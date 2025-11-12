新加坡前總理、比爾蓋茲御廚客座台北晶華 帶領食客味遊新加坡，品嚐主廚招牌菜！



辛香濃郁卻又不失清爽層次的新加坡叻沙麵

【旅遊經 洪書瑱報導】

正值歲末，加上至2026年元旦(含)前，都沒有連續假期，又想感受出國樂趣，不妨用舌尖之旅，先來過過癮！其中新加坡具獨有風味，一直以來均受到饕客喜歡，現在民眾不用搭4或5小時飛機，就能吃到當地美味。新加坡是一個多元文化匯聚的美食天堂，如：叻沙、肉骨茶、沙嗲等！目前「台北晶華」，邀請到擁有「新加坡法餐之父」美譽的名廚，甚至擔任過新加坡前總理李光耀、微軟創辦人比爾蓋茲等人的私人御廚──郭文秀(Justin Quek)客座指導，藝烹出一系列融合亞洲香料與法式技法的星洲料理，於今(12)日起至12月31日止，在一樓azie與栢麗廳推出「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動！饕客不用出國就能品嚐主廚拿手招牌好菜，包括：湯底滿溢鮮蝦與椰奶香氣的新加坡叻沙麵，料多豪華吸睛、麵條吸附鹹鮮海味的JQ's鑊炒龍蝦麵以及主廚特製明蝦拉麵等！







「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動邀請到有新加坡法餐之父美譽的名廚郭文秀Justin Quek蒞臨客座指導





晶華味遊新加坡_台北晶華酒店西餐行政主廚 林顯威、新加坡主廚郭文秀、台北晶華酒店餐飲執行副總經理 羅明威、台北晶華酒店餐飲總監 詹佳臻（由左至右)





此次受邀來台的郭文秀(Justin Quek)主廚，是亞洲Fine Dining界的傳奇人物，豐富且完整的資歷讓他被業界譽為「新加坡法餐之父（Father of Singapore French Cuisine）」，近年來，也因為受到業界推崇的地位而擁有「星洲老爺」的尊稱。曾於巴黎及摩納哥多間米其林星級餐廳歷練的郭主廚，返「新」後擔任 Les Amis 首席主廚，以「亞洲食材 × 法式技法」開創新風潮，他曾擔任新加坡前總理李光耀、微軟創辦人比爾蓋茲等人的私人御廚，亦是首位受邀參加德國漢莎航空「星級主廚計畫」的亞洲主廚。郭主廚憑藉著自己聞名國際的融合東西料理哲學，持續於全球各地舉辦客座與顧問計畫，推廣以亞洲香料詮釋法式細膩的獨特美學。







晶華味遊新加坡客座菜色





星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動於azie餐廳限時販售的JQ's鑊炒龍蝦麵





「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動於自助餐檯上供應的香烤豬肉沙嗲





客座期間，郭主廚為中庭azie餐廳帶來多道特色獨具的經典菜色，如：新加坡叻沙麵是熬煮蝦殼與各式香料並加入椰奶製成金黃湯底，精準展現辛香濃郁卻又不失清爽層次的高檔滋味；主廚特製明蝦拉麵則以濃郁鮮甜的蝦湯融合日式湯底與星洲香料，湯頭鮮醇厚實、明蝦彈牙、香氣縈繞。JQ's鑊炒龍蝦麵則是將新鮮龍蝦與特製高湯翻炒，鑊氣與鹹鮮交織成令人飽足滿意的一餐，這也是郭主廚在新加坡餐廳的招牌之作。其他推薦，還有結合花生醬與東方香料的炭烤沙嗲羊排、以鳳梨、秋葵與辣椒堆疊出酸香辣韻的娘惹酸甜椒醬酥炸海魚，以貢布白胡椒燉煮排骨、溫潤濃郁的新加坡肉骨茶等，道道皆展現Justin主廚融合東西的精湛廚藝與味覺創意。

栢麗廳自助餐則以「沉浸式星洲市集」為主題，除了滿佈餐檯的料理之外，更以空間佈置重現熱帶南洋的節慶氛圍，食客可以品嘗到星洲咖哩雞襯洋芋、香蕉葉炙烤鮮魚烏達、香烤豬肉沙嗲，並於現場設立新加坡叻沙麵與鮮蝦拉麵現烹專區，因空間及食物香氣與熱氣氤氳，讓人彷彿置身新加坡街頭。

台北晶華董事總經理吳偉正表示，栢麗廳自助餐廳過往推出眾多異國美食節，包括：日本屋台美食祭、泰國南洋美食月及越南富國島美食嘉年華等，都深受顧客好評，希望持續以多元國際主題邀請世界各地名店與名廚客座，讓賓客在台北就能品味世界，體驗更豐富的飲食文化。這次味遊新加坡的活動不僅為年底節慶增添異國氣息，也再次展現晶華以沉浸式主題餐飲、跨文化味覺交流打造的品牌魅力。

「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動期間，azie餐廳單點菜色每道580元+10%起；栢麗廳自助餐廳午、晚餐時段供應，每人1,580元+10%起。同時、晶華酒店線上旅展也將自即起順勢延長至11月30日，自助餐券折扣最高達7折，邀請喜愛食異國美食的饕客可以現買現用，立享折扣！更多詳情請至飯店官網查詢！

以上圖片：台北晶華提供





