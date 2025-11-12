海景控必收藏！盤點那些釜山必住的超夢幻海景飯店～

釜山海景住宿地圖。

來釜山自由行，最適合住在海灘旁邊，享受在海浪聲中入睡，睜開眼就是大海的愜意氛圍。釜山擁有海雲台、廣安里和松亭的超美海灘，以及能眺望港口海景的南浦洞，各式各樣的海景飯店讓人挑花眼！本篇FunTime整理了幾間釜山海景飯店，每間都是交通方便、鄰近景點的好選擇！

快速導覽｜釜山海景飯店地圖

釜山海景飯店的選擇非常多，最受旅客歡迎的是四大住宿區域，分別是海雲台、廣安里、松亭和南浦洞，每個區域都能看見湛藍的海景，也有著各自的特色，建議大家依照自己的需求去挑選！

海雲台海景飯店｜釜山熱門的海灘飯店精選

說到釜山的大海，怎麼能錯過海雲台住宿！這裡也是小編最推薦的海景住宿地點，不僅可以躺在沙灘上看海放鬆，享受一片湛藍的海洋，也能到處逛街購物吃美食，還有海雲台市場、水族館等熱門景點，即使是愜意的渡假行程，也不用怕會無聊！

海雲台MS飯店｜樓下就是海灘ｘ地鐵站附近

海雲台MS飯店。圖 ／ agoda

海雲台MS飯店。圖 ／ agoda

海雲台MS飯店(MS Hotel Haeundae)樓下就是海雲台海水浴場，隨時都能去海灘看夕陽、玩水踏浪！坐擁海景第一排的最佳視野，完全沒有被遮蔽，打開窗簾便能看見遼闊的海景，實在是太幸福～從海雲台站步行5分鐘即可抵達，即使有安排其他行程也很方便，而且價格十分便宜，算是CP值特別高的海雲台住宿！

訂房網評價：8.7/10(agoda)

交通：地鐵海雲台站5號出口步行約5分鐘

附近景點：海雲台沙灘、釜山水族館

海雲台L7｜免費寄放行李ｘ便利性滿分

海雲台L7。圖 ／ agoda

海雲台L7。圖 ／ agoda

海雲台L7(L7 HAEUNDAE by LOTTE)位於海雲台大街旁，附近熱鬧又好逛，過個馬路就是海灘，走路去夜市也只要５分鐘的距離。從飯店大廳走進來有一間超商和自助換錢機，每層樓都提供飲水機和冰塊，房間裡面也有萬用插頭，退房後還可以使用免費置物櫃寄放行李，非常方便。推薦給追求便利性，總是擔憂意外發生的旅客！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：地鐵海雲台站7號出口步行約7分鐘

附近景點：海雲台沙灘、釜山水族館、海雲台市場

南浦洞海景飯店｜市區交通方便的港口海景

若是你來釜山的目的是逛街購物，不想捨棄市中心交通方便的優點，卻又想看療癒的大海，那南浦洞住宿就是最佳選擇！走路就能抵達釜山必去的景點、熱門打卡美食，還可以感受到有別於海灘的城市港口風情，非常適合自由行新手。

釜山南浦海洋2號天堂水療飯店｜陽台看海景ｘ購物美食都方便

釜山南浦海洋2號天堂水療飯店。圖 ／ agoda

釜山南浦海洋2號天堂水療飯店。圖 ／ agoda

釜山南浦海洋2號天堂水療飯店(Nampo Ocean 2 Heaven Hotel&Spa)在市區就能看到漂亮的釜山港口海景，傍晚時在房間的陽台看夕陽超chill～飯店附近就有海鮮市場、biff廣場，各式美食小吃通通有，吃飽喝足再去南浦洞商圈逛街購物。櫃台人員也超熱情，不僅親切接待，還會介紹釜山景點跟美食，難怪住過的人都讚不絕口！

訂房網評價：9.2/10(agoda)

交通：地鐵札嘎其站6號出口步行約1分鐘

附近景點：札嘎其市場、南浦洞商圈、biff廣場

廣安里海景飯店｜坐擁廣安大橋夜景和大海

廣安里的海景不是單調的大海，而是多了一座廣安大橋的景致，夕陽下顯得更加浪漫，相較於海雲台的熱鬧，這裡就是一處靜謐的寶藏。廣安里住宿的房價也十分平易近人，大多數飯店淡季只要一千左右就能入住，特別適合小資族、獨旅或情侶。

廣安里1膠囊飯店｜夢幻系海景ｘ一晚不用一千

廣安里1膠囊飯店。圖 ／ agoda

廣安里1膠囊飯店。圖 ／ agoda

廣安里1膠囊飯店(Gwanganli Hotel 1) 主打白色大理石的夢幻設計，無論膠囊、單人和雙人房型都有大片窗戶，推開門就是遼闊的大海和廣安大橋，非常療癒！並且在房間裡面就能看見廣安海水浴場每週六的煙火，不用出去卡位人擠人。更棒的是飯店的房價很便宜，淡季不用一千台幣就能入住，還有提供簡單的早餐，CP值滿分～

小編偷偷說：房間沒有很大，更推薦情侶或獨旅釜山的人入住喔～

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：地鐵金蓮山站1號出口步行約10分鐘

附近景點：廣安里海水浴場、廣安大橋

廣安里肯辛頓肯特酒店｜透明電梯看海ｘ特色咖啡廳多

廣安里肯辛頓肯特酒店。圖 ／ agoda

廣安里肯辛頓肯特酒店。圖 ／ agoda

廣安里肯辛頓肯特酒店(Kent Hotel Gwangalli by Kensington)附近有很多餐廳、商店街及特色咖啡廳、酒吧，並且樓下就有便利商店和豬肉湯飯，生活機能便利！飯店過個馬路就是沙灘，從入住大廳、房間中都可以欣賞一望無際的大海，甚至連電梯都是透明的，景色真的超美～

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：地鐵廣安站3號出口步行約10分鐘

附近景點：廣安里海水浴場、廣安大橋

松亭海景飯店｜當地人私藏的寶藏海灘

旅客最愛的海灘可能是廣安里、海雲台，但如果問到韓國人都去哪個海灘，相信有不少人的口袋名單都是松亭海水浴場！松亭的住宿不是很多，但每間都有自己的特色，加上旅客數量不多而帶來的寧靜，很適合想遠離人群，安靜渡假的人。

松亭藍色城堡飯店｜平價海景飯店ｘ自駕有停車場

松亭藍色城堡飯店。圖 ／ agoda

松亭藍色城堡飯店。圖 ／ agoda

松亭藍色城堡飯店(Songjeong Blue Castle Hotel)是平價海景住宿的首選，淡季一晚不用一千台幣，花小錢就能住在海灘旁邊，實在是太划算了！小編更推薦自駕旅客前來，有提供免費的停車場。最近的車站稍微有點距離，下車後約走12分鐘左右，但沿途有很多美食小吃、漂亮咖啡廳，走起來不會覺得很遠喔～

訂房網評價：8.7/10(agoda)

交通：地鐵松亭站步行約12分鐘

附近景點：松亭海水浴場、竹島公園

