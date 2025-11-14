

「新竹冬日童樂會」將登場 麵包超人6米氣模驚喜現身東門城，還有見面會及電影放映

【旅遊經 洪書瑱報導】

新竹冬季暖心親子盛事──「新竹冬日童樂會」於本週六(15)日起，在東門城範圍及北大公園登場，活動以「溫暖、歡樂」為主題，今年活動最大亮點，就是邀請日本家喻戶曉的超人氣動漫角色麵包超人，以6米高的「身影」蒞臨現場，直至11月30日止。除了東門城的氣模展出外，11月6日「冬日童樂會」系列活動，北大公園還有「麵包超人見面會」及「戶外電影放映會」等。此外，11月15日至11月30日期間，新竹還推出「AR互動體驗—尋找麵包超人大挑戰」活動，結合科技與遊戲互動，「玩家們」可以化身小小探險家，在新竹市8大景點區展開一場趣味尋寶任務。

活動中最為突顯就是「遊」一座以麵包超人為造型的6米氣模遊具，是全台灣首次亮相，從15日起將持續展出至11月30日，活動期間每天17:00至21:00開放，限定10歲以下小朋友入內體驗彈跳床樂趣，讓孩子們能親身感受麵包超人世界的快樂氛圍，也讓家長在冬季夜色中與孩子共享難得的親子時光。

而16日活動，北大公園還有麵包超人、見面會 、戶外電影放映會等活動！ 其中麵包超人見面會將於18:00兩大人氣角色將至現場與民眾相見歡，但提醒開放半小時前入場；19:00有戶外電影放映會，此次播放的電影為《麵包超人：樂波莉與暖呼呼禮物》，同樣提供半小時入場，將限量100名，現場發放號碼牌，領取爆米花。





新竹代理市長邱臣遠表示，「新竹冬日童樂會」不僅是一場親子活動，更是結合城市文化與動漫魅力的創意盛會，麵包超人代表愛與勇氣的正面形象，與新竹市推動的幸福城市願景相互呼應，東門城作為活動主舞台，更象徵新竹在歷史與現代之間的溫暖連結，期透過這次活動，為新竹民眾帶來更多笑容，也吸引國內外旅客走進新竹，感受城市的獨特魅力。

相關與麵包超人一同迎接溫暖的冬季派對資訊將會陸續公布，欲了解的民眾可至「跟風玩新竹」FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/seeinghsinchu)查詢！



※.麵包超人新竹冬日童樂會海報：



以上圖片：新竹觀光事務科提供