福灣巧克力雙金臨門閃耀國際，蟬聯法國巧克力品鑑最高指南及ICA世界巧克力大賽金獎！

記者/李明真報導

享譽全球的台灣巧克力品牌福灣巧克力，以「南島之春－禮讚」、「南島之冬－重生」，在法國的「巧克力品鑑協會 Club des Croqueurs de Chocolat 」所出版的「2026巧克力品鑑指南 Le Guide des Crocueurs de Chocolat 」中，蟬聯金獎肯定，並於2025年10月底在世界最大的巧克力沙龍展Salon du Chocolat Paris盛大展出，除了創下銷售佳績，也獲得多方巧克力大師讚賞及詢問，台灣史上首度出口歐洲、預計12月到達義大利的福灣屏東可可豆已被預訂一空，台灣駐法代表處經濟組同仁也到場祝賀並協助更多經貿可能。

巧克力南島之春在2026巧克力品鑑指南 Le Guide des Crocueurs de Chocolat 中，蟬聯金獎肯定。圖/福灣巧克力提供

此次參與評選的「南島之春－禮讚巧克力」，是以花蓮刺蔥和屏東香草為主要風味，融合在屏東龍眼蜜發酵的黑巧克力中，評審表示「...入口後，彷彿踏上未知的旅程，帶來微妙又神秘的風味：茉莉、酸香柑橘、異國香料、玄米茶、藥草植物等，層次豐富且變化多端...」。而「南島之冬－重生巧克力」，則結合了傳統阿美族糯米酒粕與玫瑰、荔枝、桑葚，創造出質樸卻高雅的風味，評審表示「...其風味對法國人的味蕾來說或許顯得奇特，但細細品味或聞香時，仍能辨識出其中的每一種成分，包括那微微的米酒香氣...更讓人聯想到『珍珠奶茶的果香版本』...」。

福灣巧克力是國際級的食品品牌，榮獲ICA世界巧克力大賽金獎肯定。圖/福灣巧克力提供

隨後於2025年11月8日台北時間晚上10點舉辦線上頒獎典禮的ICA世界巧克力大賽全球總決賽，福灣巧克力以1金5銀9銅1特別獎共16獎項，其中獲得金牌的「台灣一號100%屏東黑巧克力」更是榮獲90.0的高分。其他獲獎品項包含「鹽紫蘇紅玉茶62%黑巧克力」、「柚花紅柴蜜發酵70%黑巧克力」、「台灣八號極致烘焙70%黑巧克力」、「若水100%黑巧克力」、「台灣一號85%黑巧克力」、「台灣鐵觀音茶巧克力62%」、「台灣二號鹽之花70%黑巧克力」、「玫瑰荔枝可可碎36%白巧克力」、「脆焦糖海鹽70%黑巧克力」等經典或創新台灣風味，再度藉由巧克力將台灣風土之美展現在世界舞台上。

創辦人許華仁（中）於巴黎展位前受訪。圖/福灣巧克力提供

福灣巧克力執行長Warren許華仁表示：「福灣巧克力在歐美參賽、交流、展出已經五年，終於慢慢地把台灣巧克力放上國際舞台，被世界認可，做到以前認為不可能的夢想，尤其今年首次正式報關出口台灣可可豆到日本和義大利，真的非常感動。謝謝您們的支持，謝謝福灣全體同仁的努力，謝謝農友們的信賴，我們會繼續創造巧克力的新價值，探索可可的無限可能，用巧克力讓世界變得更美好。」

金獎巧克力南島之冬，已被國際買家搶購掃貨。圖/福灣巧克力提供

以上獲獎巧克力，可於台北的福灣巧克力台北大安門市（台北市大安區東豐街69號1樓，營業時間 週三~週一 11 : 30 - 19 : 30）、屏東東港門市（屏東縣東港鎮大鵬路100號，營業時間 週日~週一 09 : 00 - 18 : 00）、官方網站及手機APP上購買，也歡迎致電屏東08-8351555、台北02-27062228洽詢。更多介紹詳見https://www.fuwanshop.com/pages/brand