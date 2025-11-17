南國 400 公里奔波，椰香雞肉咖哩填滿差旅的疲憊

歷經多時再次與港都相會，下榻處就在高雄火車站旁。窗外的火車站建築呈現新穎設計風格，線條俐落、氣派明亮，甫於今年初正式落成。周邊商圈的人潮似乎尚未恢復往日榮景，也許正因如此，才更顯得寧靜，也更容易讓人陷入青春回憶。或許這正是時間留下的迷人之處吧。

今日行程可說相當緊湊。早上從台南高鐵出發，先北上前往嘉義縣界旁的北門區，再一路南下驅車直奔恆春半島。途中路過車城下車歇腳，臨走還不忘買幾顆當地鹹鴨蛋作伴手，這樣奔波的差旅節奏，幾乎可比電影畫面裡的賽車手。

中午臨停在屏東車城的越式小麵館用餐，味道簡單，但少了些地道風味。北返時已近黃昏，抵達屏東內埔時天色昏暗。幸好技術問題靠人幫忙解決，也在高人指點下鬆了口氣。傍晚入住飯店前，轉而前往高雄南華街的黎氏二代老店，點了一份椰香雞肉咖哩，搭配法國麵包沾著咖哩品嘗，香氣濃郁，完美滿足記憶中的越南美食。

完成這趟 400 公里的奔波，疲憊卻滿足。回到飯店後，享用迎賓點心與飲料，再沖個熱水澡、換上乾淨衣物，躺在柔軟寬敞的雙人床上，隨興轉著電視。這樣簡單的夜晚，也成了差旅中最療癒的時光；有了美食滿足味蕾，更為這趟南國之行畫下充實又圓滿的句點。

