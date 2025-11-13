澳門必吃美食大集合！帶你吃遍大三巴、管也街

好不容易有假期但天數太短去不了歐洲怎麼辦？可以去亞洲的小歐洲「澳門」，澳門幾乎把整個歐洲都搬過來了，各種風格的建築都能在澳門街道上出現，尤其是路氹晚上處處都金碧輝煌，給人一種紙醉金迷的感覺！除了美景，澳門的美食也是非常有名，讓大家會想一去再去，FunTime小編在這邊幫各位整理了澳門最新美食攻略，帶各位去熱門巷弄內打卡吧！

看詳細全文連結：【2025澳門美食】14間必吃店家！大三巴、官也街美食推薦

香港景點全攻略：香港吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行

澳門安德魯餅店。圖／FunTime小編群

大三巴美食地圖

大三巴周邊美食地圖。

大三巴周邊美食推薦

禮記雪糕

禮記雪糕。圖／IG, dingding.foodie

禮記雪糕是80年老字號的雪糕名店，復古的裝潢讓人以為穿越時空回到過去，店內以雪糕冰品為主，還有許多特別的飲品及點心。禮記雪糕最熱銷的三明治雪糕，由兩塊威化餅夾著三個不同口味的雪糕，雪糕口味則會隨季節更換，加上懷舊紙盒，有質感又好拍！禮記所有冰品都堅持每日新鮮製作，以當季水果入味，不添加色素與香料，味道清甜自然，推薦大家去這裡體驗真材實料又懷舊的雪糕店。

推薦必點：三文治雪糕、雪糕磚

營業時間：11:00-19:00

地址：荷蘭園荷蘭園大馬路12號地下

瑪嘉烈蛋塔店

瑪嘉烈蛋塔店。圖／IG, kaijjjun

來到澳門當然是要找葡式蛋撻啦！澳門有兩大蛋撻店瑪嘉烈蛋撻和安德魯蛋撻，其實他們配方式一樣的唷，本來是一對夫妻一起經營安德魯蛋撻，離婚後女士在澳門半島經營瑪嘉烈蛋撻，而先生則繼續經營安德魯蛋撻，兩間都是澳門必買的蛋撻，但小編真心覺得兩家口味差不多，大家可以在方便的地方買就好不用特別跑兩家唷～

小編偷偷說：很多人覺得瑪嘉烈蛋撻吃起來跟肯德基的蛋撻味道有點相似，其實就是因為瑪嘉烈把蛋撻的秘方賣給了肯德基唷！

推薦必點：瑪嘉烈蛋塔

營業時間：8:30-16:00（週末10:00-18:00、週三公休）

地址：澳門馬統領圍66號

Blooom Coffee House

Blooom Coffee House。圖／IG, flavourfulfanfan

Blooom Coffee House在澳門已有多間分店，咖啡主要以外帶為主，口味主要品項為傳統dirty咖啡，更推出了葡撻、荔枝、開心果等口味。店內的招牌是「葡撻dirty」香濃蛋漿加上濃縮咖啡，為味蕾帶來不一樣的體驗。「荔枝凍鴛鴦」也是深受顧客歡迎，咖啡與荔枝茶混合的口味，很有特色。位置較難找，且沒有內用座位稍嫌可惜，但Blooom的外帶杯可是非常適合拍照打卡的唷～

推薦必點：荔枝凍鴛鴦、葡撻dirty

營業時間：11:00-19:00

地址：澳門雀仔園柯高街5號地下

官也街美食地圖

官也街周邊美食地圖

官也街周邊美食推薦

世記咖啡

世記咖啡。圖／FunTime小編群

世記咖啡是米其林推薦澳門小吃之一，一到官也街就能聞到咖啡香，「炭燒瓦煲咖啡」是這裡的必喝，是用炭燒瓦煲煎煮的咖啡，可以在店門口看到煮咖啡的過程， 另外還有一款「秘製香滑奶茶」也是暢銷飲品，但甜度都是固定的唷，可能對習慣無糖的人來說會有些甜～除了飲品外，另外也有販售餐點，推薦他們的豬扒包，麵包烤至香酥，還可以加滑嫩的厚蛋，醃製入味的豬扒口感紮實又不乾柴，份量吃起來超過癮！

推薦必點：炭燒瓦煲咖啡、秘製香滑奶茶、豬扒包

營業時間：10:00-19:00

地址：澳門氹仔舊城區柯打蘇沙街37號

旺記咖啡

旺記咖啡。圖／IG, lo_foodie0412

旺記咖啡在官也街口，淺綠色的建築外牆，掛著一個巨型咖啡瓶超級吸睛，座位環境都好充滿著懷舊冰室的感覺，也是有各種飲品及餐點，招牌的旺記樽仔咖啡奶茶，光是看到他復古的包裝就該買下去了吧！適合在門口手繪廣告牆拍照打卡，但這家一樣也是咖啡、奶茶都有一定的甜度，無法調整唷！

推薦必點：樽仔咖啡、樽仔奶茶、豬扒包

營業時間：7:00-22:00

地址：澳門氹仔舊城區告利雅施利華街60號

榮記牛雜小食

榮記牛雜小食。圖／FunTime小編群

榮記牛雜經過代代傳承，已在澳門有多間分店。點餐方式主要為單點，也可以選擇綜合的牛傳統或牛三寶，牛內臟的各個部位都滷得透徹入味，推薦可以加咖哩醬，又香又辣，超涮嘴！另外蘿蔔滷得軟嫩香甜，也是到牛雜攤必點的品項！

推薦必點：牛三寶、牛傳統、蘿蔔

營業時間：10:30-20:30

地址：澳門官也街9號栢鴻大廈地下D舖

港澳上網攻略：玩澳門、香港要用哪種網路？

澳門景點推薦：澳門本島、氹仔、路環三大區一次看

澳門伴手禮介紹：澳門10大必買特產