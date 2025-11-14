

日本首都圈──東京、埼玉遊「特色」 近郊7大深度體驗推薦！





【旅遊經 洪書瑱報導】





東京是日本的首都，完美地融合了未來主義的現代風格與傳統的日式文化，是日本的政治、經濟、文化和交通樞紐，是許多國際遊客遊玩日本的「首站」，事實上東京也有迷人的「楓紅秋景」，傳統庭園──六義園、小石川後樂園、濱離宮恩賜庭園；都會公園：──新宿御苑，甚至可以至高尾山來個近郊健行，另外，明治神宮外苑也有迷人的銀杏大道，而且東京各大地區會陸續開始舉辦盛大的「illumination」聖誕與冬季點燈活動等，若至東京遊玩，東京鄰近也「遊」其他可選目的地，如：距離市中心搭乘新幹線最快僅需24分鐘的「埼玉縣」，也是許多訪日旅客規劃近郊小旅行的熱門選擇 。







埼玉烏龍麵也相當知名，產量高居日本全國第二，僅次於香川縣，因此有「烏龍麵王國」的稱號，在眾多品項中，「武藏野烏龍麵」是最具特色和歷史淵源。





東京和埼玉縣都屬於日本的「首都圈」，埼玉縣是一座擁有城市、工業、農業以及山脈河流等多樣面貌的地區，其中最知名的景點，就是廣為人知的小江戶川越，完整保留了江戶時代的「藏造」（倉庫式）建築街景，故被稱為「小江戶」，必拍景色有：傳統的鐘樓的「時之鐘」、傳統日式點心街的菓子屋橫丁、求良緣聞名的川越冰川神社、芬蘭知名童話世界──嚕嚕米主題公園、羊山公園、長瀞以及每年 12 月舉行，被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產的「秩父夜祭」，為日本三大曳山祭典之一，更是不容錯過。





除此之外，埼玉縣還是許多著名動漫作品的背景地，例如《蠟筆小新》的春日部市，以及《那朵花》的秩父市等，而且埼玉縣大宮區更是鐵道迷的聖地，擁有著名的「鐵道博物館」等。除此之外，「埼玉」其實還隱藏著許多充滿魅力的在地文化與特色體驗。為此，為國人蒐羅「埼玉」深度旅遊推薦，帶領讀者發掘埼玉不為人知的另一面，適合親子家庭、三五好友，或是喜愛獨自探索的旅人，都能從中找到專屬的旅遊靈感。

一、親手接觸千年文化： 在和紙故鄉「小川町」，體驗從零開始製作獨一無二的和紙扇或和紙燈，感受傳承1300年的傳統和紙製作技藝 。



二、展現個人風格： 走訪川越的百年印章老店「バンコドウ（BANKODO）」，在職人指導下製作專屬的橡皮圖章，並印製在托特包上帶回家，還能在「文星舍」體驗傳統手工線裝書（和綴）的製作 。



三、品嚐醬油新滋味： 參觀擁有200多年歷史的「金笛醬油公園」，不只可以見學木桶釀造醬油的過程，還能品嚐醬油烏龍麵與令人驚豔的醬油霜淇淋 ！







參觀擁有200多年歷史的「金笛醬油公園」



四、搭乘復古蒸汽火車： 號稱離東京最近的蒸汽火車「SL PALEO EXPRESS」，緩緩駛過秩父的田園與溪谷，享受一趟懷舊的鐵道之旅 。







搭乘復古蒸汽火車



五、走進300年古民家： 在埼玉縣最古老的茅草屋頂民家「吉田家住宅」中，一邊品嚐手打蕎麥麵與現烤糰子，一邊感受江戶時代的懷舊氛圍 。







走進300年古民家



六、感受日本第一熱情的祭典： 若在夏天造訪，絕不能錯過關東第一的祇園祭「熊谷團扇祭」，12台華麗的花車在街頭競秀，場面熱鬧非凡 ！

相關訊息可至網頁(https://tw.wamazing.com/media/article/a-3691)查詢！

以上圖片：完美行 旅遊情報提供