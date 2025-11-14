新加坡親子景點【新加坡環球影城】-亞洲第二座環球影城，七大主題園區。走進電影的魔法王國，園區大小剛好，一天就可破關!

去新加坡，必造訪的景點一定少不了環球影城。

目前全世界共有6座環球影城，

分別位於美國奧蘭多、美國加州好萊塢、日本大阪、新加坡、中國北京以及英國倫敦。

新加坡是在日本之後建造的，也是亞洲第二座。

雖然新加坡是6座環球影城中規模最小的，但也可以說，

遊客玩起來比較輕鬆，不會走到腿斷掉，排隊排到懷疑人生。

說來也很妙，非常喜歡去日本的台灣人，

想必大家的第一座環球影城，通常都是日本大阪；

而第一座迪士尼樂園，是日本東京吧!

偏偏我們家，都不是挑日本的去，

而是香港迪士尼、新加坡環球影城，然後又剛好都是全世界最小的XDD

不過可能我們造訪的時候是暑假，熱門的設施，還是一樣要排隊啊!

新加坡環球影城 地理位置

新加坡環球影城，位於聖淘沙名勝世界園區。

而聖淘沙名勝世界，是一個在聖淘沙島上的「綜合度假村」，

這裡有賭場、環球影城、S.E.A. 海洋館、水上探險樂園以及購物商場，還有許多飯店。

之前文章有提過，進入聖淘沙島，在島內搭乘輕軌的任何路段都是免費的。

要去環球影城，就坐到名勝世界站，

下車跟著指示牌步行，或者說跟著人群走，就會看到環球影城了。

從我們住的聖淘沙豪亞度假酒店 Oasia Resort Sentosa，到環球影城很近，

如果你有安排要去環球影城，建議還是在聖淘沙住一晚比較方便。

飯店文章看這:https://cetustar.com/oasia-resort-sentosa/

新加坡環球影城 門票及壽星生日優惠貼紙

關於門票，我都是用網路電子票券平台購買。

我們兩大一小，門票費用總共是台幣$4871元，平均一人是1624元左右。

老實說我覺得不貴，因為價格跟幸福一樣，都是比較出來的。

大家如果有常看我文章，記得去年一樣是暑假，我們去香港迪士尼的門票花了多少錢嗎?

不知道沒關係，我來重新復習一下。

總共是港幣2197元，換算台幣約9100元，一個人大概就是3000元!!

呵呵，是不是突然覺得，新加坡環球影城算親民了?

香港迪士尼看這裡:https://cetustar.com/hongkongdisneyland/

門票在平台的價格都是公開透明，大家可以自行比價，或是平台不定時會推出一些限定優惠。

進入園區以後，我先到左手邊的遊客服務中心，要領取生日壽星貼紙。

如果你有行李寄放、借嬰兒推車...等等各種疑難雜症的問題，找服務中心就對了。

把護照給服務中心的工作人員看，確認我是壽星以後，就得到了這張壽星貼紙。

但偷偷覺得迪士尼的比較有質感耶!

迪士尼給的是別針式的胸章，還可以保存久一點。

貼上貼紙後，有機會獲得來自工作人員的祝福，

但我實際走了一整天園區下來，只得到過一次HAPPY BIRTHDAY而已。

哈哈哈~比香港迪士尼收集到的祝福更少。

除了生日貼紙，還會給一張商店和餐廳的折扣券，以及冰淇淋或爆米花的兌換券。

我覺得還蠻不錯的，我們拿這張去換了冰淇淋。

大家如果剛好是生日月份時去環球影城，記得領取屬於你的這份小小禮物。

接下來我會介紹環球影城七大主題園區，我們玩了什麼。

但因為玩遊樂園真的是蠻累，有些設施也不方便拍照，

就是以一個比較隨性紀錄的方式來寫這篇文章。

大家如果想知道設施、表演、角色拍照等等所有資訊，

建議還是下載環球影城的APP及上官網查詢，是最準確的囉!

新加坡環球影城 小小兵樂園

小小兵園區是最新的主題園區，喜歡神偷奶爸的朋友，應該會愛慘這一區。

這區的設施也比較小孩一點，不會太刺激。

色彩繽紛，整個園區呈現出滿滿活力。

其實我對小小兵沒有太大感覺，所以面對這一區黃橙橙的商品，心還蠻平靜的。

哈哈哈!如果是小小兵愛好者，歡迎好好敗家。

新加坡環球影城 古埃及區

再來是我個人很喜歡的古埃及區，因為它的造景很漂亮。

以古埃及為主題，園區中有包含金字塔等許多埃及元素，

看到就秒懂，埃及到了。

我們在這裡玩了尋寶奇兵，是一個非常溫和，老人、大人、小孩都適合的設施。

乘坐沙漠吉普車，遊覽一個被遺棄的埃及遺跡發掘現場。

裡面可以看到許多電影《神鬼傳奇》的場景喔!

我私心喜歡這區的設計，因為覺得最有特色，每一處都好拍。

新加坡環球影城 失落世界

失落世界設有兩個主題區域：侏羅紀公園和水世界 。

兩個都是經典必玩，但我們去的那時，水世界居然在整修沒開，超級可惜啊!

於是我們只能玩侏羅紀河流探險。

這個設施也是我們當天排隊最久的一項，整整排了快一個小時。

建議大家一入園可以先衝這一個，因為越晚會越多人。

順便提醒一下，大家去環球影城，記得要自備輕便雨衣喔!

這個設施是會全身濕的，雖然新加坡很熱，但你不想全身溼透的話，還是穿著雨衣比較好。

如果不小心忘記帶，現場有雨衣販賣機，

可是一件雨衣要新幣6元，換算台幣就是143元左右。

如果我們一家三口要買三件，就是要花台幣429元買三個垃圾袋的概念XDDD

所以我們是有自己從台灣帶雨衣過去，10元的店買的輕便雨衣，我們整整省了400元呢!

侏羅紀河流探險，我覺得就像六福村的急流泛舟吧!

但它玩到最後面有亮點，算是值得一玩，如果不要排隊這麼久的話會更好。

新加坡環球影城 遙遠王國

遙遠王國是以史瑞克為主題的園區 ，

有一座40米高的遙遠王國城堡，這也是世界上第一座參照遙遠王國建成的城堡。

城堡裡面要玩的就是史瑞克4D影院和多話驢耍寶秀，

我們有去看史瑞克4D影院，

享受座椅震動、噴水、吹風各種感官體驗，推薦一定要看!

新加坡環球影城 科幻城市

緊接著來到科幻城市，以未來城市和大都市為主題，

這裡受歡迎的遊樂設施，就是變形金剛3D對決了。

我對這種晃來晃去加上3D立體的東西，非常容易頭暈，我就沒有去，

苳跟恰恰有去看，他們都覺得很不錯，

「媽媽還好妳沒去，我覺得妳應該會暈到不行!」但苳有補上這句。

真是還好我沒去，而且我在外面等他們時，也順便拍到了柯博文。

科幻城市這一區的設施，就比較刺激了。

有瘋狂繞圈圈的旋轉飛盤，以及太空堡壘雙履帶式雲霄飛車。

太空堡壘雲霄飛車是一個坐式雲霄飛車，雲霄飛車仿照毒蛇星際戰鬥機而製，

若你嫌環球影城的設施都太幼幼班等級，就直奔科幻城市區吧!

新加坡環球影城 紐約區

紐約區在一入園的右手邊，也是我們第一個來到的區域。

它以後現代的紐約市為主題，模擬整個紐約市城市景觀及經典地標。

這個芝麻街是我們第一個玩的設施，適合全家大小一起同樂。

它真的很溫和，又可愛，

坐在車子裡，帶你進入芝麻街的世界。

場景做得很細膩，連我這個對芝麻街無感的人，都會情不自禁的發出好可愛的讚嘆。

加上外面天氣很熱，進來當吹冷氣休息的一個設施，也蠻不錯的。

紐約區還有一個經典必看的，就是史匹柏大導演的電影特效片場。

帶你進入攝影棚，以特效做出一個被五級颶風吹襲的紐約市，

你能感受到暴風雨、大火，臨場感十足。

我個人大推一定要去看，它真的很猛!

新加坡環球影城 好萊塢

好萊塢其實就是一進環球影城入口的地方，這裡設有許多餐廳和商店。

複製好萊塢大道的概念，中間的好萊塢星光大道，也會有一些演出表演。

看著斗大的HOLLYWOOD字樣，莫名有種感動，

畢竟它孕育出多少經典好看的電影啊!

仔細想想我好像對環球影城裡的電影人物，沒有特別瘋迷的，

真要說的話，應該就是討喜的熊貓，會讓我發出姨母般的笑容吧!

所以最後我們也在這裡跟功夫熊貓的阿寶拍到照，

算是為這趟環球之旅，畫下滿意的句點。

新加坡環球影城 心得與相關資訊

我們一家三口玩完新加坡環球影城後，都一致覺得比迪士尼好玩耶!

迪士尼真的就是去一個小時候的夢想，玩過一次就好，

但環球影城則是會讓你想再回訪。

連新加坡這樣小小的環球影城，都讓我們如此喜歡，

看來其它地方的，應該更是不會讓人失望吧!

而且喜歡哈利波特的我，超想去有哈利波特主題樂園的環球。

日本、北京或是美國的環球影城，都有哈利波特主題，

就看我們有機會，先去哪一個囉!

聖淘沙名勝世界園區 新加坡環球影城

地址: 8 Sentosa Gateway, 新加坡 098269