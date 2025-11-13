告別乾柴雞胸肉！8道食譜讓妳煮出星級軟嫩雞胸料理

編輯/葉佳欣撰文

以往，人們覺得雞胸肉很柴，軟嫩的雞腿肉比雞胸肉更受歡迎，但其實只要掌握關鍵的烹調方法，也能做出不柴多汁的雞胸肉料理，加上雞胸肉的價格也比雞腿肉便宜，越來越多人選用雞胸肉做料理。愛煮飯的小編要跟女孩們分享，8道美味好做的雞胸肉食譜，讓妳輕鬆煮出令人驚艷的料理。

如何讓雞胸肉烹調後不柴？

要讓雞胸肉保持柔軟，關鍵在於醃漬鎖水和裹粉保濕烹調，也就是說，烹調之前先用鹽水或是含鹽香料醬汁醃漬，可以讓雞胸肉變軟並且鎖住水分，烹調的時候，也可以裹上蛋白或是地瓜粉來保持雞胸肉的濕度。

8道軟嫩雞胸肉食譜

1.香煎蒜香雞胸肉

將雞胸肉切成薄片，用鹽、黑胡椒和蒜末醃製15分鐘。熱鍋加入橄欖油，將雞胸肉兩面煎至金黃，最後撒上些許迷迭香提味。這是很基礎的雞胸肉料理，做法簡單快速，蒜香四溢，雞肉外酥內嫩，令人食指大動。

2.青醬雞胸義大利麵

將雞胸肉切條，用鹽和胡椒調味後裹蛋白煎至熟透。另起鍋煮義大利麵，同時將青醬、蒜末和橄欖油混合。將煮好的麵條與青醬拌勻，鋪上煎好的雞胸肉，最後撒上帕瑪森起司。這道料理色香味俱全，青醬的清香與雞肉的鮮嫩融合。

青醬雞胸義大利麵色香味俱全，青醬的清香與雞肉的鮮嫩融合一起。圖/123RF圖庫

3.檸檬蜂蜜烤雞胸

將雞胸肉表面劃幾刀，方便入味。混合檸檬汁、蜂蜜、橄欖油和蒜末製成醃料，將雞胸肉浸泡其中至少30分鐘。放入預熱200度的烤箱烤15分鐘，取出後撒上檸檬皮屑。酸甜的檸檬蜂蜜醬汁襯托出雞肉的鮮嫩，口感清爽不膩。

4.南瓜咖哩雞胸

切塊南瓜用電鍋蒸煮25分鐘後，放涼備用，再將雞胸肉切塊，用椰奶、咖哩粉、薑黃粉和辣椒粉醃製20分鐘。熱鍋爆香洋蔥和蒜末，加入醃好的雞肉翻炒，最後倒入南瓜塊和椰奶燉煮至濃稠。這道料理充滿南洋風情，椰奶的香甜與咖哩的辛香交織，雞肉嫩滑入味。

南瓜椰奶咖哩雞胸飯還有香甜的風味，非常下飯，很適合當晚餐，很有飽足感。圖/123RF圖庫

5.韓式辣醬雞胸拌飯

將雞胸肉切丁，用韓式辣醬、蒜末和麻油醃製15分鐘。熱鍋爆香洋蔥，加入醃好的雞肉翻炒至熟透。將煮好的米飯鋪在碗底，放上炒好的雞胸肉，再搭配泡菜、海苔和荷包蛋。這道料理充滿韓式風味，辛香辣醬跟嫩滑雞肉很搭。

6.香草雞胸肉捲

將雞胸肉橫切但不切斷，攤平成薄片。包裹住香草醬和菠菜、起司，捲起後用牙籤固定。放入預熱180度的烤箱烤20分鐘，取出後切片擺盤。也可以事先烤些馬鈴薯塊，跟雞肉捲放一起吃，增加飽足感，這道料理外觀精緻，香草的清香與起司的濃郁交織，雞肉嫩滑多汁。

香草雞胸肉捲外觀精緻，香草的清香與起司的濃郁交織，雞肉嫩滑多汁。圖/123RF圖庫

7.雞胸肉蔬菜湯

將雞胸肉切塊，裹蛋白後與胡蘿蔔、芹菜、洋蔥和蒜末一同放入鍋中，加入雞高湯煮沸。轉小火燉煮30分鐘，最後加入菠菜和義大利香料調味。雞肉的鮮美與蔬菜的清甜融合，湯汁濃郁暖胃。

8.雞胸肉凱薩沙拉

將雞胸肉裹蛋白煎熟後切片，與生菜、麵包丁和帕瑪森起司混合。另將蛋黃、蒜末、鯷魚和橄欖油打成凱薩醬，淋在沙拉上拌勻。如果想吃清淡風味，也可以準備清淡的和風醬當佐料

掌握以上8道雞胸肉食譜，就能輕鬆煮出軟嫩不柴的美味料理。無論是香煎、烤製、燉煮還是涼拌，只要掌握火候和調味，雞胸肉也能成為餐桌上的主角。下次烹飪雞胸肉時，不妨嘗試這些食譜，相信妳的家人和朋友會驚艷於雞胸肉的表現。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】