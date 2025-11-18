「雲品國際」永續實踐創高峰，獲多項獎項肯定！



雲品國際首次在「天下人才永續獎」摘得小巨人組第三名，由雲品國際酒店盛治仁董事長(右)代表領獎。圖／雲品國際提供





【旅遊經 廖晨光報導】



「雲品國際」長期關注永續議題，曾獲得TCSA 企業永續獎、天下CSR小巨人獎，這幾年更落實許多節能減碳的具體措施，而今年在永續實踐成果再創高峰，並在永續與人才兩大面向雙雙開花結果，再度在企業永續領域中脫穎而出。不僅連續九年榮獲《天下永續公民獎》，更在2025年拿下「小巨人組第一名」；同時首次在「天下人才永續獎」摘得小巨人組第三名，寫下歷年最佳成績。這不僅代表雲品長年深耕永續管理的成果獲得肯定，也象徵「人才即永續」的企業文化，已在內部深深扎根。



雲品國際酒店董事長盛治仁表示，今年對雲品而言，是名副其實的「永續豐收年」。不僅九度榮獲《天下永續公民獎》、刷新歷年最佳成績，也首次抱回《遠見》ESG企業永續獎的服務業楷模獎與人才發展首獎，以及《台灣觀光永續獎》的綜合績效典範、金級永續旅宿與觀光創新獎。盛治仁說，這些獎項並非偶然，而是從2018年開始，雲品內部不斷對話「什麼才是我們真正相信的永續？」、「我們該如何把它落實？」，從取消一次性備品、推動與自然共生的空間設計，到建立夥伴制度、深化在地連結，雲品的每一步都帶著實驗與勇氣，也帶著對旅客與土地的承諾。





雲品首次獲得《天下人才永續獎》，更像是一種回應，原來當永續成為文化，它就會長出力量，讓更多人看見也願意加入。未來，我們仍會以創新與堅持，讓永續不是口號，而是旅客能感受到的溫度，夥伴能在其中成長，也能為環境與社會留下真正長遠的美好。







雲品溫泉酒店設置巨型生態缸、推動綠廊散策導覽，讓更多旅人重視生物多樣性。圖／雲品國際提供





雲品溫泉酒店定期舉辦「淨潭一哩路」及SUP水上清潔行動，由志工在日月潭水域清除垃圾，守護社區環境。圖／雲品國際提供



雲品國際推出「超五星計畫」，落實對員工的加值培育承諾，協助每位員工發展潛能、持續成長。圖／雲品國際提供

在永續發展上，雲品長期走在業界前端，其中「負碳排住宿」計畫，邀請旅客和酒店一起購買碳權，讓住宿達到負碳排的目標；並透過加購植樹專案於山坡地種樹復育。同時館內設置巨型生態缸、推動綠廊散策導覽，讓旅人從旅行中重新認識生物多樣性。雲品國際酒店也自主管理溫室氣體排放，導入ISO14064-1溫室氣體盤查標準，逐步落實精準減碳。







紅葉谷綠能溫泉園區推廣延平金鑽鳳梨，力挺地方農產銷至全國。圖／雲品國際提供





在社會參與面，雲品將企業責任落實在行動上。以台東延平鄉「紅葉谷綠能溫泉園區」為例，不僅創造在地工作機會，也推動鳳梨銷售與廚師培訓計畫以協助當地發展，並串聯在地民宿共同推動觀光。同時，日月潭雲品溫泉酒店長年舉辦「淨潭一哩路」及SUP水上清潔行動，由員工與志工攜手守護日月潭生態。

在公司治理與 ESG 推動上，雲品以行動展現領導力。目前董事會女性席次占比高達50%，確保決策視角的多元平衡；並將ESG績效正式納入管理層考核，讓「永續」從理念成為實際的激勵機制。更由董事長親自主持「供應商永續研討會」，與合作夥伴共同討論如何讓綠色供應鏈更具實踐力，將ESG從合規要求提升為企業核心策略。

雲品國際酒店深信，「好的服務，來自被妥善照顧的員工」。因此率先在觀光旅館業實行周休三日不減薪，改善員工工作與生活平衡；並推出「超五星計畫」，協助員工探索職涯、精進技能。此外，雲品與實踐大學共創「雲朗學院」，將企業需求與學術課程結合，培養具專業技能與社會意識的未來人才，同時提供海外實習，建構完整的人才生態系。

《天下永續公民獎》與《天下人才永續獎》由跨界專家共同評選，表彰企業在環境、社會與治理面向的卓越表現。雲品以「永續即文化、服務即責任」的實踐哲學，讓品牌不僅是飯店經營者，更是推動永續旅遊與人才共榮的實踐者。今年，雲品更入選為哈佛商學院 FIELD Global Capstone 專案的合作夥伴，與國際學生團隊攜手探討永續策略與創新方案，為企業永續發展注入國際視野與新思維。未來雲品將持續以國際化的觀點與創新方法，落實永續旅遊目標。



