東京五天四夜自由行攻略｜必逛景點與購物清單
這次東京行，從淺草到池袋、新宿、表參道、澀谷、銀座，每個地方都有獨特的魅力。以下整理出五天行程中的重點地點與亮點，讓你輕鬆規劃東京之旅！
Day 1｜淺草 & 東京鐵塔夜景
淺草必逛景點
- 淺草寺：東京最古老的寺廟，雷門大燈籠是必拍打卡點，仲見世商店街可以買到各種日式小吃和伴手禮。
- 晴空塔（Tokyo Skytree）：距離淺草不遠，是東京另一個地標，購物、美食、觀景一次滿足。
- 隅田川河畔散步：晚上沿河散步，能看到晴空塔夜景，氛圍超浪漫。
東京鐵塔（赤羽橋站 E21 出口）
東京經典地標，夜景超美，建議晚上前往拍照打卡。周邊還有 芝公園，可以散步拍照，感受東京夜晚的寧靜。
唐吉訶德 淺草店
24 小時營業，藥妝、零食、伴手禮一次買齊，價格實惠，超適合最後補貨。
Day 2｜池袋 & 新宿購物天堂
池袋 Sunshine City
大型購物中心，集合時尚品牌、雜貨店，還有必逛的 Gashacoco 扭蛋店。
吉伊卡哇樂園
超可愛的主題樂園，粉絲必打卡！
新宿購物清單
- LUMINE 1 & 2：OL風優雅通勤服飾
- LUMINE EST：年輕潮流品牌，B1 女裝必逛
- NEWoMan：高品味選物店，Le Labo、Maison Kitsuné
- 伊勢丹百貨：奢侈品牌 & 地下美食街
- 丸井百貨（Marui）：時尚服飾
- Bic Camera：電器採購首選
- MUJI 無印良品：生活雜貨
- Alpen TOKYO：運動用品超齊全
- BEAMS JAPAN：潮流服飾旗艦店
Day 3｜明治神宮外苑的銀杏林、表參道 & 澀谷潮流散策
第一站:明治神宮外苑的銀杏林
🎯 賞銀杏最佳時機與夜間點燈
最佳觀賞期
- 每年約 11 月中下旬至 12 月上旬期間，觀賞亮度最絢麗，建議安排 11 月底前往。
- 夜間點燈
- 秋季特定期間會舉辦銀杏大道夜間點燈，通常從下午 4:30 至晚上 7:30，營造浪漫燈光氛圍。
🎉 活動與周邊體驗
- 銀杏祭（いちょう祭り）
- 期間內會設置地方小吃攤、手作藝品攤位與街頭藝人表演，加上點燈活動，使整體賞銀杏體驗更熱鬧。
- 美食推薦：Shake Shack
- 銀杏大道旁的紐約人氣漢堡店「Shake Shack 明治外苑店」人氣旺，與金黃背景搭配，成為網紅拍照打卡熱點。
🚶 交通方式與造訪建議
交通方式
- 東京 Metro 地鐵：銀座線「外苑前站」、銀座/半藏門/大江戶線「青山一丁目站」，步行約 5 分鐘即可抵達銀杏大道入口。
- JR 線：中央總武線「信濃町站」步行約 8–10 分鐘。
- 造訪建議
- 避開人潮：建議於清晨 8–10 時或下午傍晚時段前往，尤其點燈時間最佳。
- 拍照技巧：建議從青山通入口拍攝隧道全景，或利用長椅、落葉形成前景，提高畫面層次感。
- 安全提醒：銀杏果樹會沾濕地面較滑，建議注意行走安全，且部分區域禁止飲食。
🧭 附近景點整合推薦
- 聖德紀念繪畫館：大道盡頭的古典建築，可進館參觀具歷史價值的藝術作品。
- 國立競技場 & 棒球場：鄰近外苑的東京體育地標，適合結合運動場館與自然散步。
第二站:表參道 Hills
表參道的地標性建築，由安藤忠雄設計，融合現代感與自然光線。館內有高端時尚品牌、設計師精品，還有甜點店與咖啡廳，非常適合拍照與購物。
東急 PLAZA 原宿「HARAKADO」
最新潮流聚集地，結合購物、美食與文化體驗。必打卡的是頂樓花園，免費入場，可以俯瞰原宿街景，拍照超美！館內還有人氣咖啡廳與選物店，適合年輕族群。
KIDDY LAND
玩具迷的天堂！從經典卡通到最新動漫周邊，種類超齊全。特別是三麗鷗、迪士尼、皮克斯等專區，超適合買禮物或收藏品。
美少女戰士粉絲必訪！店內販售各種限定周邊，包括文具、飾品、服飾，還有復刻版經典商品，拍照打卡也很有儀式感。
Flying Tiger Copenhagen
北歐雜貨品牌，以創意小物、居家用品、文具聞名，價格親民，設計感十足。適合買一些旅行紀念品或實用小物。
@cosme TOKYO
日本最大美妝評價平台的實體店，集合各大人氣品牌與最新話題商品。店內有試用區，還能看到排行榜，超適合美妝控挖寶。
第三站:澀谷
忠犬八公雕像
澀谷站出口旁的經典打卡點，象徵忠誠與愛，很多遊客會在這裡拍照留念。
澀谷十字路口
世界最繁忙的十字路口之一，建議到 Starbucks 二樓或 MAGNET by SHIBUYA109 的觀景台拍攝壯觀的街景。
LOFT 日式雜貨
集合文具、生活用品、設計小物，超適合買伴手禮或旅行紀念品。
澀谷 109 潮流服飾
日本年輕人潮流聖地，最新時尚品牌集中地，尤其是女性服飾超多選擇。
SHIBUYA PARCO 任天堂天地
遊戲迷必訪！除了任天堂專區，還有 Pokémon Center、動漫周邊店，超好逛。
竹下通美食街（原宿）
雖然在原宿，但可以安排同一天，這裡有超多可愛甜點、彩虹棉花糖、可麗餅，是少女心爆棚的美食天堂。
Day 4｜銀座高級購物 & 必打卡咖啡
UNIQLO 銀座全球旗艦店
12 層樓超大規模，服飾控的天堂。
GU 銀座店
平價時尚，五層樓逛到飽。
無印良品銀座全球旗艦店
地下 1 樓到 6 樓，生活雜貨超齊全。
GINZA SIX 必逛品牌
- LOEWE、CELINE、THE NORTH FACE
- 空中花園：眺望晴空塔、東京鐵塔
- 星巴克 GINZA SIX 店
- 藍瓶咖啡 銀座店
東急 PLAZA 銀座
免稅店超大規模，購物超方便。
Day 5｜回程前最後採購
如果還有時間，可以再補貨唐吉訶德或機場免稅店，記得提前核對行李重量，避免超重！
日本超商、自動販賣機必買 TOP 清單｜旅遊必備零食 & 飲品推薦
日本的便利商店（7-Eleven、FamilyMart、Lawson）不只是買飲料的地方，簡直是美食天堂！以下是我親身體驗後的必買推薦：
1. 飲品類
- 伊藤園綠茶：無糖茶超解膩，搭配日式餐點剛剛好。
- 午後紅茶：經典款，奶茶控必喝！
- 限定口味飲料：日本超商常有季節限定果汁或汽水，記得多留意。
2. 零食類
- Calbee 薯片：口味超多，還有限定地區版。
- Pocky & Pretz：經典巧克力棒，還有抹茶、草莓口味。
- KitKat 地方限定版：抹茶、櫻花、紫薯必買！
3. 甜點類
- 超商布丁：7-11 的「北海道牛乳布丁」超綿密。
- 草莓奶油三明治：季節限定，草莓控必吃！
- 和菓子：麻糬、紅豆餡甜點，口感超讚。
4. 熟食類
- 御飯糰（飯糰）：鮭魚、明太子、昆布口味必試。
- 炸雞（Famichiki）：FamilyMart 的炸雞超人氣，酥脆多汁。
- 日式便當：超商便當選擇超多，壽司、烏龍麵、咖哩飯都能買到。
5. 特別推薦
- BB提神飲:上面圖片左上那罐 提神超有感!!
- 7-11 咖啡：便宜又好喝，旅途中提神必備。
- 睡眠飲品:不知道叫什麼，上面圖片右上那罐
- 特水:最近很紅的減肥水
延伸建議
- 交通：建議購買東京地鐵一日券，省錢又方便。
- 網路：推薦使用 e心通 eSIM，免拆卡、線上開通，旅程更安心。
- e心通日本使用心得 #文內折扣碼【eSIM推薦】從實體SIM卡改用ESIM｜穩定、快速、客服超讚！-日本版｜PopDaily 波波黛莉
