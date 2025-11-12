[7-ELEVEN]自有品牌【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅 #常態商品

202510 7-ELEVEN 【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅

先說不好意思的是，主打「爆漿」這被設計成要熱食的口味，

我就是因為是開吃前一天先買好冷藏，然後當天在場又沒微波爐，所以就是冰箱拿出來直接開來吃

所以人家標榜什麼起司會爆漿、流出來的，我就是自願放棄啦





▲過去各超商都會時不時推出期間限定的新口味捲餅

自家品牌【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅則是少數長期架上可見的常態商品，跟凱薩燻雞、牛五花都是資深前輩

商品名稱：【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅 NT 69

營養資訊：熱量 450 kcal/ 155 g；※過敏原：奶、豆、麩質、堅果

產地/製作廠商：台灣/聯華食品工業(股)有限公司彰化廠

購買店家：7-ELEVEN便利商店

用餐日期：2025.10

▲【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅 營養資訊

內容：香腸半根×3、洋蔥片、番茄肉醬、起司片、雙色起司絲

※豬肉來源：加拿大、台灣

▲【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅 拆封狀態

因為各超商推出的捲餅幾乎都是用小麥麵粉做的墨西哥麵餅皮(tortilla)，而就泛稱「墨西哥捲」吧

以往超商墨西哥捲都有「外袋大、實體小」，且近乎1/3-1/2捲幾乎捲的是空氣與少少的餡，不僅空洞又容易加熱後軟塌，也感覺主要在吃皮

不過這個口味可能因為就三條半根香腸並排，捲徑就是比較大，且硬度就是比其他口味更堅實

墨西哥麵餅皮(tortilla)表面已經有烙烤焦棕色痕跡，有些咬勁和麵香，又不會起酥油膩，是我喜歡的墨西哥餅皮

▲【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅 風味口感

番茄肉醬就是大宗口味，有洋蔥和番茄糊經過烹飪加熱後釋出的甜味，還有很些微黑胡椒辛香，混在其中的肉燥偏瘦、零星點綴

起司絲和帕瑪森起司片，因為我沒有加熱，所以也就是片狀固態的，我自己其實並不會覺得難吃，還有點享受靠嘴內溫度來自行慢慢融化起司(怪癖)

燻腸就是德式香腸，很啵脆且不會很油，燻味不明顯

▲【御料小館】爆漿起司燻腸捲

實體和包裝袋上示意圖的比對

