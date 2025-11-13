【台北內湖】酒吧推薦｜陳三Chen*3 Bistro 紅白酒與威士忌香氣的夜晚 女孩們都能安心微醺的質感餐酒館

在台北這座總是匆匆的城市裡，能讓人放慢節奏的地方越來越少。你可能常去咖啡廳療癒白天，但如果想在夜裡找個能聊天、能放心喝酒、又能遇見新朋友的空間，那「陳三 Chen*3 Bistro」一定要收藏在清單裡！藏身在內湖三總旁的靜巷裡，這家開業超過十年的小酒館，有著讓人一見傾心的溫柔氛圍。沒有浮誇的裝潢，也沒有喧鬧的音樂，取而代之的是柔黃燈光、木質吧檯、與一群熟悉彼此名字的常客！更特別的是，這裡的老闆與店員全是女孩。她們懂得女生喝酒時最在意的安全與自在，也願意為每位前來的客人守護那份「可以放心微醺」的夜晚~

陳三 Chen*3 Bistro

🏠 地址：台北市內湖區民權東路六段123巷34弄21-1號

📞 電話：02-2796-1126

🕕 營業時間：18:00－00:30（週日公休）

🚇 交通：捷運葫洲站步行約10分鐘

陳三 Chen*3 Bistro 環境介紹

第一次來的人，大多會被這家店「不太像酒吧」的氣氛吸引。沒有刺眼的霓虹燈，而是帶點清水模與貨櫃質感的牆面；桌數不多，吧檯後的酒牆卻滿滿當當。這裡有紅白酒、有威士忌，也有來自花蓮部落的小米酒特調。

最迷人的，是那種「巷弄裡的小世界」感。客人多半是內湖在地人，下班後會來喝一杯、聊聊天，有時老客人還會帶新朋友來。店裡的氣氛溫柔又真誠，彷彿每個笑聲都被酒香包裹。

「陳三 chen*3」的誕生，源自一份對生活與朋友的熱情。老闆娘Angela 想打造的不只是酒吧，更是一個能讓人放慢腳步、自在交流的空間——有台灣味、有人情味，也有她最喜歡的那份「真」。

走進陳三的瞬間，彷彿與外頭的繁雜世界隔了一道氣泡。這裡不大，卻讓人感覺被溫柔接住。清水模牆、木質桌面、吧檯前閃爍著酒瓶的光影，營造出一種城市裡少見的安定感。

牆上貼滿了熟客的照片與明信片，有人生日、有人成為朋友，也有人在這裡相遇。那不只是店的裝飾，而是一段段在酒精中發酵的故事。

坐在吧檯，可以看見店長小渲專注倒酒的樣子。她動作俐落卻不急躁，每一杯紅白酒、每一杯威士忌，都是她根據客人的性格與心情精挑細選！

如果你對紅白酒不熟，也沒關係。店長小渲會根據客人的習慣推薦口感，有人喜歡乾一點的果味，有人偏好圓潤的尾韻，這裡總能找到屬於自己的那一杯。同時還會推薦搭配的小食，喝著紅酒配上店裡的粉肝，滑順細膩的口感與微微酒香相互襯托，讓人忍不住一口接一口。白酒則清爽順口，搭配椒麻花生或牛筋，香氣之間產生了令人驚喜的平衡。

Angela和店長小渲還擁有 WSET 葡萄酒與烈酒教育基金會Award in Wines 證書，因此對於酒類的知識非常扎實，聊起紅白酒時，眼神會發光！我笑稱這裡是「心靈酒吧」，因為不只是酒療癒，連人也療癒。

Angela和店長小渲的親切讓人毫無距離，對於酒的品質，Angela有自己的原則：不賣劣質酒，也不讓客人喝傷身的東西。那種「寧缺勿濫」的堅持，正是陳三最迷人的靈魂。

如果你是威士忌迷，來這裡會像進入寶庫。店裡的威士忌藏量超過50種，從蘇格蘭到比利時、從泥煤感到果香調一應俱全。

店長小渲會根據客人喜歡的口感推薦，像是想喝柔順一點、煙燻味重一點、或帶點蜂蜜香氣，都能找到命定款！

更棒的是，這裡的客人之間會互相分享心得，有人聊香氣、有人比酒體，也有人只是輕輕舉杯微笑。這就是陳三最迷人的地方——喝酒，不只是喝酒，而是一種交流。

如果說紅白酒是夜的語言，那粉肝就是那句最柔軟的開場白！店長小渲會先問平常比較喜歡酸一點的、還是果香濃一點的？她總能從聊天中找出你的口味，再準確地遞上一杯屬於你的酒。這杯酒不見得昂貴，卻一定剛剛好。

陳三的粉肝處理得細緻又乾淨，口感介於綿密與滑順之間，入口即化的瞬間帶著淡淡肝香與微甜的油潤感。這時候來一杯帶有果酸調的白酒，像是初戀的開場，清爽而不生澀，酸度恰好地解了油膩，反而讓粉肝的香氣更鮮明。若選擇紅酒，則是另一種層次——深紅的酒體中帶出莓果與木質氣息，與粉肝細膩的甘香融合，像在夜裡慢慢打開話題的人，低沉卻溫柔。

如果紅白酒是浪漫，那威士忌就是誠實。

老闆娘是威士忌控，她收藏的酒牆，是她十年來的足跡——每一瓶都代表一次旅行、一次深夜與朋友的長談。店長小渲會依你的個性推薦酒款：怕泥煤嗎？還是喜歡果香？

今晚店長小渲遞上的是 Clynelish 10 Year Old Special Release 2023，入口時油脂豐厚、帶著蜂蜜柑橘的甜與紅茶的深。當你以為它要收尾時，胡椒與木質的尾韻又悄悄浮現，令人驚艷。

而那盤椒麻花生與牛筋，是這杯威士忌的靈魂伴侶。椒麻花生香脆、微麻，刺激感剛好被酒體的果甜包覆；牛筋則滷得通透，入口彈韌，膠質香與威士忌的煙燻調纏繞在一起。喝著喝著，整間店都被一股暖意包圍——人與人之間的距離，在椒麻與酒香之間，被縮得剛剛好。

滷牛筋則是整晚的驚喜——滷得透徹入味，油光閃爍，筷子一夾就散，入口即化，膠質在舌尖化成一股溫潤的黏稠感，像在舌尖慢慢融化的時間。那種柔軟與威士忌的辛香交織在一起，既成熟又溫柔。

陳三的特調裡藏著故事。

店裡的大家曾到花蓮的部落旅行，親自學習阿嬤級的小米酒釀法。那股淡淡的穀香與微酸甜的尾韻，念念不忘。回到台北後，以那份記憶為靈感，創造出陳三最具代表性的「小米酒特調」。

這款酒融合了花蓮阿嬤的小米酒與店內自製果露，微酸帶甜、香氣層次豐富。喝下的瞬間，有點像午後山風吹來的味道——不強勢，卻讓人心裡發暖。

與它一同上桌的，是蒜苗炒牛肚。牛肚彈牙，蒜苗爽脆，鍋氣裡帶著微微辣香。這時一口小米酒特條下去，酸甜恰好化開油氣，舌尖的鹹辣被柔和得剛剛好。

那份「溫度」不只是來自調酒本身，更是她想傳達的信念——在這座城市裡，也能喝到土地的味道，也能在酒精裡找到溫柔的歸屬。

更讓人喜歡的是，這裡也是寵物友善店！我們造訪那天，剛好有客人帶著狗狗一起來享受微醺時光，乖巧地陪著主人微，那畫面溫馨得像電影。或許這就是「陳三」最迷人的地方——不只是好吃、好喝，更有一種讓人願意停留的溫度。

夜越深，店裡的人聲也越熱絡。有人談笑、有人低語、有人靜靜品酒。你會發現，這裡不只是喝酒的地方，更像一個讓人「可以放心做自己」的小宇宙！Angela與她的團隊都是女孩，她們懂得照顧每位來訪的客人，也會細心留意每一杯酒後的狀態。如果是女生一人來，也能安心在吧檯聊天、聽音樂，不用擔心被打擾。這份安全感，是城市裡最珍貴的溫柔。每個人都能在這裡放下手機、抬起頭、用對話和笑聲建立新的連結。

離開陳三的那晚，我還記得空氣裡瀰漫著紅酒與焦糖的香氣。那不是醉意，而是一種「剛剛好的溫度」。這裡沒有華麗的調酒表演，也沒有喧鬧的音樂，但有真誠、有故事、有酒香，也有屬於每個人的一點勇氣。

陳三Chen*3 Bistro，不只是內湖最溫柔的酒吧，更像是一個能暫時卸下防備、重新相信人與人連結的地方。

如果你也想在夜裡找到那杯屬於自己的酒，那就讓陳三成為你回家的另一種方向吧。

