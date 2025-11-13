沖繩獨旅住宿懶人包！快來接收吧～一個人也要玩得好、住得好！

那霸久茂地里士滿飯店。圖 ／ agoda

沖繩是近年來熱門的獨旅地點，令人總是想衝去看海，沉浸在輕鬆的渡假氛圍中！但是一個人旅行常常要負擔雙人房價，想住青旅卻又擔心隱私問題。這次FunTime小編整理了幾間沖繩單人住宿，不僅每間都有自己的空間，大多也有獨立衛浴設備，讓大家都能用便宜的價格住到高CP值的沖繩飯店！

快速導覽｜沖繩獨旅住宿挑選重點

一個人去沖繩旅遊是近幾年常見的事，許多人都會把沖繩當作是獨旅的開始！但在挑選飯店時卻常常踩到地雷，無論是設備的不足、價格的高昂或是陌生旅客的影響都會讓人不愉快，因此除了預算的考量之外，也要清楚知道自己介意的地方，多看看評價才能讓旅程更完美。

沖繩獨旅住宿三大重點：

1.交通方便：近那霸機場、有單軌電車或利木津巴士直達

2.單人友善：提供單人房型、獨立衛浴設備、入住價格較低

3.安全性、隱私性：可上鎖房型或保險櫃、男女性獨立樓層

那霸平價單人住宿｜有私人空間隱私性強

那霸有許多價格便宜的單人住宿，住一晚的房價普遍低於一千台幣，對於獨旅的背包客非常划算！但是部分飯店需要與他人共用衛浴設備，小編建議在挑選時，可以選擇能獨立上鎖的房型，個人隱私、財物會更有保障。

那霸小祿大小屋飯店｜獨立上鎖房型ｘ男女樓層分開

那霸小祿大小屋飯店。圖 ／ agoda

那霸小祿大小屋飯店。圖 ／ agoda

那霸小祿大小屋飯店(Grand Cabin Hotel Naha Oroku)距離那霸機場很近，車程約5分鐘即可抵達，想去其他景點也很方便，走路就能到地鐵站搭車！這裡的房間都是獨立可以上鎖的單人房，並且男女樓層分開靠卡感應進入，隱私性非常強，女生一個人也能安心入住！雖然需要共用衛浴空間，但整體乾淨舒適，還可以挑選喜歡的洗髮精、潤髮乳跟枕頭喔～

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：地鐵赤嶺車站步行4分鐘

附近景點：那霸機場、國際通商店街

斯托爾可酒店｜上床下浴室ｘ挑高設計不壓迫

斯托爾可酒店。圖 ／ agoda

斯托爾可酒店。圖 ／ agoda

斯托爾可酒店 (Hotel Stork)位於沖繩市中心卻有著便宜的房價，走路10分鐘就能去國際通逛街吃美食，附近有多家便利商店、超市和百貨，完全不用怕無聊！整體房間大小雖然不算寬敞，但是特別的上床下浴室設計，加上天花板挑高增加許多空間感，不僅不用和別人共用浴室，住起來更是絲毫沒有壓迫感～每天不同時段還會有爆米花、烏龍麵和麵包可以吃，CP值非常高！

訂房網評價：8.1/10(agoda)

交通：地鐵歌町站步行10分鐘

附近景點：國際通商店街、沖繩縣立博物館

國際通單人住宿｜市中心交通方便又好逛

國際通是那霸市區最熱鬧的地方，不僅有交通方便的單軌電車，也有各式美食小吃、特色小店，很適合喜歡逛街購物、吃美食的旅客。這裡的單人住宿大多是完整的獨立房型，不用與他人共用衛浴設備，雖然價格相對較高，但舒適度也提升不少喔！

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店｜免費泡溫泉ｘ逛街購物很方便

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店。圖 ／ agoda

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店。圖 ／ agoda

那霸縣廳前阿爾蒙特飯店(Almont Hotel Naha-Kenchomae)的地理位置滿分，下樓是國際通商店街，旁邊就是好逛的Ryubo百貨，步行5分鐘內有三家便利商店、大國藥妝，甚至連地鐵站和公車站都在附近，獨旅住在這裡簡直太方便了！整體房間寬敞舒適可以好好休息，晚上回來還能去泡溫泉舒緩疲勞，難怪住過的旅客都讚不絕口～

訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：地鐵縣廳站步行3分鐘

附近景點：國際通商店街、牧志第一市場

那霸日航都市飯店｜國際通中心ｘ購物天堂

那霸日航都市飯店。圖 ／ agoda

那霸日航都市飯店。圖 ／ agoda

那霸日航都市飯店(Hotel JAL City Naha)位於熱鬧的國際通商店街上，擁有絕佳的地理位置，無論是逛街吃飯都非常方便！不遠處就是24小時的藥妝店，以及各式伴手禮和雜貨店，根本是購物愛好者的天堂，買太多就先放回飯店，獨旅沒有旅伴幫忙提也沒關係。更棒的是房間外的走廊有電子秤可以秤行李，記得要秤看看才不會去機場超重被收錢喔～

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：地鐵牧志站步行10分鐘

附近景點：國際通商圈

美國村單人住宿｜一個人也能住海景飯店

獨旅來沖繩自由行，當然不只能住在市區的飯店啦！近幾年有一些海景渡假村、海景飯店陸續推出單人房型，讓一個人去沖繩玩的旅客，也可以享受陽光和大海的美景。如果預算充足的話，小編很推薦嘗試看看，畢竟獨旅出國絕對不要虧待自己～

沖繩海灘塔飯店｜海景渡假村ｘ機場巴士直達

沖繩海灘塔飯店。圖 ／ agoda

沖繩海灘塔飯店。圖 ／ agoda

沖繩海灘塔飯店(The Beach Tower Okinawa Hotel)是少數獨旅友善的海景渡假村，從那霸機場搭公車就能抵達，有提供單人房型可以選擇，實現一個人也想住海灘旁的心願！飯店附近有AEON購物中心，也能走路5分鐘到美國村逛街，找一間特色酒吧好好放鬆～

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：那霸機場搭利木津巴士直達

附近景點：美國村、日落海灘

