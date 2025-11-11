台北國際旅展最後一天！多家飯店攤位出現百萬刷手，甚至「千萬刷手」



再見了，近40年的台北國際旅展！最後的業績夯！ 明(2026)年「改名」登場！

【旅遊經 洪書瑱報導】

隨著2025「ITF台北國際旅展」落幕後，以「台北國際旅展」之名也走入最後尾聲，明(2026)年將以全新名稱「ITF台灣國際旅展」與大眾見面。回顧台北國際旅展，最早於1987年創立，至今邁入第39年、第33屆，從一開始在「松山機場外貿協會展覽館」、「臺北世貿中心一館」、「臺北世貿中心一、三館」、「南港展覽館一館」，「ITF台北國際旅展」被公認是全台灣歷史最悠久、規模最大，最有品牌感的旅展。最後一屆「台北國際旅展」，於昨(10)日結束，四天入場總人數達365,302人次。買氣方面，刷卡滿額禮兌換金額超過1.5億元、年增18.6%，多家飯店天天有百萬刷手，甚至出現「千萬刷手」；可樂旅遊較去年同期成長超過6成，自由行銷售更飆升200%，創下歷年新高；包含雄獅旅遊等多家旅行社更有2到3成的業績成長。縱觀這四天旅展，國旅部份各家飯店各有斬獲，另外，出國旅遊更是受到青睞！



















※. 老爺酒店集團：老爺在itf實體展，現場銷售約9,000萬元，而線上旅展於11月4日開賣以來，短短一週內，線上銷售金額高達1.4億元，線上加實體旅展的總銷售額已突破2.4億元，連續四年穩守「雙億俱樂部」的亮眼紀錄，與2024年相當，展現老爺粉絲對品牌高黏著度。適逢雙11檔期，老爺酒店集團線上旅展好評延長至今(11)日止，同步祭出超殺優惠，包括：原價3,400元的聯合住宿券，當日每張僅售1,111元，限時限量100張，售完為止，老爺酒店集團表示，今年旅展最終業績將上看2.5億元。







※. 晶華國際酒店集團：晶華一直以來都是民眾排隊搶購的對象，其中台北晶華的自助餐券買十送一方案，是吸引長長人龍排隊搶購，截至11月10日下午五點鐘，現場總銷售業績突破八千萬元，加上官網於10月9日起提前開賣的線上旅展銷售業績也突破五千五百萬，集團總銷售額已經衝破一億三千五百萬元，因應民眾的盛情，晶華酒店集團決議將線上旅展延長銷售至11月30日下午六點。







※.寒舍集團：今年集結台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐、寒居等聯合參展，旅展四日業績累積達「6,000萬」，加上寒舍集團及台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店線上旅展、寒舍生活APP及快閃櫃，整體總業績為「1億3,000萬」，榮獲大會評選為「最佳人氣獎」。







※.凱撒飯店連鎖：四天現場總業績達4,000萬元，年增率2.5%。其中，以每張850元的聯合自助餐券銷售最亮眼，涵蓋台北凱撒、台北凱達及台北新板希爾頓三間人氣自助餐廳，主打「和牛料理吃到飽」，共售出33,000張，占整體業績70%。此外，凱撒飯店連鎖線上旅展自10月17日開賣以來，累計營收達2,500萬元。為延續熱賣熱度並回應消費者期待，線上旅展將延長至11月18日，預計整體旅展（現場加線上）總業績可望達7,000萬元，較去年同期6,400萬元成長9.3%。







※.台北遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會：四天ITF台北國際旅展，累計業績近4,000萬元，較去年同期勁揚8%。因政府「普發一萬元」的利多因素，許多家庭客趁此機會鎖定全年最低餐飲住房優惠，特別是下殺21折只要5,199元的住宿含早餐震撼價，成功點燃現場熱烈買氣。餐券以深受企業福委會與年終聚餐客群青睞的「遠東Café自助餐10客組」最受歡迎，首日就有單筆近200萬元大單，為延續買氣，線上旅展將至11月14日止，備受矚目就是今(11)日的「雙11限時超閃優惠」，最優惠包括：遠東Café自助餐廳《週一至週四自助午餐》1客只要1,111元，下殺6折起，線上加實體旅展目前是5,200萬，全力朝著目標6,000萬前進！







※. 雲朗觀光集團：一向維持不公布「數字」慣例，只表示：ITF旅展四天下來業績成長20％，線上旅展則與去年同期持平，其中買氣最旺的產品為使用彈性較大的雲朗觀光聯合住宿券與雲品尊榮湖景客房住宿券，其次則為君品酒店推出的茶苑精選牛排雙人套餐券，主餐為頂級爐烤肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排二擇一受消費者青睞。適逢雙十一檔期，雲朗觀光集團特將線上旅展延長至11月16日。







※.可樂旅遊：2025 ITF台北國際旅展4天實體旅展，營收突破3億元，較去年同期成長超過6成，刷新歷年最佳紀錄。除了團體旅遊持續熱銷外，今年自由行產品買氣全面爆發，無論是交通票券、樂園門票、住宿或機票，銷售業績皆較去年同期成長超過200%，另加10月初開跑的「線上旅展」(活動至11/14止)，今年旅展總營收突破8億元，締造歷年最佳成績。值得一提的是──今年可樂旅遊展館特別邀請人氣男子團體「F.F.O」站台造勢，並以「五大主題打卡熱點」打造沉浸式旅遊氛圍，其中包含迪士尼遊輪主題牆等熱門拍照點等，獲ITF「最佳展館獎」殊榮。







※.雄獅旅遊：受惠於普發一萬元政策、寒假延長9天及明年春節9連休等多重利多，今年ITF旅展現場人氣與買氣雙雙攀升，因不公布數字，只表示，根據內部統計，整體線上加線下業績較去年同期成長約2成，憑藉創新展館設計，雄獅榮獲2025 ITF台北國際旅展「最佳展館獎」。今年民眾購買重心落在「消年假、寒假及春節檔期」行程，規劃明年228連假的提早卡位人數也明顯增多，出境市場方面，日本穩居銷售冠軍，歐洲次之；值得關注的是，亞非線今年超越東南亞登上第三名。其中，埃及因歷時20年打造的「大埃及博物館」正式開幕，搭配旅展優惠加持，訂單大幅成長5成，長程線出發高峰集中在12月至春節假期。國旅部分業績年增超過3成，其中以武陵賞櫻最受青睞，另外今年新增「山嵐號」列車，加上鳴日廚房更換菜單，亦讓鐵道主題行程熱度延燒。







2025 ITF台北國際旅展圓滿落幕，2026年將以全新名稱「ITF台灣國際旅展」與大家見面，展期為11月6日至11月9日，地點為「台北南港展覽館一館」！而來不及搭上旅展列車的消費者，多數業者依舊推「線上」旅展，請把握最後時機！



※.ITF台灣國際旅展──

展出日期：2026年11月6日（星期五）-11月9日（星期一）





