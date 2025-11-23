牛肉麵控看過來！ 10大牛肉麵調理包推薦　動動手指下單美味立刻宅配到府

image source: 翻攝揪團一起吃官網、FB／萬萬兩 ONE for WANT

光是看包裝就令人食指大動！

外送太貴、排隊太久，但嘴饞的靈魂還是想來碗熱騰騰的牛肉麵？

紅燒湯頭濃厚帶著微辣醬香，入口鹹香過癮；清燉湯色清透、甘甜回韻，喝得到牛骨的純粹香氣；番茄湯底則酸甜交織，讓牛肉的鮮嫩更顯層次。無論你偏愛哪一種口味，如今都不必舟車勞頓，只要上網動動手指，真空或冷凍包裝的牛肉麵調理包，幾分鐘就能在家輕鬆上桌。

《網路溫度計DailyView》也透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理十大網購牛肉麵調理包排行榜，從經典老字號到創新品牌通通都有，但排除沒有附麵條、肉塊的牛肉麵調理包品牌。趕快把這份清單收藏起來，也許下次你就能找到療癒幸福的好味道！

No.10 天下三絕

翻攝FB／天下三絕麵食館號稱「牛肉麵界勞斯萊斯」的天下三絕，是許多牛肉麵控吃過就回不去的名店之一！不僅在2021、2022、2024年獲得台灣500盤推薦，2019至2024年更是連續六年獲得米其林必比登推薦。天下三絕也特別推出「紅寶石精燉番茄B腱牛肉麵組」冷凍即享包，內含紅寶石牛B腱麵及靈魂蒜辣醬料，以牛番茄、黃金番茄、聖女番茄和黑柿番茄共四種不同酸度的番茄作為湯底，加入兩種洋蔥、牛骨、牛排熬煮數個小時，肉塊嚴選牛腱肉的B腱部位，吃起來厚實有嚼勁，搭配頂級花椒辣油，只需入鍋煮滾、隔水加熱或微波加熱就能享用。

有部落客也曾在痞客邦分享，「極品B腱牛肉塊並沒有因為厚切燉煮就變得乾柴，一口咬下軟嫩不說，而且還很入味！」

No.9 牛易館

翻攝NiceShop官網以「全台唯一葷素牛肉麵館」打響名號的牛易館，除了全素湯底，另推出筋包肉清燉牛肉麵、筋包肉紅燒牛肉麵、清燉極品腱心牛肉麵、紅燒極品腱心牛肉麵等冷凍包。像是他們的招牌「筋包肉牛肉麵」的肉塊，可同時品嚐到筋的嚼勁和肉的軟嫩，去腥提香技巧也保留牛肉原有香氣，低溫舒肥燉煮口感更為鮮嫩，搭配蔥、薑、蒜、洋蔥、大骨所熬煮出牛骨香氣湯頭，可加入開水調整鹹度，最後搭配彈牙麵條超級滿足。店家也特別推薦先喝湯再吃肉，最能吃出牛肉麵的層次。

YouTube頻道「Men's Game玩物誌」藉由影片介紹開團，引發許多觀眾留言，「邊看邊流口水」、「到分店吃過，真的好吃，訂起來！」

翻攝momo購物網台北晶華酒店的招牌美食——紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵、麻辣牛肉麵，現在在家也能享用啦！由五星飯店主廚親自監製，紅燒口味嚴選頂級美國牛腩，大量牛骨熬煮並放入用香油拌炒的番茄、八角、花椒、百里香、迷迭香等十數種香料，打造濃醇湯頭；清燉口味則是將牛大骨、牛腱心塊與薑、青蔥、洋蔥分別煎炒，逼出香氣後再入鍋燉煮，清澈透亮湯頭也讓人為之著迷；麻辣牛肉麵特別加入師承客座主廚技法所煉製的辣油，帶勁辣味也是重口味人士的好選擇。

許多網友也在momo購物網留下好評，「牛肉軟嫩的口感，麵條QQ的，真的是星級的饗宴」、「紅燒、清燉兩口味都很棒，方便快速、好吃，家裡常備，價格合理」。

No.7 鼎泰豐

翻攝鼎泰豐購物商城創立已有67年之久的鼎泰豐已成為台灣美食的代名詞，除了18摺小籠包讓老饕讚不絕口，「紅燒牛肉麵」也是重頭戲之一：以精心熬製的濃郁牛骨湯頭，加入獨門秘方滷製而成的鮮嫩牛肉和軟滑牛筋，加上自製雞蛋麵，成為網路上口耳相傳的美食之一，「上禮拜去鼎泰豐，點了我最喜歡的半筋半肉紅燒牛肉麵」、「牛肉麵也超讚，湯底清爽順口，媽媽一喝就被圈粉」。

除了在門市、長榮航空商務艙能夠品嚐，現在也可以到鼎泰豐購物商城、家樂福線上購物、露天市集等網路平台購買冷凍紅燒牛肉麵禮盒。有網友實際評測後，在Dcard上稱讚其麵條，「好吃很有嚼勁，本來對細麵無好感，但鼎泰豐的細麵我可以」。

No.6 好食圓滿

翻攝好食圓滿官網玖五牛肉麵第三代創立「好食圓滿」新品牌，去（2024）年在台北西門町開設首間實體店，並推出麻辣鴨血個人鍋、古早味蔥油拌麵、紅燒牛肉麵等美食，還有一系列牛肉麵調理包，包含老饕鮮蔬清燉牛肉麵、極品雙寶紅燒半肉半肚牛肉麵，如果想要送人還有禮盒款式可選擇。老饕鮮蔬清燉牛肉麵採用軟嫩肉質、均勻油花的美國大塊牛腱心，多種蔬菜精華、牛大骨、牛排骨等熬製而成的清甜湯頭，加上勁道十足的手工關廟麵，佐以麻香辣醬、老客家酸菜，奪得今年台北國際牛肉麵節金牌殊榮。

好食圓滿與民視八點檔臉書粉專合作抽出「開運牛肉麵禮盒」引發話題，網友也分享，「他們的紅燒、清燉牛肉麵調理包，料多、牛肉又大塊，鮮嫩多汁超好吃」。

No.5 段純貞

翻攝全家行動購段純貞牛肉麵尋訪四川用料、口味，研發出紅燒湯頭，成為不少老饕喜愛的牛肉麵品牌之一。除了實體店面之外，常溫、冷凍調理包更是大受歡迎，例如經典紅燒牛肉麵，嚴選肉質軟嫩Q彈的美國牛腱心，以獨門23香加上牛骨湯熬製8小時，加入花椒喝起來濃醇微辣；清燉牛肉麵採用美國牛腱心切薄片，由小火慢燉而成鮮嫩牛肉、淡雅清湯，不敢吃辣、小朋友都能盡情享用；輕享半筋半肉牛肉麵擁有經典紅燒牛肉麵相同湯頭，另精選牛筋與牛腱雙部位，一碗就能滿足你的味蕾。

段純貞牛肉麵從牛油、辛香料、大骨湯底、手工麵條的製作流程都不馬乎，也讓許多網友在momo購物網留言，「回購多次，紅燒好吃，半筋半肉也不錯」、「湯濃、肉多、麵Q好吃」。

No.4 永川牛肉麵

翻攝永川牛肉麵官網說到中壢就不能不提到牛肉麵，其中「永川牛肉麵」更是不少饕客指名的美食名店。永川的鎮店之寶「川味牛肉麵」以大量蔬果、進口牛腱肉、牛骨高湯及特殊秘方熬製湯頭，紅褐色辣油更散發濃郁川辣香氣，肉片選用進口前腿花腱肉，吃起來軟嫩適口；「川味牛三寶麵」除了前述的湯頭與肉片，另搭配軟嫩牛筋條與牛肚，半筋半肉的Q彈口感加上辣勁十足的湯頭超級絕配。

川味牛肉麵、川味牛三寶麵、紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵、番茄牛肉麵等品項均能在永川牛肉麵官網購入，網友也大讚，「超級好吃，不用跑中壢很方便」、「老字號的牛肉麵，還是紅燒最對味！」

No.3 林東芳

翻攝momo購物網林東芳牛肉麵是台北人口耳相傳40年的好滋味，如今在momo購物網、PChome、家樂福線上購物都能買得到。林東芳牛肉麵禮盒使用濃厚藥膳香湯頭、Q彈有嚼勁的麵體以及燉煮到軟滑入味的厚切牛腱肉，吃完原味之後還可以趁熱淋上特製秘方辣油，讓整碗牛肉麵的風味更上一層樓。加熱方式也非常簡單，先將熱水煮沸後放入麵條，持續加熱約5至6分鐘，撈起麵條放入碗中，再將滷牛腱、牛肉湯一起放入鍋中加熱，煮沸後倒入裝有麵條的碗中，即可享用。

林東芳牛肉麵的濃郁口感也掀起老饕們的共鳴，「湯頭濃郁、牛肉軟嫩，牛辣油香醇」、「回購多次，真的很好吃，趁這波特價買起來」，還有網友透露曾經買到少一包辣醬的經驗，「那個辣醬是整碗牛肉麵的精髓之一，少了這一包，味道差、減分很多」。

No.2 萬萬兩

翻攝FB／萬萬兩 ONE for WANT萬萬兩創立短短四年已打響名號，成為許多網友網購牛肉麵調理包的口袋名單。號稱「K歌牛肉麵」的紅燒酸菜雙拼牛肉麵，將炒酸菜融入牛油、番茄糊、秘制滷包、紅油豆瓣醬等的紅燒湯中，慢熬8小時讓醬味與蒜香層層堆疊，紮實的澳洲牛腱肉和滑嫩的巴拉圭牛筋，雙拼牛肉美味一次滿足，還有職人手藝細拉麵、彈勁道刀削寬麵兩種麵體，完美吸飽湯汁。

除了YouTuber薔薔（林嘉凌）、蔡阿嘎推薦，網友也表示，「朋友有送過那個牛肉麵，還蠻好吃的」、「份量真的很夠，小鳥胃的女生應該吃不太完，但是很適合大食量的男生當宵夜。紅燒的湯頭不會死鹹，酸菜也給得很大方，真的不愧是K歌必點的牛肉麵霸主」。

No.1 藍海饌

翻攝揪團一起吃官網今年獲得網路聲量冠軍的網購牛肉麵品牌，就是「藍海饌」！從紅燒、清燉、番茄、麻辣到半筋半肉的台灣道地風味都能品嚐到，不僅以高溫高壓燉煮技術，讓牛腱肉軟嫩入味、牛筋Q彈有嚼勁，搭配紅、白蘿蔔更添清甜口感。紅燒口味喝起來清爽不死鹹，清燉口味融合多種中藥與蔬菜，番茄口味加入牛番茄、喝起來清爽酸甜，麻辣口味則採用祖傳麻辣秘製醬料，結合數十種中藥細火拌炒，喝起來香辣順口、層次豐富。

有網友於Threads上發文詢問，「牛肉麵藍海饌到底好不好吃，已經被燒到好多次看到影片肉超大塊，但不知道是不是誇大噱頭所以都不敢下訂」，讓不少脆友紛紛回應，「我覺得很好吃欸！清燉很香醇，紅燒跟麻辣也都很好吃」、「我很喜歡，我都買半筋半肉的再自己加蔬菜跟蒟蒻，我自己比較喜歡清燉，湯很好喝、麵體也不無聊，主要是不用冰冰箱很方便，可以買一盒來吃吃看！」

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月10日至2025年11月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

