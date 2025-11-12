在默赫懸崖上，我看見了愛的奇蹟

默赫懸崖。圖／Vivi羅琳

清晨的出發

在愛爾蘭高威，我起了個大早，因為巴士站的大叔們說：要去cliff of moher要一大早排隊等車，位子滿了就不能上去了。所以，我只好定了鬧鐘就早起。結果出乎意料之外，我居然是第一位！因此我還可以選位子。

迎接我的烏鴉

這車程大約兩小時，一下車，買好票後，首先我是遇到一隻烏鴉歡迎我。它似乎不怕人，也許因為每天有很多的遊客。

在台灣及很多國家，烏鴉都是象徵不好的及晦氣的；不過在很多地方都有好多烏鴉，天天都在嘎嘎唱歌，因此若要說會遇到倒楣的事情，這就太過牽強。因此我把它歸類為歡迎我的烏鴉，而且它不叫，就看著我，我也看著它並且告訴它：「等我喔！我幫你拍張照片。」它真的沒走，真是神奇！

圖／Vivi羅琳

縮小版懸崖的地標

接著我看到了cliff of moher的標誌，上面真的有兩隻烏鴉！我想：「他們的祖先真的住在這很久了！」在烏鴉的下面是層層堆疊的石頭，就是我看到的砂岩和頁岩（很像台灣）。在標誌的最上方就是遠遠望去就可以看見的兩個白色小塔叫做：O'Brien's Tower。這小小的地標，只是個柱子而已，卻可以涵蓋整個懸崖的景色，我覺得真有意思！

縮小版懸崖的地標。圖／Vivi羅琳

O'Brien's Tower在右上角。圖／Vivi羅琳

如童話般的窗景

我慢慢地走向O'Brien's Tower，我沒有登頂；但是我可以爬一小段的樓梯，因此我拍攝到窗外的懸崖。隔著石頭牆的窗拍出去，別有一番風味，就好像是被困在塔裡的女孩般，望向那座懸崖的淒美，也渴望著自由。

石窗外的默赫懸崖。圖／Vivi羅琳

愛的奇蹟

回到一樓，我再次巡視石牆上掛著一對戒指代表甚麼意思呢？在戒指的上方，有個紙條寫道：

「如果你發現了這些戒指，請不要拿走。

我的奶奶一直夢想來到愛爾蘭，但她在十年前就過世了，沒能實現這個夢想。

這是她的心願，所以我想帶著她的一部分來到這裡，好讓她終於能夠『到達』。

這是我爺爺和奶奶結婚三十五年的婚戒。

如果你發現了，請讓她留在這裡，因為這是她認定的地方。

我愛你，奶奶！我們做到了！」 ——Victoria。

原來我遇到的烏鴉，是帶來好運的烏鴉！我想這樣的故事，這樣「美好的愛情，應該值得每個人擁有」！「每個人生來都值得被愛，沒有什麼命運論」可以奪走一個人的幸福。也只有「曾經擁有過愛的人，才能明白什麼是愛、如何付出愛」，世界也會因此變得更美好。