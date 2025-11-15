[嘉義太保]佐盅堂(原：盅年惟雞)。養生燉剝皮辣椒雞湯/蟲草菇菇小肋排湯/個人套餐 #彩虹商圈 #嘉義縣政府

202511 嘉義太保 佐盅堂(第II訪)

嘉義太保市、縣政府附近的彩虹商圈

有家燉雞專賣店，提供多種燉雞湯、滷味，也有冷凍調理包可在家自行料理

今(2025)年3月我曾經去買過，當時還叫作盅年惟雞，僅提供外帶(參考文章)

自從重新裝潢並改名為「佐盅堂」後，現在能舒服地馬上享用雞湯啦

(畢竟用燉盅裝雞湯感覺更有儀式感、更好喝啊)









旅遊資訊參考

→ Klook客路 嘉義熱門景點

→ kkday 嘉義自由行推薦

→ Booking.com 嘉義住宿

商家名稱：佐盅堂(嘉義縣太保市祥和三路東段145號)

相關連結：官網 FB粉絲專頁 Instagram UberEats線上訂餐

營業資訊：0967160803 週一至六10:30-14:00 17:00-20:30；週日休

餐點介紹：湯品/主食/滷味/小菜/私房料理/飲料/甜點/個人套餐

用餐日期：2025.11

【附近美食】

[嘉義太保]八德宮夜市(七主宮夜市、彩虹夜市)推薦美食小吃介紹(追加更新中)

[嘉義太保]佳佳香專業炸雞-創始總店

[嘉義太保]御牛殿 麵鍋食堂-嘉義食安大樓店

[嘉義太保]一口酥脆皮臭豆腐

202511 嘉義太保 佐盅堂(第II訪)

▲佐盅堂 店面

202511 嘉義太保 佐盅堂(第II訪)

▲佐盅堂 室內環境

內用空間大概僅半個店面大，座位也僅三組：兩組四人座、一組兩人座

桌面都還用厚透明防水布包裹起來，我剛進去時瞬間還以為是全新剛送來的、都還沒拆封呢(笑)

202511 嘉義太保 佐盅堂(第II訪)

▲佐盅堂 室內環境

室內光源夠明亮又舒適，之前就有的偽中藥牆也還在，締造要吃補的氣氛

202511 嘉義太保 佐盅堂(第II訪)

單人排骨套餐+單點麵線

內容：湯品(蟲草菇菇小肋排湯+單點麵線)、主食(滷肉飯)、滷味(豆干+鳥蛋)、每日小菜、甜點

每日小菜是毛豆、甜點則是仙草凍

202511 嘉義太保 佐盅堂(第II訪)

▲蟲草菇菇小肋排湯

加點的麵線已經直接放進去，湯底雖然看起來濃黃、看起來很像維他露P，但可惜味道其實很淡，而且都是麵線的味道，品嚐不到蟲草菇或小肋排熬煮出的味道；

202511 嘉義太保 佐盅堂(第II訪)

▲蟲草菇菇小肋排湯

小肋排則是比較多是肥肉；瘦肉的部分也比較乾一點

202511 嘉義太保 佐盅堂(第II訪)

剝皮辣椒雞湯

燉盅內有一支大雞腿、兩條剝皮辣椒、兩片薑片和一顆紅棗

湯頭清澈、油量一般，比起剝皮辣椒，我覺得薑的味道更明顯，但不會到辛辣，還有股紅棗甘甜

口感也清爽、無厚重油感，也沒有剝皮辣椒和薑的辛辣灼熱感，是很溫補、可多喝不膩的湯頭

剝皮辣椒軟而不爛、不脆、不辣；紅棗又大又甜，是我印象中吃過最甜的紅棗，讓我蠻驚豔的

202511 嘉義太保 佐盅堂(第II訪)

▲雞腿是可以用湯匙和筷子就能輕易分解，腿骨也可輕易完整抽出，但又不至於像宴會廳或流水席的全雞湯那麼透爛

肉質還是軟的，經過熬煮、釋出油脂、肉汁到了湯頭中，難免還是會有一點乾





202511 嘉義太保 佐盅堂(第II訪)

佐盅堂 菜單(拍攝日期：2025.11)

嘉義縣市旅遊資訊參考

→ Klook客路 嘉義熱門景點

→ kkday 嘉義自由行推薦

→ Booking.com 嘉義住宿

以上。