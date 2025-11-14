[便利商店]7-ELEVEN。自有品牌【原賞】四起司燻腸捲餅 #2025年11月檔期新品

202511 7-ELEVEN 【原賞】四起司燻腸捲餅

上個月中，我才首度買這早就上市兩年多的常態商品【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅

後來不到一個月，雙十一這天7-ELEVEN居然就出現官方號稱新品的「【原賞】四起司燻腸捲餅」

雖然包裝上照片一模一樣，但看在(1)商品名和(2)營養成分確實均略不同，我就買單！

但其實內心認定就是換包裝不換本體，主要買來是要發揮無聊柯南精神，

翻到背面研究起落落長的成分，來看看兩個捲餅是否真的有甚麼成分差異？且真的是有四種起司嗎？

商品名稱：【原賞】四起司燻腸捲餅 NT 69

營養資訊：熱量 438 kcal/ 155 g；※過敏原：奶、豆、麩質、堅果

產地/製作廠商：台灣/聯華食品工業(股)有限公司彰化廠

購買店家：7-ELEVEN便利商店

用餐日期：2025.11

▲【原賞】四起司燻腸捲餅 拆封狀態

【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅英文是Sausage and Cheese Wrap，而【原賞】四起司燻腸捲餅英文則是Sausage and Wrap？

強調的四起司，卻沒翻譯出來？還是因為不爆漿所以沒資格被翻譯？感覺是產品開發部門被迫急於交圖檔給製造商才出包(以上純粹瞎猜)

202511 7-ELEVEN 【原賞】四起司燻腸捲餅

▲(上)【原賞】四起司燻腸捲餅 營養資訊

同時我也把(下)【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅放旁邊

接下來就是研究時間！

比較【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅和【原賞】四起司燻腸捲餅成分上有何不同？

（1）起司種類

(上)【原賞】四起司燻腸捲餅成分表則確實出現四個起司(綠色圈)，後面大括號{ }內的內容確實略有不同，以表示是各別屬於不同食材。我編號之為起司1、起司2、起司3、起司4

起司1{乾酪、水、棕櫚油、起司調和粉［酪蛋白、醋酸澱粉、鹿角菜膠、鹽、乳清粉］、澱粉、乳粉、大豆油、梔子黃、婀娜多}

起司2{乾酪［牛乳、培養菌種、氯化鈣、鹽、凝乳酵素］}

起司3{乾酪［牛乳、鹽、培養菌種(乳酸菌)、凝乳酵素］}

起司4{乾酪［牛乳、鹽、培養菌種(乳酸菌)、凝乳酵素］}

(下)【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅成分表的起司有兩個(藍色圈)，我為之編號為起司A、起司B

起司A{乾酪［牛乳、鹽、氯化鈣、凝乳酵素、培養菌種(乳酸菌)、婀娜多］、澱粉}

起司B{乾酪［牛乳、培養菌種、氯化鈣、鹽、凝乳酵素］}，因為成分跟爆漿起司燻腸捲餅的起司2一樣，「可能」是同種起司

可見兩捲餅的起司確實有，而且【原賞】四起司燻腸捲餅真的有四種起司





（2）豬肉產地

【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅

豬肉來源有台灣跟加拿大，而【原賞】四起司燻腸捲餅則只有加拿大，看來也跟近期台灣的非洲豬瘟疫情有關係吧？

其他食材成份則相同，而營養資訊則是顯示【原賞】四起司燻腸捲餅的熱量、脂肪、碳水化合物和鈉含量都比【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅較低，且蛋白質含量較高。簡言之，是比較健康一點點的改良版喔

202511 7-ELEVEN 【原賞】四起司燻腸捲餅

​▲【原賞】四起司燻腸捲餅 拆封狀態

好，結束以上無聊的檢查

實際上兩捲給我的感覺就是幾乎一樣，明顯不同的是我這捲【原賞】四起司燻腸捲餅包得好鬆

202511 7-ELEVEN 【原賞】四起司燻腸捲餅

▲【原賞】四起司燻腸捲餅 風味口感

就像筆袋中放了三支筆，三半根燻腸恣意在捲餅皮中前後左右滑動，隨時會滑出來

至於所謂「四起司」？我肉眼可觀察的也跟【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅一樣，就是有一整片白色起司和雙色起司絲而已，當然也可能是乍看雙色的起司絲其實是三種起司，只是顏色相似到我無法分辨而已

至於味道，老實說兩個捲餅就是一模一樣，也完全符合我的預測啦

202511 7-ELEVEN 【原賞】四起司燻腸捲餅

▲【原賞】四起司燻腸捲餅

實體和包裝袋上示意圖的比對





【原賞】和【御料小館】都是7-ELEVEN自家鮮食品牌，【御料小館】比較早推出，而【原賞】感覺是近一、兩年才出現的

感覺官方有把【原賞】塑造成期間限定且較高檔時尚的形象，但我覺得依照檔期販售是真的，品質是否較好那就另當別論

以上。