隱藏在台南巷弄內的法式甜點！

▶法式傳統巧克力蛋糕$250元◀

原本沒有太期待，結果意外超喜歡，非常像熔岩巧克力，外皮脆脆的裡面是融化的，而且巧克力超級濃郁，但是是甜的喔！小編很喜歡！

▶法式杏仁可頌$250元◀

杏仁可頌真的是小編最驚豔的，他不是那種典型的酥脆外皮，但是外層超級多杏仁片，而且可頌裡面有杏仁奶酥，非常非常香！！

▶法式檸檬塔配義式蛋白霜$250元◀

檸檬塔的塔皮超級酥脆好吃，檸檬的酸甜度也非常適中，而且上面的蛋白霜也調和的剛剛好！雖然是很簡單的甜點，但是非常驚艷。

▶法式可麗餅配當季水果+花生醬、果醬、巧克力焦糖醬$450元◀

可麗餅相對比較普通一些，可能因為醬太多加上我們比較慢吃，所以只剩下最外層是脆的，但中間的可麗餅搭配裡面的醬也很好吃！

▶有機草本百里香檸檬茶$400元/3人◀

店內的份圍也非常法式

📍台南市安平區·La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳

⏰10:00-15:30

週日-週二公休

🏡台南市安平區中興街6巷1號

💰現金

☎️06 223 5901

✨低消一份餐點和一份飲料/人

✨一定要訂位！！不開放現場後位

