岩頂自然休閒坊 關子嶺 市道175 路過不可錯過的美食餐廳

台南白河「岩頂自然休閒坊」坐落於關子嶺 [市道175] 蜿蜒道路，一處被蔥鬱樹林所包圍的平坦高地，是一間結合自然景觀與美食的庭園餐廳，招牌菜是黃金桶烤雞、雞汁熬粥與雞汁煮湯。各式雞肉「燒湯」中，以用台南在地生產的東山咖啡豆煮湯的岩頂咖啡雞湯最特別，是到訪關子嶺路過不可錯過的美食餐廳。

岩頂自然休閒坊入口有庭園造景，園中草木扶疏種有多種蝴蝶蜜源植物，吸引各式蝴蝶飛舞其間。

庭園中的蜜源植物，軟枝黃蟬、山菸草與長穗木。

高士佛澤蘭是青斑蝶 (照片：姬小紋青斑蝶) 與其他斑蝶最愛的蜜源植物，因為它的花蜜含有生物鹼 (PAs)，這種物質對斑蝶來說是重要的「春藥」，能幫助雄蝶合成費洛蒙吸引雌蝶。由於高士佛澤蘭的長花期和充足的蜜源，吸引了大量的斑蝶群聚，成為了賞蝶景點的主要亮點。

庭園水池生態豐富，魚兒悠游其中，鴨子蹲坐池邊懶洋洋的曬太陽。

岩頂自然休閒坊設有三個獨立用餐空間，三面大片窗景映入庭園綠意，有空調天氣熱也能舒適的用餐。

招牌菜黃金桶烤雞，特選 3斤左右的黑羽母雞，慢火桶烤皮脆多汁。

烤雞滴下來的雞汁，可同時煮湯、熬粥或拌飯。點雞汁熬粥 (照片)，可加價選料入粥，料品有脆筍、香菇、皮蛋、高麗菜與金針菇。點雞汁煮湯，湯品內含三種蔬菜，另可再加價選料入湯，有脆筍、香菇、高麗菜、金針菇與金針花。

「燒湯」品項中，以用台南在地生產的東山咖啡豆煮湯的岩頂咖啡雞湯最特別。

筆者(夫子) 用餐點合菜，菜色由店家調配出餐，若有特別需求可向店家提出。

假日用餐人多，可先電話預約合菜套餐，店家會附贈水果茶一壺。

岩頂自然休閒坊設有大型停車場停車方便，非常適合安排作為進入或離開關子嶺景區前的用餐地點。

岩頂自然休閒坊 (岩頂咖啡)

地址：台南市白河區關嶺里65之28號 (有停車場，可攜帶寵物)

電話：06 682 3339

營業時間：11:00–19:00，週二、週三公休。

FB 專頁：https://www.facebook.com/rocktoptw/?locale=zh_TW