米其林一星天香樓四十週年風華蟹宴 以大閘蟹為首推十道新蟹饌重現江南冬味！



天香四十．風華蟹宴(攝影：洪書瑱)





【旅遊經 洪書瑱報導】

杭州菜也被稱為杭幫菜，是浙菜中最主要的一支！杭幫菜講究原汁原味，輕淡精細，相較中菜來說，較符合現代人的養生飲食哲學！而全台最標榜正宗杭州菜，歷史悠久且經常被提及的餐廳，當屬一直受米其林一星肯定的「天香樓」！天香樓於 1985年經由香港而來台，至今成立四十周年，在這個特別的里程碑之際，於今(14)日起至12月30日止，推出紀念版饗宴──「天香四十．風華蟹宴」，餐宴以時間為主題，由主廚路凱源帶領團隊，以「鮮、巧、香、濃」為軸，推出十道全新蟹料理，再精選四款長期熟成的佳釀，讓文人雅士、饕客能感受一場「持螯飲酒」的秋日風雅！







天香樓，為台灣首家售賣大閘蟹的餐廳，傳承經典杭饌蟹餚，飄香四十年。（圖片提供：台北亞都麗緻大飯店）





「天香樓」之所以會來台，起源於八零年代初，「台北亞都麗緻」總裁嚴長壽，有感於台灣餐飲界以湘菜或川菜為主，獨缺正宗的杭州菜，透過新聞界前輩卜少夫先生的引薦，認識了當時香港著名杭州菜館「天香樓」的第三代掌櫃──韓桐椿，本身為杭州人的嚴長壽驚艷「香港天香樓」杭菜的風味，並對韓先生的經營理念佩服不已，經過三年的時間，建立在雙方互信的基礎，終於打動韓先生傾囊相授，在台北開設第一家分店，不變的是傳承杭饌的工藝細節，與茶、香、酒、器延伸的生活美學，也延續江南千年飲食文脈與四時節氣之味！而值得一提的是──天香樓不僅是香港首間引進大閘蟹的餐廳，更帶起港台品蟹風潮，爾後吹向台灣，來台後亦堅持順應時令，僅於立冬至冬至大閘蟹膏最豐之際開席，展現江南順時而生的雅致。





天香樓為迎接成立四十周年，推出「天香四十．風華蟹宴」，除了十道新蟹饌，來展現江南蟹宴的四食巧思與四十年歲月風華。而且特別啟封由台灣菸酒公司珍藏自1986年的三十九年紹興老酒，象徵歲月的沉釀與初心不變，並首映紀念影片回顧天香樓自香港至台北的傳承精神，以詮釋「歲月有味，初心不變」的待客哲學。







大閘蟹(攝影：洪書瑱)





天香樓秋冬季最令人惦念就是「大閘蟹」料理，每年皆須等到立冬、小雪、大雪到冬至時節，在大閘蟹膏黃最美的節氣，方推出蟹宴以饗饕客，就是希望能把關螃蟹品質，今年風華蟹宴中最重要的主角之一，為花雕白灼大閘蟹，選用五兩以上頂級蟹隻，以薑、陳皮與花雕滾煮，膏黃豐腴，入口即能感受到酒香淡雅。







禿黃油撈飯(攝影：洪書瑱)





蟹粉海鮮湯飯 (攝影：洪書瑱)





船家蟹骨醬年糕(攝影：洪書瑱)





秘製花雕凍蟹(攝影：洪書瑱)





帝王蟹麻婆魚豆腐(攝影：洪書瑱)





麻油紅蟳燉生敲(攝影：洪書瑱)





桂花銀芽炒蟹鬆(攝影：洪書瑱)





翡翠細麵拌蟹粉(攝影：洪書瑱)





時令海河鮮味盤(攝影：洪書瑱)





鮮蟹三賞(攝影：洪書瑱)





其他美饌，包括：禿黃油撈飯承宋人風雅，使用五隻以上大閘蟹的純蟹黃與蟹膏、不取蟹肉，佐豬油細火烹製，一碗盡藏數蟹精華，香濃鮮潤、極盡奢華；天香鮮蟹菜飯二吃結合江南家常與宴席巧思，先以蟹粉拌飯、再以湯煨成粥，層次豐富、香氣遞進；船家蟹骨醬年糕則融入蟹骨精華與特製XO醬，濃厚醬香包裹年糕柔韌，重現江南舟家風味。秘製花雕凍蟹嚴選飽滿沙母，以花雕酒蒸熟後冰鎮，肉質清甜帶酒香。帝王蟹麻婆魚豆腐是融合川、杭技法，魚圓與豆腐共襯麻婆醬香，帝王蟹肉鮮甜濃郁，為傳統風味注入新意。另還有借鏡江南名菜「桂花炒蟹的「桂花銀芽炒蟹鬆」、松葉蟹豌豆酥盒、花雕醉鮮鮑、海膽溏心蛋、麻油紅蟳燉生敲與酥炸帝王蟹肉春捲等

美酒佳餚仍是最「完美」的飲食享受，故今年特別精選四款長期熟成的佳釀，除天香樓特別勾兌並做溫飲及冰飲的精釀陳紹外，亦有三十年的日本古酒及十二年的西班牙雪莉酒，皆展現歲月的厚度與風味的深邃，天香風華蟹宴，每位NT＄6,600+10%，流金四盞套酒Wine Pairing NT＄1,280+10%！活動期間凡享用蟹宴套餐的賓客，凡加入「緻友會員」，即可獲贈【天香四十感謝禮】——可選擇享用三十九年紹興老酒勾兌的「天香精釀四十年版」一杯，或「精選四十年老茶」一杯。





※.提醒您，飲酒過量有礙身體健康！







