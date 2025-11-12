天氣轉涼該泡湯囉～盤點台灣知名溫泉景點，全台北中南一次看！

苗栗泰安溫泉。圖／IG, ningsweetning

是不是很久沒泡溫泉了？想念被蒸氣和暖意環抱的感覺嗎？夏天泡湯祛溼，冬天泡湯祛寒，一年四季都是泡湯的好季節！擁有豐富地熱資源的台灣，冷泉、熱泉、濁泉、海底泉，多樣泉質通通有，今天小編特搜了全台各地的溫泉和溫泉區附近的景點要介紹給你，快看下去品品溫泉的香氣吧！

北部溫泉推薦

北投溫泉

北投溫泉。圖／IG, wanniko1230

要說全台灣最方便能泡到的溫泉，非坐捷運就到的北投溫泉莫屬啦！從步上開往新北投的捷運車廂開始，目光所見就是滿滿的日式原木色，下車後更是馬上被濃濃的硫磺味包圍。北投的溫泉屬硫酸鹽泉，對皮膚病、氣喘等有很好的療效。溫泉路上溫泉會館聚集，旁邊就是超美麗的北投圖書館，附近也有溫泉博物館、北投公園露天浴池可以去，很適合泡湯兼旅遊，來趟說走就走的輕旅行。

泉質：白磺、青磺、鐵硫磺泉

特色：坐捷運就能到

附近景點：北投圖書館、溫泉博物館

【附近景點介紹】北投圖書館

北投圖書館。圖／IG, motomoto1616

擁有「全台最美圖書館」之稱的北投圖書館，是台灣第一座綠建築圖書館，座落於北投公園中，木格式的建築日式風情滿滿，在這裡讀書能被周遭豐富的植栽環繞，沉浸在滿滿的書香和綠意之中。

地址：台北市北投區光明路251號

營業時間：週二～六08:30-21:00／週日～一09:00-17:00（每月首週四和國定假日休館）

【附近景點介紹】溫泉博物館

溫泉博物館。圖／kkday

和北投圖書館比鄰的北投溫泉博物館，過去是仿照日本伊豆溫泉建出的大型公共溫泉浴場，現規劃成以北投溫泉為主題的博物館，裡頭詳盡介紹了北投溫泉發展的歷史、北投社原住民凱達格蘭族，還有眾多由收藏家捐贈展出的北投礦石。建築內部也非常漂亮，不少遊客會坐在活動大廳的榻榻米上，一邊禪坐放鬆，一邊欣賞窗外的盎然綠景，是一處很適合泡湯前順遊的景點。

地址：台北市北投區中山路2號

營業時間：10:00-18:00（週一公休）

門票：免費入場

陽明山下七股溫泉

陽明山下七股溫泉。圖／IG, emilyyt.wu

身為台北市後花園的陽明山，擁有大小油坑、竹子湖的海芋、擎天岡的草原，還有蝴蝶谷的生態步道等，是不少人的假日好去處，連小編的朋友也時不時喊著要衝陽明山。眾所皆知陽明山上也有不少溫泉會館，其中小編要介紹給你的是非常特別的野溪溫泉！陽明山的下七股是台灣少數合法的野溪溫泉，因為泉水呈乳白色而被網友稱作是「牛奶秘湯」。置身大自然中，一邊聽著溪水潺潺、一邊泡溫泉，實在太放鬆啦～在山林中聽著位在台2甲9K附近，直接導航「上磺溪停車場」並沿著台2甲指標即可到達入口。玩完陽明山沿著台2甲線走就能到金山囉～金山除了老街，也有金山溫泉可以泡！可以選擇在金山住一晚，隔天來個金山萬里一日遊～（推薦給你：金山萬里一日遊）

泉質：白硫磺泉

特色：野溪露天溫泉、牛奶秘湯

附近景點：竹子湖

烏來溫泉

烏來溫泉。圖／klook

烏來自古以山地溫泉和泰雅部落出名，烏來的發音在泰雅語中即是「滾燙的溫泉水」之意，烏來溫泉的泉質屬弱鹼性碳酸泉，也就是俗稱能養顏美容的「美人湯」，溫泉區位在高聳山峰和南勢溪之間，山水香繞，景色綺麗，是不少人心中的夢幻溫泉鄉。最佳的行程安排是一邊泡湯一邊欣賞山景，而後到烏來老街品嘗麻糬、山豬肉香腸、小米酒等原住民風味小吃，也可以坐纜車探訪雲仙樂園，享受一日美好的山城之旅～

泉質：弱鹼性碳酸泉

特色：泰雅部落、美人湯

附近景點：烏來老街、烏來瀑布

宜蘭礁溪溫泉

宜蘭礁溪溫泉。圖／IG, nita_susu

礁溪溫泉是台灣少見的平地溫泉，且有著世界上除了義大利外，只有礁溪溫泉含有的「酚鈦鹼」成分，對濕疹、汗疹相當有療效，得天獨厚的條件讓礁溪路上的溫泉會館開得比餐廳還要多間。除了溫泉旅館外，礁溪路上也有不少以溫泉為名的特產，像是溫泉空心菜、溫泉蕃茄等，逛街逛累了還可以到湯圍溝公園泡免費的足湯喔～

泉質：碳酸氫鈉泉

特色：平地上的溫泉、超稀有酚鈦鹼成分

附近景點：猴洞瀑布、礁溪夜市

中部溫泉推薦

苗栗泰安溫泉

苗栗泰安溫泉。圖／IG, ningsweetning

風光錦麗，群山環繞！被橫龍山、鳥嘴山、虎頭山包圍的泰安溫泉區由泰安溫泉和虎山溫泉構成，泉質屬弱鹼性碳酸泉，溫泉水溫約50度，泉質滑潤，無色無臭，具有美容養顏的效果，也讓泰安溫泉有了「美人湯」之稱。泰安溫泉區坐落在山間，泡湯時可見山嵐和綠巒，景況非常美麗，著名的賞楓景點馬那邦山也在附近，深秋時節到訪可以順遊去賞楓！

泉質：弱鹼性碳酸泉

特色：群山環繞、美人湯、馬那邦山賞楓

附近景點：馬那邦山

台中谷關溫泉

谷關溫泉公園。圖／kkday

谷關溫泉可是擁有超過百年歷史的溫泉，自日治時代就由日本人開發建設名為「明治溫泉」的澡堂，還因為明治天皇泡過谷關溫泉回國後，皇后就產下皇子，而有「生男湯」的別名。弱鹼性碳酸泉的泉質，泡起來皮膚會咕溜般滑順，因為溫泉位於八仙山山麓，周邊景色非常怡人，很推薦先到附近的谷關風景區和八仙山走走，再到谷關溫泉放鬆筋骨。

泉質：弱鹼性碳酸泉

特色：百年歷史、生男湯

附近景點：谷關風景區、八仙山森林遊樂區、谷關吊橋

南部溫泉推薦

台南關子嶺溫泉

台南關子嶺溫泉。圖／agoda

要說最不能錯過的溫泉鄉，絕對是關子嶺溫泉啦！關子嶺可是擁有全台唯一的泥漿溫泉，不只在台灣，泥漿溫泉在全世界也非常稀有，只有日本鹿兒島和義大利西西里島有這樣的黑色溫泉。泥漿溫泉夾帶地下岩層泥質與豐富礦物質，具有減緩發炎、消除疲勞和養容美顏的功效，是非常珍貴的天然資源，台南市觀光旅遊局每年都會為此舉辦關子嶺溫泉美食節。

小編偷偷說：家長可以帶小孩泡泡看泥漿溫泉，可以把全身塗的灰灰的，小朋友一定會很愛，小編才不會說自己小時候因為玩了泥漿瘋到跳冷泉！

泉質：鹼性碳酸泉，多為泥漿

特色：全台唯一泥漿溫泉

附近景點：水火同源、紅葉公園、碧雲寺

