下次再去吃週末吃的

一時空白的問~週末吃什麼

((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))

小妞略帶不耐的說

：就那個⋯奇怪的菜飯

：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))

#台北美食#上海菜推薦#新葡苑

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025-10-20
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方

身為手搖飲界的「國民飲料」，50嵐幾乎陪伴大家從學生時期喝到上班族時代。不論是熱戀時的波霸奶茶，還是加班時的一杯烏龍拿鐵，那個熟悉的藍黃Logo總能帶來療癒感。2025年，50嵐不僅推出多款新飲品，還悄悄更新「隱藏客製化菜單」，讓飲料控又有新口感可以解鎖。這篇一次整理最新價格、網評Top10人氣飲品，以及最強加料秘訣，讓你下次排隊不再猶豫。

圖片來源:Threads
圖片來源:Threads

50嵐熱潮再起！BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）登上高雄世運主場館舞台時，不只以甜美歌聲征服全場，還被捕捉到邊喝 50嵐波霸紅茶拿鐵、邊配鳳梨酥 的畫面，親民舉動瞬間掀起話題。隔天她更加碼挑戰台灣街頭美食——鹹酥雞，讓現場超過5萬名觀眾嗨到尖叫，網路上更掀起一波「我要喝Rosé同款50嵐」的熱潮。

1. 50嵐30週年依舊穩坐台灣手搖飲王座

50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科
50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科

從1994年誕生於台南小攤位，到如今遍布全台，50嵐靠的不是華麗行銷，而是「老派堅持」——現泡茶湯、嚴選鮮乳、手工熬糖。雖然新品更新速度不算快，卻總能抓住台灣人最熟悉的味蕾。像是波霸奶茶、冰淇淋紅茶、珍波椰青茶，年年都穩居排行榜。2025年更推出期間限定「麵茶拿鐵」與重焙烏龍系列，掀起懷舊與新風味並存的手搖風潮。

2. 網友熱議！2025年50嵐必喝Top10飲品排行

每次走進50嵐點餐台，選項太多讓人瞬間選擇障礙大爆發。以下是根據網友票選與實際熱銷數據整理的Top10必喝清單：

波霸奶茶

經典中的經典，香濃紅茶搭配Q彈波霸，每一口都是回憶。建議「微糖、少冰」最順口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

波霸紅茶拿鐵

BLACKPINK成員Rosé都喝過！紅茶與鮮奶完美1:1比例，濃郁不膩口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

珍波椰青茶

珍珠、波霸、椰果一次滿足咀嚼控三大願望，無糖就超好喝。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

冰淇淋紅茶

阿薩姆紅茶加上一球香草冰淇淋，融合苦甜與奶香，是夏季永遠喝不膩的經典。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

重焙烏龍拿鐵

焙火香氣濃烈、尾韻帶焦糖感，如果喜歡珍珠也能加上小珍珠的口感超加分。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

椰果烏龍拿鐵

烏龍奶茶的厚實茶香遇上爽脆椰果，滑順又有咬感。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

荔枝烏龍

荔枝雪酪與烏龍茶結合，香甜果氣搭配茶韻，夏天一喝就上癮。

芒果青

清新四季春融合濃郁芒果果香，酸甜冰涼的熱帶系飲品。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

黃金烏龍珍珠

茶香清爽、口感滑順，是想戒糖卻又想喝手搖的最佳選擇。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

麵茶紅茶拿鐵

今年新登場！懷舊麵茶粉與紅茶融合，香氣濃郁、奶香厚實，意外地超搭。

３. 北中南菜單

北區菜單/50嵐官網
北區菜單/50嵐官網

中區菜單/50嵐新竹北大店
中區菜單/50嵐新竹北大店

高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店
高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店

台南菜單/50嵐崇善店
台南菜單/50嵐崇善店

4. 隱藏版客製化加料全公開！免費升級這樣點

許多手搖老饕都知道，50嵐的「隱藏菜單」才是真正考驗功力。其實只要掌握幾個關鍵字，就能免費升級你的飲料：

免費加料四選一：非純茶類飲品可免費加「珍珠、波霸、燕麥、椰果」任一種。

「多一點」vs「多一份」有差：想多料記得說「多一點」，才不會被加價。

免費加果香：金桔、梅醬、檸檬汁可請店員加重比例，風味更突出。

「加厚」喝法：茶或奶想更濃？可要求「加厚版」，讓整體更飽滿順口。

隱藏人氣組合：布丁奶茶＋波霸＋燕麥是超人氣隱藏配方，甜而不膩。

貼心提醒：凡購買45元以上飲品，通常可享免費加料一次；自備環保杯還可再折價，是節能又省錢的小撇步。

5. 各區價格略有差異，點單前先確認

50嵐的價格因北、中、南、東部略有差距，平均飲品價格落在35元至75元之間。若你想挑戰「高CP值組合」，可以參考中南部門市，部分飲品平均比北部便宜5元以上。

6. 手搖控推薦收藏：三大喝法關鍵字

想清爽：選「少冰、半糖」的純茶系（如黃金烏龍、青茶）。

想濃郁：奶茶或拿鐵系可搭配「加厚版」＋燕麥。

想療癒：選「布丁系列」或冰淇淋紅茶，加一點波霸更飽口。

鶴茶樓×《天線寶寶》聯名登場！丁丁葡萄鶴頂紅茶+5款爆萌周邊掀回憶熱潮

鶴茶樓×《天線寶寶》聯名登場！丁丁葡萄鶴頂紅茶+5款爆萌周邊掀回憶熱潮

2025-11-09

童年回憶殺正式回歸！台灣手搖品牌「鶴茶樓」宣布攜手全球知名英國IP《天線寶寶》推出聯名系列，四位經典角色丁丁、迪西、拉拉與小波可愛現身。這是《天線寶寶》首次跨界手搖飲品牌合作，11月15日起限定登場，帶來專屬飲品「丁丁葡萄鶴頂紅茶」與五款實用又萌翻的限量周邊

四大角色變身聯名杯身與封膜

鶴茶樓以《天線寶寶》四大主角為靈感，推出四款聯名杯身與封膜，完整重現他們鮮明的個性與配色。丁丁以葡萄紫與暖橘黃呈現溫柔暖意；迪西主打芥末綠與粉桃撞色，展現自我態度；拉拉則以暖陽黃搭配寶寶藍，如陽光般開朗；小波的紅與綠對比最搶眼，充滿調皮童趣。封膜採用放射狀撞色設計，視覺活力爆棚，宛如握著童年的快樂回憶。

五款限量周邊一次看！實用又可愛

這次聯名周邊絕對讓收藏控尖叫，從飲料提袋到絨毛包，每一款都完美還原角色特色：

飲料提袋（小波款、拉拉款）｜248元/個

帆布材質搭配電繡大頭與絨毛細節，撞色設計超吸睛。

迪西絨毛肩背包｜428元

繡有迪西大頭的絨毛包，黑白乳牛紋呼應經典帽子，還藏有小口袋可放零錢。

丁丁絨毛吊飾零錢包｜318元

柔軟絨毛搭配立體天線，萌度爆表。

角色大集合保冷袋｜29元

經典大草原背景搭配四位天線寶寶與寶寶吐司，療癒實用兼具。

周邊採限量販售，每筆消費限購3款，購買1杯飲品可加購1款周邊，首杯指定購買「丁丁葡萄鶴頂紅茶」。

新品必喝！丁丁葡萄鶴頂紅茶甜中帶韻

鶴茶樓同步推出期間限定新品「丁丁葡萄鶴頂紅茶」（M70元／L75元）。以鶴頂紅茶為基底，加入新鮮葡萄果粒與Q彈紅茶凍，果香與茶香交織出層次口感，酸甜中帶茶韻，就像丁丁在嘴裡跳舞，充滿驚喜。

打卡送貼紙、第二杯半價再加碼

活動期間拍照打卡還能拿限定好禮：

限動送貼紙活動：購買任一飲品，上傳限時動態並Tag官方帳號「@鶴茶樓」，可獲限量角色紋身貼紙乙張（每人限一張）。11/22～11/29第二杯半價：上傳限時動態Tag「@鶴茶樓」，即享第二杯純茶系列半價優惠，第一杯品項不限。

