台北國際旅展最後一天！多家飯店攤位出現百萬刷手，甚至「千萬刷手」

再見了，近40年的台北國際旅展！最後的業績夯！ 明(2026)年「改名」登場！

【旅遊經 洪書瑱報導】

隨著2025「ITF台北國際旅展」落幕後，以「台北國際旅展」之名也走入最後尾聲，明(2026)年將以全新名稱「ITF台灣國際旅展」與大眾見面。回顧台北國際旅展，最早於1987年創立，至今邁入第39年、第33屆，從一開始在「松山機場外貿協會展覽館」、「臺北世貿中心一館」、「臺北世貿中心一、三館」、「南港展覽館一館」，「ITF台北國際旅展」被公認是全台灣歷史最悠久、規模最大，最有品牌感的旅展。最後一屆「台北國際旅展」，於昨(10)日結束，四天入場總人數達365,302人次。買氣方面，刷卡滿額禮兌換金額超過1.5億元、年增18.6%，多家飯店天天有百萬刷手，甚至出現「千萬刷手」；可樂旅遊較去年同期成長超過6成，自由行銷售更飆升200%，創下歷年新高；包含雄獅旅遊等多家旅行社更有2到3成的業績成長。縱觀這四天旅展，國旅部份各家飯店各有斬獲，另外，出國旅遊更是受到青睞！








 

※. 老爺酒店集團：老爺在itf實體展，現場銷售約9,000萬元，而線上旅展於11月4日開賣以來，短短一週內，線上銷售金額高達1.4億元，線上加實體旅展的總銷售額已突破2.4億元，連續四年穩守「雙億俱樂部」的亮眼紀錄，與2024年相當，展現老爺粉絲對品牌高黏著度。適逢雙11檔期，老爺酒店集團線上旅展好評延長至今(11)日止，同步祭出超殺優惠，包括：原價3,400元的聯合住宿券，當日每張僅售1,111元，限時限量100張，售完為止，老爺酒店集團表示，今年旅展最終業績將上看2.5億元。



老爺酒店集團(圖：業者提供)


※. 晶華國際酒店集團：晶華一直以來都是民眾排隊搶購的對象，其中台北晶華的自助餐券買十送一方案，是吸引長長人龍排隊搶購，截至11月10日下午五點鐘，現場總銷售業績突破八千萬元，加上官網於10月9日起提前開賣的線上旅展銷售業績也突破五千五百萬，集團總銷售額已經衝破一億三千五百萬元，因應民眾的盛情，晶華酒店集團決議將線上旅展延長銷售至11月30日下午六點。



台北晶華(圖：業者提供)


※.寒舍集團：今年集結台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐、寒居等聯合參展，旅展四日業績累積達「6,000萬」，加上寒舍集團及台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店線上旅展、寒舍生活APP及快閃櫃，整體總業績為「1億3,000萬」，榮獲大會評選為「最佳人氣獎」。



寒舍集團(圖：業者提供)


※.凱撒飯店連鎖：四天現場總業績達4,000萬元，年增率2.5%。其中，以每張850元的聯合自助餐券銷售最亮眼，涵蓋台北凱撒、台北凱達及台北新板希爾頓三間人氣自助餐廳，主打「和牛料理吃到飽」，共售出33,000張，占整體業績70%。此外，凱撒飯店連鎖線上旅展自10月17日開賣以來，累計營收達2,500萬元。為延續熱賣熱度並回應消費者期待，線上旅展將延長至11月18日，預計整體旅展（現場加線上）總業績可望達7,000萬元，較去年同期6,400萬元成長9.3%。



凱撒(圖：業者提供)


※.台北遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會：四天ITF台北國際旅展，累計業績近4,000萬元，較去年同期勁揚8%。因政府「普發一萬元」的利多因素，許多家庭客趁此機會鎖定全年最低餐飲住房優惠，特別是下殺21折只要5,199元的住宿含早餐震撼價，成功點燃現場熱烈買氣。餐券以深受企業福委會與年終聚餐客群青睞的「遠東Café自助餐10客組」最受歡迎，首日就有單筆近200萬元大單，為延續買氣，線上旅展將至11月14日止，備受矚目就是今(11)日的「雙11限時超閃優惠」，最優惠包括：遠東Café自助餐廳《週一至週四自助午餐》1客只要1,111元，下殺6折起，線上加實體旅展目前是5,200萬，全力朝著目標6,000萬前進！



台北遠東香格里拉(圖：業者提供)

※. 雲朗觀光集團：一向維持不公布「數字」慣例，只表示：ITF旅展四天下來業績成長20％，線上旅展則與去年同期持平，其中買氣最旺的產品為使用彈性較大的雲朗觀光聯合住宿券與雲品尊榮湖景客房住宿券，其次則為君品酒店推出的茶苑精選牛排雙人套餐券，主餐為頂級爐烤肋眼牛排或老靈魂威靈頓牛排二擇一受消費者青睞。適逢雙十一檔期，雲朗觀光集團特將線上旅展延長至11月16日。



雲朗觀光(圖：業者提供)

 

※.可樂旅遊：2025 ITF台北國際旅展4天實體旅展，營收突破3億元，較去年同期成長超過6成，刷新歷年最佳紀錄。除了團體旅遊持續熱銷外，今年自由行產品買氣全面爆發，無論是交通票券、樂園門票、住宿或機票，銷售業績皆較去年同期成長超過200%，另加10月初開跑的「線上旅展」(活動至11/14止)，今年旅展總營收突破8億元，締造歷年最佳成績。值得一提的是──今年可樂旅遊展館特別邀請人氣男子團體「F.F.O」站台造勢，並以「五大主題打卡熱點」打造沉浸式旅遊氛圍，其中包含迪士尼遊輪主題牆等熱門拍照點等，獲ITF「最佳展館獎」殊榮。



可樂旅遊(圖：業者提供)

 

※.雄獅旅遊：受惠於普發一萬元政策、寒假延長9天及明年春節9連休等多重利多，今年ITF旅展現場人氣與買氣雙雙攀升，因不公布數字，只表示，根據內部統計，整體線上加線下業績較去年同期成長約2成，憑藉創新展館設計，雄獅榮獲2025 ITF台北國際旅展「最佳展館獎」。今年民眾購買重心落在「消年假、寒假及春節檔期」行程，規劃明年228連假的提早卡位人數也明顯增多，出境市場方面，日本穩居銷售冠軍，歐洲次之；值得關注的是，亞非線今年超越東南亞登上第三名。其中，埃及因歷時20年打造的「大埃及博物館」正式開幕，搭配旅展優惠加持，訂單大幅成長5成，長程線出發高峰集中在12月至春節假期。國旅部分業績年增超過3成，其中以武陵賞櫻最受青睞，另外今年新增「山嵐號」列車，加上鳴日廚房更換菜單，亦讓鐵道主題行程熱度延燒。



雄獅旅遊(圖：業者提供)

 

2025 ITF台北國際旅展圓滿落幕，2026年將以全新名稱「ITF台灣國際旅展」與大家見面，展期為11月6日至11月9日，地點為「台北南港展覽館一館」！而來不及搭上旅展列車的消費者，多數業者依舊推「線上」旅展，請把握最後時機！


※.ITF台灣國際旅展──
展出日期：2026年11月6日（星期五）-11月9日（星期一）


以上圖片：台灣觀光協會提供




 

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

2025-11-01 13:29 女子漾 /編輯周意軒

ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。

1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）

活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。

2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）

活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。

怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。

3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃

期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）

現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。

熱門票券與價格：

1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）

2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張

3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張

4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000

5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套

6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張

7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）

8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款

怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。

4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）

聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。

餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。

怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。

5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）

王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。

餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。

怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。

6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）

專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。

怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。

7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）

整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。

必搶清單：

1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行

2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）

3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心

4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季

5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份

6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理

8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）

活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。

滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。

怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||

9 Trip.com（11/10–11/14）

Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！

Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

2025-11-02 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

頗具日劇感的飯店#OKINI_Hotel別館❤

矮樓層、筆直陽台及整齊的房門

放眼望去就是地方小站#萩丿茶屋站❤

電車要做((各停))才會到

且房內可清晰聽見車子進站的聲音!!

房內設施走極簡風

榻榻米地板、兩張床墊

開放式洗手台、矮櫃、小圓椅等

其餘空間就是留白~

房間寬敞，但浴室超擠

簡單到開門瞬間真的會傻眼

大概是因沒住過這麼精簡的吧~~><"

因第1天及第3~5天都住這間飯店

第二輪入住的房間浴室竟有浴缸

美中不足是洗手台及洗澡是同個水源

無法邊卸妝、邊放洗澡水

有點浪費時間就是

浴缸也有點迷你~洗個澡一直撞到!!

連續入住不會打掃

隔天自己拎垃圾出來

生活耗品、毛巾等放一樓

路過都可隨時補貨囉

有點服務倒挺貼心

飯店提供可外借的愛心透明傘

畢竟這幾天真的就大太陽、大雨輪流出現

無法理解的謎樣天氣~

就跟上班族心情差不多吧..><"

早餐提供簡易自助吧

選擇不多，但吃飽沒問題

日式為主~每日菜色會稍微變換

獨特的六分割盤

吃粥配的小菜正好一次裝滿囉!!

#大阪住宿#OKINI_Hotel別館

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

2025-11-01 19:51 Belinda的玩美甜蜜窩

經典老字號美味#新葡苑❤

用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!

新葡苑❤

上海、廣東兩大菜系

上海本幫菜港式海鮮飲茶

除了提供道地中華料理外

亦融合台灣在地飲食文化

不斷追求突破與創新

從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢

均以時尚創新手法重現

分店已拓展至日本、中國

特別的是各分店菜系不同

大葉高島屋這家是#上海菜❤

其他分店幾乎都廣東菜

下次來吃吃看廣東菜

才知道差異在哪囉~!!

不愛青菜的某娃

看到端上桌的#上海菜飯❤

滿臉疑惑的問她要吃什麼

我就說妳先吃吃看~招牌耶

心不甘情不願的吃了一小口

又接著一小口、一小口⋯無限個一小口

((恩~大概覺得不難吃吧?!))

其他菜色就依個人喜好

一人挑一道菜

喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤

蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味

我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤

果然是熟悉的美味~

蘇先生愛的#燒味雙拼❤

拚了油雞跟烤鴨

還有叉燒跟牛腱可選

也是美味的頗有水準

至於腸粉因已點蝦仁

這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤

油條炸得相當酥脆呢

以上菜色三個人吃剛剛好~

想不到隔幾天某娃突然說

下次再去吃週末吃的

一時空白的問~週末吃什麼

((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))

小妞略帶不耐的說

：就那個⋯奇怪的菜飯

：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))

#台北美食#上海菜推薦#新葡苑

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025-10-20 22:39 女子漾 /編輯周意軒
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方

身為手搖飲界的「國民飲料」，50嵐幾乎陪伴大家從學生時期喝到上班族時代。不論是熱戀時的波霸奶茶，還是加班時的一杯烏龍拿鐵，那個熟悉的藍黃Logo總能帶來療癒感。2025年，50嵐不僅推出多款新飲品，還悄悄更新「隱藏客製化菜單」，讓飲料控又有新口感可以解鎖。這篇一次整理最新價格、網評Top10人氣飲品，以及最強加料秘訣，讓你下次排隊不再猶豫。

圖片來源:Threads
圖片來源:Threads

50嵐熱潮再起！BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）登上高雄世運主場館舞台時，不只以甜美歌聲征服全場，還被捕捉到邊喝 50嵐波霸紅茶拿鐵、邊配鳳梨酥 的畫面，親民舉動瞬間掀起話題。隔天她更加碼挑戰台灣街頭美食——鹹酥雞，讓現場超過5萬名觀眾嗨到尖叫，網路上更掀起一波「我要喝Rosé同款50嵐」的熱潮。

1. 50嵐30週年依舊穩坐台灣手搖飲王座

50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科
50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科

從1994年誕生於台南小攤位，到如今遍布全台，50嵐靠的不是華麗行銷，而是「老派堅持」——現泡茶湯、嚴選鮮乳、手工熬糖。雖然新品更新速度不算快，卻總能抓住台灣人最熟悉的味蕾。像是波霸奶茶、冰淇淋紅茶、珍波椰青茶，年年都穩居排行榜。2025年更推出期間限定「麵茶拿鐵」與重焙烏龍系列，掀起懷舊與新風味並存的手搖風潮。

2. 網友熱議！2025年50嵐必喝Top10飲品排行

每次走進50嵐點餐台，選項太多讓人瞬間選擇障礙大爆發。以下是根據網友票選與實際熱銷數據整理的Top10必喝清單：

波霸奶茶

經典中的經典，香濃紅茶搭配Q彈波霸，每一口都是回憶。建議「微糖、少冰」最順口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

波霸紅茶拿鐵

BLACKPINK成員Rosé都喝過！紅茶與鮮奶完美1:1比例，濃郁不膩口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

珍波椰青茶

珍珠、波霸、椰果一次滿足咀嚼控三大願望，無糖就超好喝。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

冰淇淋紅茶

阿薩姆紅茶加上一球香草冰淇淋，融合苦甜與奶香，是夏季永遠喝不膩的經典。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

重焙烏龍拿鐵

焙火香氣濃烈、尾韻帶焦糖感，如果喜歡珍珠也能加上小珍珠的口感超加分。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

椰果烏龍拿鐵

烏龍奶茶的厚實茶香遇上爽脆椰果，滑順又有咬感。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

荔枝烏龍

荔枝雪酪與烏龍茶結合，香甜果氣搭配茶韻，夏天一喝就上癮。

芒果青

清新四季春融合濃郁芒果果香，酸甜冰涼的熱帶系飲品。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

黃金烏龍珍珠

茶香清爽、口感滑順，是想戒糖卻又想喝手搖的最佳選擇。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

麵茶紅茶拿鐵

今年新登場！懷舊麵茶粉與紅茶融合，香氣濃郁、奶香厚實，意外地超搭。

３. 北中南菜單

北區菜單/50嵐官網
北區菜單/50嵐官網

中區菜單/50嵐新竹北大店
中區菜單/50嵐新竹北大店

高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店
高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店

台南菜單/50嵐崇善店
台南菜單/50嵐崇善店

4. 隱藏版客製化加料全公開！免費升級這樣點

許多手搖老饕都知道，50嵐的「隱藏菜單」才是真正考驗功力。其實只要掌握幾個關鍵字，就能免費升級你的飲料：

免費加料四選一：非純茶類飲品可免費加「珍珠、波霸、燕麥、椰果」任一種。

「多一點」vs「多一份」有差：想多料記得說「多一點」，才不會被加價。

免費加果香：金桔、梅醬、檸檬汁可請店員加重比例，風味更突出。

「加厚」喝法：茶或奶想更濃？可要求「加厚版」，讓整體更飽滿順口。

隱藏人氣組合：布丁奶茶＋波霸＋燕麥是超人氣隱藏配方，甜而不膩。

貼心提醒：凡購買45元以上飲品，通常可享免費加料一次；自備環保杯還可再折價，是節能又省錢的小撇步。

5. 各區價格略有差異，點單前先確認

50嵐的價格因北、中、南、東部略有差距，平均飲品價格落在35元至75元之間。若你想挑戰「高CP值組合」，可以參考中南部門市，部分飲品平均比北部便宜5元以上。

6. 手搖控推薦收藏：三大喝法關鍵字

想清爽：選「少冰、半糖」的純茶系（如黃金烏龍、青茶）。

想濃郁：奶茶或拿鐵系可搭配「加厚版」＋燕麥。

想療癒：選「布丁系列」或冰淇淋紅茶，加一點波霸更飽口。

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略

2025-11-07 23:39 女子漾／編輯張念慈
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。圖片來源：品牌提供
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。圖片來源：品牌提供

聖誕季最美打卡點來了！DIOR BEAUTY今年把巴黎冬季嘉年華搬進台北BELLAVITA中庭，11月8日至11月23日限時開放的《迪奧奇幻星願限定快閃店》，以義大利藝術家Pietro Ruffo筆下的馬戲團意象為靈感，打造一場絢爛又浪漫的「奇幻星願之旅」。全台首座高達5米的巨型迪奧聖誕樹閃耀登場，夢幻光影讓人一走進就忍不住想拍爆手機記憶體。

這回編輯直接幫妳帶逛「5大夢幻站點」，一次逛完、一次拍夠、一次夢到巴黎！

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》。圖片來源：品牌提供

1. 奇幻星願聖誕樹：全台最美金色旋轉木馬登場

進入中庭第一眼，就會被高達5米的「奇幻星願聖誕樹」震撼。金色吊飾、旋轉木馬、閃爍燈光交織成一場華麗的冬季奇景。每個角度都像是法國聖誕明信片現場，完全是今年信義區最強打卡點。

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》。圖片來源：品牌提供

2. 星願贈禮與試妝區：聖誕彩妝一次體驗

走進主帳篷，就能看到女孩們最期待的限定商品，包括每日限量50支的《迪奧金緻雙頭唇釉》、售價NT$6,000的《奇幻星願香氛卡片組》、以焦糖杏仁與棉花糖香氣為靈感的《奇幻星願香氛蠟燭》、以及以蒙田大道30號為造型的《聖誕倒數月曆》等，都是今年聖誕最值得收藏的精品級禮物。

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》試妝區。圖片來源：品牌提供

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影

3. 奇幻拍貼機：拍出專屬迪奧夢幻時刻

不自拍怎麼行？特製的「奇幻拍貼機」以璀璨星光為主題，妳可以和好友在金色光影裡合照，每張拍貼都像走入夢境。拍完直接上傳IG，保證被問「這裡是哪裡？」。

。圖片來源：品牌提供
。圖片來源：品牌提供

「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影
「全台最夢幻聖誕樹」現身信義區！DIOR奇幻星願快閃店超好拍必打卡攻略。女子漾編輯張念慈/攝影

4. 奇幻星願咖啡廳：Joël Robuchon限定甜點登場

在閃閃星光下享受米其林甜點，才是聖誕季該有的浪漫節奏。DIOR攜手法國頂級餐廳侯布雄（Joël Robuchon）打造「奇幻星願咖啡廳」，凡現場消費滿額即可品嚐限定甜點，優雅又有儀式感。

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。圖片來源：品牌提供
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。圖片來源：品牌提供

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。女子漾編輯張念慈/攝影
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。女子漾編輯張念慈/攝影

2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。女子漾編輯張念慈/攝影
2025《迪奧奇幻星願限定快閃店》奇幻星願咖啡廳。女子漾編輯張念慈/攝影

5. 星願塔羅牌：抽出2026幸運星色

最後一站最療癒！現場邀請專業塔羅老師駐點，占卜新年運勢，還會揭曉妳的幸運彩妝色號，並獲得象徵祝福的迪奧幸運符。誰說聖誕節不能也有點命定感？

迪奧星願塔羅牌。圖片來源：品牌提供
迪奧星願塔羅牌。圖片來源：品牌提供

【活動資訊】

地點：BELLAVITA寶麗廣場一樓中庭（台北市信義區松仁路28號）

時間：2025年11月8日至11月23日

開放時段：週日至週四11:00–21:30／週五至假日前夕11:00–22:00

活動詳情：https://bit.ly/4oqYG8s

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#迪奧 #信義區 #聖誕樹 #聖誕彩妝 #Dior #主題聖誕樹 #聖誕倒數月曆

台北國際旅展最後一天！多家飯店攤位出現百萬刷手，甚至「千萬刷手」

台北國際旅展最後一天！多家飯店攤位出現百萬刷手，甚至「千萬刷手」

