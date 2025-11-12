第12屆國際金旅獎創新「入境」行程 展現台灣觀光新風貌 吸引韓國、穆斯林與泰國市場目光

東北角濱海公路沿線，四季皆有不同風情。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】一趟完美的旅程，從天時地利人和開始，而台灣—這座寶島，正是山明水秀、人文薈萃的縮影，山海相交，四季流轉，文化與自然交織成動人畫卷，每一次抵達與相遇，都是美好回憶。

中華民國旅行業品質保障協會「國際金旅獎」向世界致敬，也向台灣致敬。其中【入境旅遊類】評選宗旨，即含括鼓勵旅行社業者將台灣在地特色旅遊元素（如國家風景區、生態、文化、低碳、永續等）融入行程中，傳達給遠道而來的海外賓客，藉由選拔推薦「價格合理、行程透明、服務滿意」的優質入境旅遊行程，提升整體旅遊品質，讓消費者安心出遊，同時協助業者建立市場標竿並獲獎勵。

▲夜市文化是外國遊客感受台灣旅遊重要體驗之一。 圖：shutterstock／來源

秉持鼓勵業者創新、提升旅遊品質、保障消費者權益、建立市場標竿、促進產業雙贏的多種面向，2024「國際金旅獎」【入境旅遊類】創新行程分別針對韓國、穆斯林及泰國市場量身打造，結合地方特色、永續理念與文化深度，展現台灣多元觀光魅力。透過「山、海、湯、島」的地景串聯、「清真友善、綠色運輸、社區體驗」的永續實踐，到「魅力高屏，永續山海之美」串遊社區文化體驗，看到國際金旅獎不僅是行程設計的競賽，更是台灣觀光產業創新力的展現。

▲遊訪太平山搭乘舊式森林鐵道火車，體驗可愛蹦蹦車。 圖：創新旅行社／提供

◎ 韓國來台組：山海湯島四重奏，打造北台灣療癒之旅

・獲獎旅行社：創新旅行社

・獲獎行程：太平山台車ｘ東北角深度探訪ｘ礁溪名湯溫泉7日

韓國旅客最愛的療癒系行程來了！在山海之間，創新旅行社以療癒為名，勾勒出一條北台灣的深度旅程。「太平山台車ｘ東北角深度探訪ｘ礁溪名湯溫泉7日」，以北部具代表性的自然資源為主軸，融合山（太平山）、海（東北角）、湯（礁溪溫泉）、島（龜山島）四大元素，打造療癒系旅遊體驗。

行程中安排搭乘太平山台車穿越雲霧森林，深入東北角海岸線探索地質奇景，並在礁溪享受溫泉放鬆時光。此外，特別納入和平島地質公園，強調環境教育與永續旅遊的理念，讓韓籍旅客在欣賞自然美景的同時，也能理解台灣在生態保育上的努力。餐食方面則精心挑選多樣化料理，兼顧韓國旅客口味與在地特色，讓味蕾也能感受文化交流的溫度。

▲台灣是全球知名的穆斯林友善旅遊目的地，為穆斯林旅客提供安心食宿旅遊環境。 圖：豪全旅行社／提供

◎ 穆斯林來台組：清真友善，五大主題輻射式探索台灣中部

・獲獎旅行社：豪全旅行社

・獲獎行程：遊穆台灣－台灣之心（Hear of Taiwan,Halal in Central Taiwan）

在多元文化交織的旅遊世界裡，豪全旅行社以細膩的設計與深刻的理解，打造一條專屬穆斯林旅客的安心之旅。《遊穆台灣－台灣之心》行程以台灣中部為主軸，串聯美食、生態、樂活、文化與購物五大主題，以輻射式路線展開每日探索，讓穆斯林旅客能安心探索台灣。

行程中精選符合清真認證的景點與餐廳，從日月潭、溪頭到台中市區，涵蓋自然景觀與都市風華，並安排文化體驗如茶道、手作工藝等，讓旅客感受台灣的熱情與包容。此行程展現台灣觀光業者在穆斯林市場的友善接待與細緻安排，為穆斯林旅客提供安心、豐富的選擇，更是台灣觀光業者對穆斯林市場友善承諾與文化尊重的展現。

▲遊訪南台灣，以高雄好玩卡體驗輕軌與捷運綠色交通工具。 圖：飛揚旅行社／提供

◎ 泰國來台組：魅力高屏，永續山海與社區文化共構南部首選

・獲獎旅行社：飛揚旅行社

・獲獎行程：魅力高屏．永續台灣

在旅遊的版圖上，南台灣是一幅等待細讀的詩。飛揚旅行社以敏銳的市場洞察與深厚的在地情感，為泰國旅客量身打造《魅力高屏．永續台灣》行程，考量泰國旅客對中北部熟悉度高，特別規劃高雄與屏東地區，展現南部山海之美與社區文化深度。

行程結合東高雄的山林資源與屏東的海岸風情，安排社區達人導覽、文化手作體驗，讓旅客深入認識地方故事。並加值「高雄好玩卡」鼓勵使用輕軌與捷運等綠色交通工具，落實永續旅遊理念。此行程不僅適合首次來台旅客，也吸引二次訪台者探索不同面貌的台灣。

國際金旅獎引領入境創新 台灣觀光走向多元永續

品保協會主辦「國際金旅獎」、「品保優旅選」，透過多類別、多面向的評選機制，展現台灣在地文化、自然資源與永續理念的融合。不管是為韓國旅客體驗山海湯島療癒之旅，或穆斯林旅客的清真友善體驗或是泰國旅客南部永續遊程，都讓世界看見台灣觀光的多元與深度。品保協會期望透過國際金旅獎的推動，持續鼓勵業者創新、深化旅遊內容，為台灣入境市場注入新活力，讓每一位國際旅客都能在台灣找到屬於自己的感動旅程。

◉「國際金旅獎」官方粉絲團：https://fb.me/GoldenTravelAward/

◉「國際金旅獎」優質行程：https://www.tqgta.com

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野