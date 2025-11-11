【開箱】米其林幕後推手打造！「Théorie Theory」用法式手法重新定義牛排

牛排的香氣，是一場關於時間與火候的哲學對話。全新登場的台北法式牛排館「Théorie Theory」以細膩的法式手法詮釋牛排的靈魂，這裡不僅是味蕾的殿堂，更是一場「Find Dining」的美味探尋，在細膩滋味與對話間，尋覓屬於自己的風味哲思。

招牌「美國極光牧場乾式熟成35天丁骨牛排30盎司」外層焦香、肉質軟嫩。Eric Hsu攝

新開幕的「Théorie Theory」座落在台北SOGO復興館10樓，穿越百貨樓層的喧囂人潮，彷彿踏入另一個世界。寬闊的空間以大量鏡面延伸視覺，深胡桃木色牆面映照著金屬光澤，交織出溫潤而克制的光影美學。室內約90坪空間，規劃開放式座位區與3間獨立包廂，開放式吧台隨著咖啡香氣緩緩瀰漫，為夜晚的餐敘揭開優雅序章。

新開幕「Théorie Theory」座落SOGO復興館。Eric Hsu攝

首次來到「Théorie Theory」的人，多數會被點餐方式所驚訝，延續「食物的美味源自個人親身體驗」的精神，Théorie Theory有別傳統套餐形式供應排餐，而以充滿變化性、更具個人性的「單點（A La Carte）」模式，為饕客提供最舒服的用餐感動。

餐廳環境高雅舒適，提供絕佳用餐體驗。Eric Hsu攝

綜觀坊間，現今台灣餐廳多以美式牛排為主，將法餐嚴謹精神結合牛排料理，並選擇進駐百貨開設門店，「Théorie Theory」可謂開創先河，幕後推手是被譽為「米其林背後的男人」的竹春作文化創意股份有限公司執行長林奕寬。

Théorie Theory法式牛排館執行長林奕寬、主廚Dennis Lai（左起）打造全新餐飲品牌。Théorie Theory提供

林奕寬身為多家米其林餐廳操刀手，舉凡從台菜米其林3星餐廳「Taïrroir 態芮」，到米其林推薦餐廳「捌伍添第85TD」、「叁酒弍沏」等，都能見到他的蹤影。多次協助各大餐廳獲得米其林青睞的他，一直在思考如何將自身所長法式Fine Dining經驗，結合肉類料理的精髓，新開幕的法式牛排館「Théorie Theory」由此誕生。

「美國極光牧場乾式熟成35天丁骨牛排30盎司」淡粉色肉質，建議先從原味嚐起。Eric Hsu攝

作為一家牛排專賣店，招牌「美國極光牧場乾式熟成35天丁骨牛排30盎司」自有其獨到之處，主廚精選35天T-Bone牛排，經過乾式熟成淬煉出濃郁肉味，放入Montague超級烤箱，900度高溫瞬間鎖住肉汁精華，外層微焦，帶有crispy口感，玫瑰色肉質十分軟嫩。林奕寬分享3大吃法，第一種先從原味嚐起，透過咀嚼將滿滿肉香釋放出來，是一場與牛肉的深度對話；第二種蘸佐少許手工鹽，淡淡鹹度能襯托肉質甜味；第三種搭配特製醬汁享用，可依照個人喜好選擇波爾多醬汁、貝恩雅醬、阿根廷青醬、綠胡椒醬汁，提升味蕾層次感。

前菜「布根地烤蝸牛」鹹香又開胃。Eric Hsu攝

「布根地烤蝸牛」很適合搭配麵包享用。Eric Hsu攝

前菜推薦「布根地烤蝸牛」，選用法國根地的蝸牛入饌，搭配混合歐芹、蒜頭與發酵奶油的香草奶油醬，偏鹹滋味適合搭配烤麵包，別有一番韻味。海鮮愛好者最愛的「手工煙燻鱒鮭 青蘋果 茴香沙拉」，橘紅色鮭魚肉質鮮嫩，先以灰海鹽醃漬，再以蘋果木冷燻8小時，搭佐青蘋果與茴香，清爽又開胃。

「手工煙燻鱒鮭 青蘋果 茴香沙拉」清爽解膩，深受老饕喜愛。Eric Hsu攝

「牛肝菌奶油濃湯・溫泉蛋」以牛肝菌為基底，加入多種菇類小火慢煮，湯頭濃郁滑順，半熟溫泉蛋畫龍點睛，讓人一試難忘。高人氣「烤牛骨髓 馬糞海膽 牛肉塔塔」做法繁複，先將牛骨髓高溫燒烤，依序放上生牛肉塔塔、馬糞海膽，同時滿足視、味覺雙重享受，好吃又好拍。

「牛肝菌奶油濃湯・溫泉蛋」香醇濃郁，能嚐到滿滿菌菇香。Eric Hsu攝

高人氣「烤牛骨髓 馬糞海膽 牛肉塔塔」做法十分繁複。Eric Hsu攝

「烤牛骨髓 馬糞海膽 牛肉塔塔」海陸雙饗一次滿足。Eric Hsu攝

當天最讓人難忘的是這道「澳洲 Kinross Station和羊排」，帶骨羊排肉質細緻，濃郁羊味在舌尖久久不散，低溫烤製能最大程度保留肉質嫩度，配上迷迭香、蒜香奶油，美味再升級。「澳洲 ICON M8-9 和牛紐約客10盎司」超大份量，精選紐約客部位燒烤製作，細細咀嚼能嚐到獨特肉香，讓人回味再三。

「澳洲 Kinross Station和羊排」肉質細緻美味，讓人一試上癮。Eric Hsu攝

「澳洲 ICON M8-9 和牛紐約客10盎司」肉香濃厚，能嚐到原始肉味。Eric Hsu攝

餐期結尾，端出經典法式甜點「香草冰淇淋泡芙 熱巧克力」畫上完美句點，桌邊服務澆淋上自製熱巧克力醬，冰火兩重天的冰淇淋與熱巧克力，在口中強烈碰撞，馬達加斯加香草冰淇淋 配上小泡芙香氣，超級滿足。另道甜品「黑醋栗蒙布朗」精選高品質栗子泥，佐以達克瓦茲，能嚐到黑醋栗夾心與香草香緹的絕佳風味。

甜品「黑醋栗蒙布朗」好吃又好拍。Eric Hsu攝