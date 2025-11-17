夢幻冬日暢遊美麗中華　赴一場冰雪奇境盛宴

中國大陸東北地區冬季限定，雪鄉夢幻仙境。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒／編輯部報導】當南方仍在等待冬意降臨，中國大陸多地早已迎來瑞雪，尤其東北地區，早一步鋪展出一幅壯麗的銀白畫卷，並掀起熱力十足的冰雪旅遊熱潮。

▲中國大陸冬季旅遊，東北地區處處都是夢幻美景。 圖：海旅會／提供

每年冬季，哈爾濱以冰雪為筆，繪出世界級的夢幻場景－從壯麗冰雕王國到歡樂雪地嘉年華，從雪鄉的童村落到霧凇的晶瑩樹海，東北冰雪旅遊早已成為「美麗中華」冬季最受矚目的焦點。

▲哈爾濱冰雪大世界2025年園區面積再擴大，遊玩項目更多更精彩。 圖：海旅會／提供

哈爾濱冰雪三大盛事，點亮冬日旅程

哈爾濱冬季三大盛事輪番登場，讓旅人沉浸在如夢似幻的冰雪世界中。從冰雕藝術到雪地娛樂，從自然景觀到創意場景，這裡不只是賞雪，更是玩雪、愛雪的最佳舞台。

•哈爾濱冰雪大世界：作為全球最大冰雪主題樂園之一，2025年園區面積將由100萬平方公尺擴大至120萬平方公尺，總用冰雪量達40萬立方公尺。園區融入更多科技元素、童話IP、多國建築、城市地標與娛樂項目，打造一座童話科技冰城。當夜幕降臨，燈光點亮冰雕，彷彿走進一場冰晶童話。

•太陽島雪博會：規劃面積達150萬平方公尺，總用雪量12萬立方公尺，將展出超過260處藝術雪雕，並結合熊貓戲雪、企鵝巡遊、虎嘯雪原等互動場景，呈現人與自然和諧共生的冰雪奇觀。

•松花江冰雪嘉年華：總面積達145萬平方公尺，設有雪地漂移、雪地卡丁車、氣墊船、冰上滑梯、雪地摩托等60餘項冰雪娛樂設施，打造萬人共歡的冬季江上冰雪樂園。

▲雪鄉夜景，造型奇特的積雪與星空軌跡相映。 圖：海旅會／提供

雪鄉與霧凇，最夢幻的冬季童話

除了城市中的冰雪盛事，東北的自然景觀更是冬季旅人心中的詩與遠方。雪鄉的童話雪屋、霧凇的晶瑩樹海、漠河的極寒奇境，共同構築出一幅幅令人難忘的冬日畫卷。

•雪鄉：位於黑龍江省牡丹江市海林市大海林林業局，積雪期長達7個月，年平均積雪厚度可達2公尺，雪質細膩、黏度高，形成「雪蘑菇」、「啤酒泡泡」等獨特雪景。2025年冬季，雪鄉森林公園管理公司與各林場攜手推出「雪蘑菇奇觀＋夜間燈籠雪景」主題，紅燈籠高掛雪韻大街、觀光棧道與雪景房，紅紅火火迎接八方來客。想打卡最美雪蘑菇，推薦造訪雪韻大街旁的夢幻家園景區，設有觀景台可俯瞰整片雪景。

▲黑龍江伊春市遜克大平台庫爾濱霧凇，雪白凝集猶如仙境。 圖：海旅會／提供

•霧凇景觀：吉林霧凇島與松花江沿岸，每日清晨10:00至11:30為霧凇最盛時段，樹木披上銀裝，如詩如畫，是攝影愛好者的天堂。建議入住韓屯民宿，清晨可步行至霧凇長廊拍攝壯麗景致。

•漠河極寒之旅：作為中國大陸最北城市，漠河冬季氣溫常達零下30℃以下，是體驗極寒、觀賞北極村雪景與極光奇觀的絕佳地點。在這片銀白世界中，別忘了前往最北郵局，為自己寄出一張來自極寒之地的冬日明信片。

▲東北地區冬季限定的滑雪、戲雪活動，深受大小朋友喜愛。 圖：海旅會／提供

東北冰雪旅遊，不只看雪更是玩雪

在東北，冰雪不只是風景，更是一場場熱力四射的體驗。從專業滑雪場到地道民俗活動，從雪地冒險到溫泉療癒，這裡的冬天有看頭，更有玩興。 東北三省擁有中國大陸最密集、最具規模的滑雪資源，黑龍江、吉林、遼寧遍布各式滑雪場，無論是初學者還是進階玩家，都能找到適合自己的雪道。近年來，亞布力、北大湖、長白山等知名雪場持續升級，2025年冬季更全面導入智慧導覽系統與即時雪況 APP，讓滑雪體驗更便捷、更智慧。

•亞布力滑雪旅遊度假區（黑龍江）：中國大陸最大滑雪場之一，新增夜滑燈光秀與親子雪地樂園，讓滑雪不再只是運動，更是全家共享的冬日樂趣。

•北大湖滑雪場（吉林）：亞洲最大滑雪場之一，擁有64條雪道、總長72公里，雪質優良、坡度多元，是專業滑雪愛好者的天堂。

•長白山滑雪＋溫泉組合：北坡天池冰封奇景令人驚嘆，滑雪之餘還可在聚龍溫泉中泡湯賞雪，打造身心放鬆的雪地度假體驗。

▲冬季限定的除了冰雪活動，不可錯過大啖地道的東北火鍋。 圖：shutterstock／來源

除了滑雪，東北的冬季民俗體驗也別具魅力。坐上熱呼呼的東北大炕，品嚐地道的殺豬菜與冰屋火鍋，感受雪地裡的煙火人情。旅程還可串聯城市與自然景點，規劃5～7日的深度冰雪之旅，從哈爾濱的冰雕奇觀，到雪鄉的童話雪屋，再到霧凇島的晶瑩樹海，讓每一站都充滿驚喜與溫度。

這個冬天，不妨向北出發，解鎖「美麗中華」的冰雪奇境。不論是哈爾濱的冰雕藝術、雪鄉的童話場景，還是霧凇的晶瑩奇景，都在等你打卡、感受，並創造一段屬於自己的冬日記憶。更多大陸景點資訊，歡迎查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站，或追蹤「美麗中華」FB、IG、YouTube，開拓精彩獨到的旅遊視野。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野