Karen 超下飯懶人料理推薦｜愛上新鮮與阿基師聯名經典菜客家招牌梅干扣肉，微波8分鐘就能開吃的幸福美味

愛上新鮮 X 阿基師聯名經典菜客家

這次吃到的這款「客家招牌梅干扣肉」，其實是由《愛上新鮮》和阿基師聯名監製推出的合作款！👨🏻‍🍳

一聽到有阿基師加持我就超期待～因為他對食材與火候的講究真的很細。

這道梅干扣肉不只是「經典菜重現」，更像是把家常的那份熟悉感提升到餐廳級的層次，入口的鹹香跟那股梅干菜的甘味平衡得剛剛好，一吃就知道有師傅的功力在裡面💯

🏡 從一口香氣開始的「客家味」回憶

說真的，我一直對「梅干扣肉」有種特別的情感。

那種鹹香油潤的味道，總讓我想到小時候外婆在廚房忙進忙出的畫面。

這次在「愛上新鮮」官網上看到他們家的【招牌客家梅干扣肉】立刻被那句「鹹香入味、輕鬆上菜」打中。

心想：平常要自己滷這道菜，不但得先煎五花肉、再燉、再蒸，至少要搞上兩三小時；如果真的能在家快速吃到道地客家味，那就太幸福了！

🍖 開封那一刻的香氣，真的讓人受不了！

包裝拆開的瞬間，香味就衝出來。那股梅干菜特有的鹹香、搭著五花肉的油脂香氣，真的是「聞到就餓」

肉的油花分布很漂亮，肥瘦比例大概是6:4，入口時先是軟嫩、接著油香慢慢在嘴裡化開，最後留下微甜的梅干菜香氣，完全不膩口。

份量真的有驚艷到我，相信我基本上我在做開箱的時候不太會另外再加料，因為我覺得就失去了真實性，我覺得愛上新鮮在份量上來說都標記得非常清楚，官網上都還會放上出貨的實際比例尺，所以我覺得買起來特別安心！

我最愛的吃法是：舀一大匙熱騰騰的白飯，再把一片梅干扣肉蓋上去，讓那鹹香滲進飯粒中，整個香氣爆開！那瞬間真的有種「啊～這才是家的味道」的感覺。😌

這一次更發現了，如果加上肉鬆那個味道就是往上再提升一階啊！

🍚 兩種吃法都好吃到停不下來

1️⃣ 配白飯版

白飯是它的靈魂拍檔，鹹香下飯到會不小心多吃一碗。

每一口都能吃到梅干菜的甘香與滷汁的層次感，連油脂部分都像入口即化的果凍感，超療癒。

2️⃣ 刈包版

如果家裡剛好有刈包皮，把肉夾進去再加點酸菜、花生粉，就是外面賣一份百元起跳的美味刈包。

「愛上新鮮」這款客家招牌梅干扣肉的鹹香平衡得很好，不會死鹹，也不會油膩，真的很適合變化料理。

補充👉其實我覺得不只有這些吃法，如果你家有白麵條，直接燙白麵條，拌上梅干扣肉也會非常好吃！

👩🏻‍🍳 加熱即上桌！懶人也能有「招牌菜」

最讓我驚豔的是它的方便程度。

完全解凍後，只要放進微波爐850W加熱8～10分鐘，就能上桌。

不需要再多調味、不用顧火，也不用怕滷過頭，自己做總是很容易失手在鹹淡的上面，這梅干扣肉真的調味的剛剛好！

忙碌的上班族或是小家庭，這道菜真的能救場❤️‍🔥

尤其是臨時朋友來家裡吃飯，一盤梅干扣肉端出來，立刻變成餐桌上的主角✨

💬 Karen的小小食後心得

這道【客家招牌梅干扣肉】讓我重新愛上「鹹香系料理」。

它不是重口味那種死鹹，而是鹹中帶甘、油中帶香。

肉的口感嫩Q不膩口、梅干菜吸飽滷汁卻仍保有纖維口感，每一口都讓人想配飯。

最重要的是，不需要花上半天功夫就能吃到這種「媽媽的味道」真的太幸福了🥹

📍推薦給這幾種人；

• 忙碌但想吃家常菜的上班族

• 愛吃傳統客家味的懷舊控

• 想輕鬆準備宴客料理的家庭主廚

愛上新鮮的這款梅干扣肉，不只是「方便」而是連味道都讓人回味。

那種油香與梅干菜交融的層次感，一口就知道是用心做出來的。

👉 加熱即上桌、下飯又不膩口，這道菜會讓你重新愛上台式家常味！

【 i3Fresh 愛上新鮮 】客家招牌梅干扣肉｜這邊訂購 ⭢ https://i3m.tw/qqqRY

#客家招牌梅干扣肉 #愛上新鮮 #梅干扣肉 #下飯菜推薦 #客家菜料理 #傳統台式料理