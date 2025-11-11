[麥片食記]紐西蘭【Something to Crow About】Keto Pecan & Cinnamon Grain-Free Breakfast 生酮胡桃肉桂無麩質早餐脆片 #無麩質 #原裝空運 #台灣未上市

202504 紐西蘭【Something to Crow About】Keto Pecan %26; Cinnamon Grain-Free Breakfast

家人今(2025)年去紐澳旅遊時，請他們幫我在當地超市採買一些麥片，畢竟在台灣買超貴的啊(淚)

父母親大人除了買我超愛的【Weet-Bix】BITES Mini穀片(台灣有進口)，還有減糖版【NUTRI-GRAIN®】(台灣未進口)

及這款我之前並不知曉的品牌【Something to Crow About】胡桃肉桂早餐脆片

是不含小麥麩質的生酮早餐脆片，熱量不低，但無糖、無澱粉，含有93%的堅果種子

商品資訊

商品名稱：【Something to Crow About】Keto Pecan & Cinnamon Grain-Free Breakfast (生酮胡桃肉桂無麩質早餐脆片，以下簡稱「胡桃肉桂早餐脆片」)

相關連結：官方網站 FB粉絲專頁 Instagram 商品資訊(原文官網)

商品規格：400 g/ 袋

營養資訊：2460 kcal/ 袋；※全素食

※過敏原：堅果、種子；※產線過敏原：奶、豆、花生、亞硫酸鹽

產地：紐西蘭

「Something to Crow About」是2014年創立的紐西蘭的食品品牌，提供以堅果、種子、水果等植物系食材與天然香料製成的零食與早餐主食：

在台灣並未上市，但若要將這品牌翻譯成中文還真讓人得深思一番。「Crow」的名詞是烏鴉，動詞則是啼叫、哭號，但若翻作「讓人為之哭號」真的有夠耐人尋味。後來我從Cambridge Dictionary網站上查的英文原意是「To talk in a proud and annoying way, often because you have succeeded and other people have failed(以驕傲且吵鬧的方式說話或喊叫，通常是用在自己成功或他人失敗的情況下)」，感覺是有想炫耀、自傲、自滿的含意。起初我以為「Something to Crow About」會是「讓我(消費者)為之渴求」的意思，後來我覺得「讓我(品牌方)為之驕傲」可能更正確吧?就像是日本很多商品包裝或餐廳招牌和菜單會有「味自慢(あじじまん，讀作A-Ji-Ji-Man)」的字眼，就是自家招牌、店家引以為傲的意思。

202504 紐西蘭【Something to Crow About】Keto Pecan %26; Cinnamon Grain-Free Breakfast

​▲【Something to Crow About】胡桃肉桂早餐脆片 外包裝(正面)

紐澳通用的加工食品健康指數HSR評分標章4.0顆星，已經算是高標但非頂標，之前吃過同分的麥片就是【Weet-Bix】BITES Mini穀片

獲得這個分數，我覺得概念就大概是：主要食材很優秀，但為了「好吃」而還是有加甜味，所以又沒那麼健康

※健康指數標章 The Health Star Rating (HSR)

HSR是澳洲和紐西蘭政府創建的針對包裝食品飲料的健康指標分類，適用於兩個「同類別」商品間的比較，分數越高代表越健康

將產品分類的依據可以參考維基百科，分數會從0.5分-5.0分共十個等級(沒有0分，可能是因為實在不好看吧)

202504 紐西蘭【Something to Crow About】Keto Pecan %26; Cinnamon Grain-Free Breakfast

​▲【Something to Crow About】胡桃肉桂早餐脆片 外包裝(背面)

202504 紐西蘭【Something to Crow About】Keto Pecan %26; Cinnamon Grain-Free Breakfast

​▲【Something to Crow About】胡桃肉桂早餐脆片 營養資訊

成分：51%堅果類[杏仁、椰子、(10%)胡桃]、42%種子類[南瓜籽、葵花籽、亞麻籽、奇亞籽]、椰子油、肉桂(1%)、天然香料、鹽、迷迭香萃取物、甜菊糖

從成分中可見有列出來額外添加糖就只有「甜菊糖」，是一種天然代糖，從甜菊屬植物的葉片中萃取。甜度是糖的200倍，因為人體無法代謝，因此無熱量

但營養表中可見每百克還是有3.5 g的「sugar」，且還是有熱量(4 kcal/ g)，所以可能是來自其他成分或沒誠實列出來?(未知)

202504 紐西蘭【Something to Crow About】Keto Pecan %26; Cinnamon Grain-Free Breakfast

​▲【Something to Crow About】胡桃肉桂早餐脆片 拆封狀態

在倒的時候那手感就能感覺他不是非常乾鬆，可能就是因為都是高油的堅果種子而有的厚重感

除了帶皮堅果杏仁和小顆粒的種子類(南瓜子、葵花子、亞麻仁、奇亞籽)，其他如胡桃、椰子片和去皮堅果杏仁都是薄片狀

可能運輸過程中壓到或撞擊，很多薄片又再碎裂成小片，大小差異大，乍看感覺蠻多比例是屑屑

202504 紐西蘭【Something to Crow About】Keto Pecan %26; Cinnamon Grain-Free Breakfast

​▲【Something to Crow About】胡桃肉桂早餐脆片 風味口感

富有咀嚼感，且因為多是含油量高的堅果和種子，的確也有比較有油的厚重和濕度

味道最明顯和主要的是葵花子，並有股淡淡椰子的清香和甜味及肉桂香氣

202504 紐西蘭【Something to Crow About】Keto Pecan %26; Cinnamon Grain-Free Breakfast

​▲【Something to Crow About】胡桃肉桂早餐脆片 椰子片

相對少見的成分就是椰子了，削成薄片的椰子肉，軟中帶點脆度

整體吃的時候不到很突出，但還是能吃到淡淡的香氣，像個很清幽的背景音樂，低調而不會被忽視

