貢寮鮑養殖故事「鮑」你知 澳底漁港「貢饗鮮味」活動好康在「這裡」！

每到秋冬之際，除了螃蟹外，事實上東北角海風漸起，浪聲陣陣，也是「貢寮鮑」最肥美的季節。新北市的貢寮區，擁有得天獨厚的海洋資源，以純淨無污染的海水與天然養殖環境聞名，孕育出肉質彈牙、細緻鮮甜的九孔及鮑魚，養殖歷程更展現漁民與自然共存的智慧與堅持。為了邀請您來品味，新北市漁業處於明(15)日至16日在貢寮區澳底漁港推出「貢饗鮮味」活動，有限量試吃美食外，還有折扣券與抽獎活動！







投餵海菜餵食九孔





貢寮鮑的魅力，就是來自大海最真實的風味，沿著貢寮沿岸的海岸線，海水清澈透明、潮汐穩定。當地漁民採取開放式潮間帶養殖，以天然海藻餵養，讓「貢寮鮑」在純淨海水與潮汐流動中自然成長。值得一提的是──1顆「貢寮鮑」就必需經過1年的等待，從春天放苗到冬天收成，期間需不斷巡視、換水與清除附著物，維持潮池環境穩定。到冬季採收時，專業潛水員就會下水人工採收。他們穿戴潛水裝備、手持不鏽鋼壓舌板，逐一檢視附著在五腳磚或岩石上的「貢寮鮑」，動作輕柔而專注，生怕損傷任何一顆。





對貢寮的漁民而言，每1顆「貢寮鮑」背後都藏著時間與耐心，這份辛苦更顯「貢寮鮑」的珍貴。在地養殖戶陳振益形容：「養鮑魚像養小孩一樣，得天天觀察海流、天氣與水質，稍有變化就要立刻調整。」也正因為這份細膩的照顧，「貢寮鮑」的肉質緊實彈牙、風味清甜，也成為饕客心中最鮮美的海味。







工作人員手持毛刷輕輕將九孔寶寶刷下





作業員架設浪板培養附著性藻類讓九孔苗附著





雄(上)生殖腺為白色，雌(下)生殖腺為褐色





當您在吃鮑魚時，可知道手上這一顆鮑魚是公是母嗎？海洋資源復育園區周林興技工表示，九孔的公母可由生殖腺顏色做簡易的分辨，透過壓舌板，輕輕將九孔足部掀開就可以看到九孔生殖腺的位置，雄性生殖腺為白色，雌性生殖腺為深褐色。在養殖時，先將公母區分開，再利用環境刺激九孔排精排卵，受精後的卵就可以移至育苗池，剛到育苗池的九孔寶寶，會先經過2-5天的浮游期，之後便會附著在塑膠浪板上，靠著刮食浪板上的附著性藻類，慢慢長大。到了隔年2月左右，工作人員就會用刷子輕輕將九孔寶寶們刷到池底下。而九孔究竟是吃什麼長大的呢？其實是餵食九孔最喜歡的食物──「海菜」，然後在養殖場裡成長茁壯。

新北市政府漁業處表示，現在正值萬里蟹、白帶魚、鯖魚、貢寮鮑等特色漁產盛產期，為推廣優質海味，自9月底推出「新北海派」系列活動，其中將在11月15日至16日在貢寮區澳底漁港推出「貢饗鮮味」活動，現場不僅有免費貢寮鮑、白帶魚料理試吃及在地漁產展售，還有DIY手作，消費滿1000元可獲得100元折扣券(限量50名)，另外還有抽獎活動，有機會獲得福隆大飯店福隆雙人住宿券，以及多種好康。







參觀新北市政府海洋資源復育園區，了解更多有趣小故事





相關訊息可至新北市農業局-稼日蒔光粉絲頁(https://www.facebook.com/agr.ntpc)查詢。若想更深入了解貢寮鮑的養殖過程與東北角海洋文化，推薦可至新北市海洋資源復育園區預約導覽行程，近距離觀察海洋生態、潮間帶生物與貢寮鮑幼苗成長歷程，一同感受大海的律動，認識新北的海洋文化與漁村故事，可至新北市海洋資源復育園區(https://reurl.cc/OM43RR)了解、報名！

